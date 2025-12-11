Una bala perdida impactó vivienda y terminó en la cama de un niño en Antioquia: se salvó de milagro

Una bala perdida atravesó la pared de una vivienda en Apartadó y quedó incrustada en la cama de un menor - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE

La irrupción de una bala perdida en la vivienda de una familia en el municipio de Apartadó, Antioquia, puso en evidencia la vulnerabilidad de los hogares frente al uso de armas ilegales en la región.

El proyectil atravesó una pared y quedó incrustado en la cama de un menor de edad, un hecho que, de no haber sido por la ausencia momentánea del niño y su madre en la habitación, habría tenido consecuencias fatales.

Este episodio ocurrió el 8 de diciembre de 2025, ha generado preocupación entre los habitantes y ha motivado llamados urgentes a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona.

En un video grabado por la familia afectada, se observa el orificio en la pared y el lugar exacto donde la bala impactó en la cama, lo que evidencia la proximidad del peligro para el menor.

La rápida salida del niño y su madre de la habitación evitó una tragedia en el municipio de Apartadó - crédito Captura video

La familia relató que el niño se encontraba acompañando a su madre en el negocio familiar durante la tarde del incidente, lo que evitó una tragedia.

La madre y el menor habían salido de la habitación apenas minutos antes de que el proyectil ingresara al domicilio.

En medio de la conmoción vivida por el incidente, los habitantes del sector y los familiares hicieron pública su exigencia para que las autoridades aceleren la investigación que permita identificar y detener al responsable.

La familia, además, instó: “Pedimos que se determine el origen del disparo y que se actúe con celeridad”.

El evento revivió las quejas de vecinos y residentes, quienes, a raíz de lo sucedido, pidieron reforzar la presencia policial y aumentar los controles preventivos para evitar nuevas tragedias vinculadas al uso ilegal de armas de fuego.

Los residentes de Apartadó solicitan investigaciones urgentes para identificar al responsable del disparo - crédito Pexels

Bala perdida mató a una niña de 8 años en Huila, en medio de un ataque sicarial

La comunidad de Isnos, en el sur del Huila, encara una profunda consternación tras el fallecimiento de una niña de ocho años y un joven de 23, ambos víctimas de un ataque armado durante la tradicional celebración de la Noche de las Velitas.

La menor, según relataron las autoridades, recibió el impacto de una bala perdida cuando dos individuos que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego contra Juan Carlos Alvarado en plena zona urbana.

El relato de los hechos, compartido por el secretario de Gobierno de Isnos, Fabián Cuéllar, precisa que los agresores atacaron “sin mediar palabra” y dispararon en varias ocasiones contra Alvarado.

“Lastimosamente, una de las balas impacta en la humanidad de la niña de ocho años de edad”, comunicó el funcionario, quien además lamentó de manera enfática las consecuencias del hecho.

Una agresión con arma de fuego en el municipio de Isnos resultó en la muerte de dos personas, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los responsables - crédito Camila Díaz/Colprensa

La menor, de acuerdo con los reportes oficiales, fue trasladada al hospital local, donde finalmente falleció mientras recibía atención médica. Juan Carlos Alvarado también murió a causa de las heridas causadas por los proyectiles.

La reacción institucional no se hizo esperar. Fabián Cuéllar elevó un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno departamental, solicitando con urgencia el fortalecimiento de la seguridad en el municipio.

Entre sus peticiones, destacó la necesidad de más recursos tecnológicos para la Policía y el incremento de la presencia de la fuerza pública. Además, informó que este martes se realizará un consejo de seguridad con el fin de analizar la situación y definir estrategias frente a la actual ola de violencia.

Por su parte, el comandante de la Policía en Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez, aseguró que unidades de la Sijín ya se encuentran trabajando en la “recolección de pruebas y registros de cámaras de vigilancia, con el objetivo de identificar y capturar a los implicados en el ataque”.

Las autoridades, al tiempo que expresaron su rechazo ante estos hechos, han reiterado su compromiso con la investigación para llevar a los responsables ante la justicia.