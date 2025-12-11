Colombia

TransMilenio ajusta operación por ciclovía nocturna para este jueves 11 de diciembre de 2025

Bogotá realizará este jueves la ciclovía nocturna con un recorrido de más de 95 kilómetros y una participación estimada de 2,5 millones de asistentes, motivo por el cual TransMilenio confirmó una ampliación de su operación hasta la medianoche

Transmilenio en ciclovía nocturna en
Transmilenio en ciclovía nocturna en diciembre en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La ciudad se prepara para una nueva jornada de ciclovía nocturna, programada para este 11 de diciembre, en el marco de las actividades tradicionales que se adelantan durante la temporada de fin de año.

Bogotá llevará a cabo la edición número 48 de este evento, que se extenderá desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche, con una estimación oficial de asistencia que supera los 2,5 millones de participantes, distribuidos en un circuito que abarca 95,16 kilómetros habilitados en diferentes corredores urbanos.

La iniciativa contará con rutas ampliamente utilizadas por residentes y visitantes, entre ellas la carrera 7.ª, la calle 26, la avenida Boyacá, la calle 170, la carrera 15 y la avenida Córdoba.

Transmilenio en ciclovía nocturna en
Transmilenio en ciclovía nocturna en diciembre en Bogotá - crédito Julián Batallas

La ciudad dispondrá de amplios tramos para el tránsito de ciclistas y peatones, lo que permitirá a miles de personas recorrer zonas emblemáticas en horas nocturnas dentro de un ambiente recreativo y cultural.

Frente a la magnitud de la jornada, TransMilenio informó que su operación se ampliará una hora adicional, de manera que el cierre de los servicios se realizará a la medianoche. La medida incluye una lista de rutas troncales que prolongarán su atención durante la noche del evento. Los servicios que extenderán sus horarios serán: B1, F1, D3, H3, C4, H4, G5, B5, H74, B73, F23, J23, D21, H21, E26, D26, C71 y G71, con el fin de facilitar la movilidad de quienes utilizarán los corredores habilitados o que requieran conectarse con otros sectores de la ciudad.

La entidad señaló también que el servicio en el Eje Ambiental estará suspendido desde las 6:00 p. m., periodo que coincide con el inicio de la actividad recreativa. Esta medida se implementará hasta el cierre completo de la operación del sistema, es decir, hasta las 12:00 a. m.

Asimismo, las rutas alimentadoras funcionarán una hora más de lo habitual, de modo que exista cobertura para quienes se desplazan entre portales y barrios alejados de las troncales.

Transmilenio en ciclovía nocturna en
Transmilenio en ciclovía nocturna en diciembre en Bogotá - crédito TransMilenio

Las vías habilitadas para la ciclovía incluyen tramos representativos del espacio público capitalino: calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá; calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá; calle 72 entre carrera 7 y carrera 15; calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I; calle 17 sur y diagonal 16 sur entre carrera 7 y carrera 50; calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá; avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170; avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127; carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur; carrera 15 entre calle 72 y calle 127; carrera 9 entre calle 116 y calle 170; y carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116.

Además de los recorridos habilitados, la jornada contará con estaciones de actividad física para personas de todas las edades. Estas actividades se llevarán a cabo entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m., en los siguientes puntos: carrera 6 con calle 22 Sur; carrera 50 con calle 2D en el Parque El Sol; avenida Boyacá con avenida de las Américas; calle 26 con carrera 19B en el Parque Renacimiento; y avenida Boyacá con calle 134.

Transmilenio en ciclovía nocturna en
Transmilenio en ciclovía nocturna en diciembre en Bogotá - crédito TransMilenio

Dentro de la programación, los asistentes podrán disfrutar del Bici-Karaoke, una propuesta que combina elementos recreativos con un ambiente navideño. Este espacio contará con dos recorridos diferentes, diseñados para ofrecer experiencias alternativas en distintos sectores de la ciudad. El primer recorrido iniciará en la calle 26 con carrera 60, frente al centro comercial Gran Estación, a las 7:00 p. m., avanzando hacia la carrera 7.ª y finalizando en el Parque Nacional.

El segundo recorrido comenzará en el Parque El Virrey y seguirá por la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª, también con llegada en el Parque Nacional.

La ciclovía nocturna es una de las actividades más tradicionales del calendario capitalino y se ha convertido en un espacio de alta participación ciudadana, especialmente durante las celebraciones de diciembre, cuando se desarrollan diversas propuestas culturales y deportivas en horario extendido.

