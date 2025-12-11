Reforma que revive la mesada 14 para los profesores dio un paso importante en el Senado: le faltan cuatro debates para ser ley

Reforma que revive la mesada 14 para los profesores dio un paso importante en el Senado - crédito Secretaría de Educación

El 10 de diciembre de 2025, el Senado de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que restablece la Mesada 14 para los docentes oficiales pensionados, una medida que beneficiaría a cerca de 165.000 maestros jubilados y a quienes se pensionen en el futuro.

Esta decisión, que busca corregir una desigualdad histórica frente a otros sectores como la fuerza pública, podría entrar en vigor de manera inmediata una vez completado el trámite legislativo, según lo establece el texto aprobado.

El proyecto, que no tendrá efectos retroactivos, debe superar aún dos debates en la Cámara de Representantes y otros dos en el Senado antes de la sanción presidencial. Todo el proceso debe concluir antes del 20 de junio de 2026, fecha en la que finaliza la legislatura, para evitar que la reforma quede archivada.

El financiamiento de la Mesada 14 se realizará a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), un sistema independiente que administra las prestaciones del sector educativo, similar al modelo vigente para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La iniciativa, impulsada por la representante Ingrid Aguirre de Fuerza Ciudadana, fue celebrada por diversos sectores. Aguirre agradeció el respaldo de las bancadas y destacó el papel de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en la defensa de los derechos del magisterio.

En sus palabras: “Agradecemos a las senadoras y los senadores de las diferentes bancadas que acompañaron esta decisión; al coordinador ponente, Carlos Chacón, y a Fecode por su persistencia y su liderazgo histórico en la defensa de los derechos del magisterio. Su presencia dejó claro que, cuando la educación habla, el país tiene la obligación de escuchar”, declaró la congresista.

Por su parte, el senador Carlos Chacón, coordinador ponente, subrayó la importancia de la medida para la dignidad de los maestros: “Los docentes han sido pilares de la formación del país. Reconocerles la Mesada 14 es devolverles dignidad y garantizarles condiciones económicas justas después de décadas de servicio”, afirmó durante la sesión, según recoge la información oficial.

El acto legislativo propone adicionar un parágrafo al artículo 48 de la Constitución Política, con el objetivo de consagrar explícitamente la excepción que habilita a los educadores oficiales a recibir la Mesada 14. Además, contempla que la reforma entre en vigencia de inmediato tras su aprobación definitiva.

Cabe recodar que la Mesada 14 había sido eliminada hace más de diez años como parte de políticas para contener el gasto público, aunque sectores como la fuerza pública mantuvieron este derecho, lo que generó reclamos de los maestros pensionados por un trato equitativo. Con la aprobación en el Senado, el proyecto avanza hacia su posible restablecimiento, a la espera de los debates restantes en la Cámara y el Senado, y la posterior sanción presidencial.

Lo que se debe saber de la Mesada 14

La mesada 14 es un pago adicional anual para los pensionados, establecido en principio en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el Acto Legislativo 01 de 2005 suprimió el beneficio para la mayoría de los pensionados, con el objetivo de reducir el gasto público.

La propuesta busca reconocer la labor de los maestros que dedicaron su vida al servicio público y contempla tanto a los docentes ya pensionados como a quienes se jubilen en el futuro, así como a los beneficiarios en caso de pensión de sobrevivientes o sustitución pensional.

Otro de los propósitos es que “los y las docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren o llegaren a estar en goce de pensión de jubilación, vejez o invalidez, o sus sobrevivientes, accederán a la mesada catorce de acuerdo al régimen especial y exceptuado del Sistema General de Pensiones del Magisterio de Colombia”.