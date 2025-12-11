Colombia

Reforma que revive la mesada 14 para los profesores dio un paso importante en el Senado: le faltan cuatro debates para ser ley

Ingrid Aguirre, que impulsa la iniciativa, agradeció a Fecode por la persistencia y el liderazgo histórico en la defensa de los derechos del magisterio

Guardar
Reforma que revive la mesada
Reforma que revive la mesada 14 para los profesores dio un paso importante en el Senado - crédito Secretaría de Educación

El 10 de diciembre de 2025, el Senado de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que restablece la Mesada 14 para los docentes oficiales pensionados, una medida que beneficiaría a cerca de 165.000 maestros jubilados y a quienes se pensionen en el futuro.

Esta decisión, que busca corregir una desigualdad histórica frente a otros sectores como la fuerza pública, podría entrar en vigor de manera inmediata una vez completado el trámite legislativo, según lo establece el texto aprobado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Se está tramitando un proyecto
Se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso de la República para restituir la mesada 14 a los docentes pensionados en Colombia - crédito Freepik

El proyecto, que no tendrá efectos retroactivos, debe superar aún dos debates en la Cámara de Representantes y otros dos en el Senado antes de la sanción presidencial. Todo el proceso debe concluir antes del 20 de junio de 2026, fecha en la que finaliza la legislatura, para evitar que la reforma quede archivada.

El financiamiento de la Mesada 14 se realizará a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), un sistema independiente que administra las prestaciones del sector educativo, similar al modelo vigente para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La iniciativa, impulsada por la representante Ingrid Aguirre de Fuerza Ciudadana, fue celebrada por diversos sectores. Aguirre agradeció el respaldo de las bancadas y destacó el papel de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en la defensa de los derechos del magisterio.

En sus palabras: “Agradecemos a las senadoras y los senadores de las diferentes bancadas que acompañaron esta decisión; al coordinador ponente, Carlos Chacón, y a Fecode por su persistencia y su liderazgo histórico en la defensa de los derechos del magisterio. Su presencia dejó claro que, cuando la educación habla, el país tiene la obligación de escuchar”, declaró la congresista.

Alejandro Chacón, senador del Partido
Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal, es el ponente del proyecto de ley que busca revivir la mesada 14 - crédito Congreso de la República

Por su parte, el senador Carlos Chacón, coordinador ponente, subrayó la importancia de la medida para la dignidad de los maestros: “Los docentes han sido pilares de la formación del país. Reconocerles la Mesada 14 es devolverles dignidad y garantizarles condiciones económicas justas después de décadas de servicio”, afirmó durante la sesión, según recoge la información oficial.

El acto legislativo propone adicionar un parágrafo al artículo 48 de la Constitución Política, con el objetivo de consagrar explícitamente la excepción que habilita a los educadores oficiales a recibir la Mesada 14. Además, contempla que la reforma entre en vigencia de inmediato tras su aprobación definitiva.

Cabe recodar que la Mesada 14 había sido eliminada hace más de diez años como parte de políticas para contener el gasto público, aunque sectores como la fuerza pública mantuvieron este derecho, lo que generó reclamos de los maestros pensionados por un trato equitativo. Con la aprobación en el Senado, el proyecto avanza hacia su posible restablecimiento, a la espera de los debates restantes en la Cámara y el Senado, y la posterior sanción presidencial.

Lo que se debe saber de la Mesada 14

La propuesta busca reconocer la
La propuesta busca reconocer la labor de los maestros que dedicaron su vida al servicio público - crédito X

La mesada 14 es un pago adicional anual para los pensionados, establecido en principio en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el Acto Legislativo 01 de 2005 suprimió el beneficio para la mayoría de los pensionados, con el objetivo de reducir el gasto público.

La propuesta busca reconocer la labor de los maestros que dedicaron su vida al servicio público y contempla tanto a los docentes ya pensionados como a quienes se jubilen en el futuro, así como a los beneficiarios en caso de pensión de sobrevivientes o sustitución pensional.

Otro de los propósitos es que “los y las docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren o llegaren a estar en goce de pensión de jubilación, vejez o invalidez, o sus sobrevivientes, accederán a la mesada catorce de acuerdo al régimen especial y exceptuado del Sistema General de Pensiones del Magisterio de Colombia”.

Temas Relacionados

Pensión profesoresMaestrosSenado de la RepúblicaDocentesMesada 14SubsidiosCongreso de la RepúblicaColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Fue presentada la ruana de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026

Las expectativas por lo que será la presentación de la Tricolor en el torneo de naciones han aumentado tras el sorteo de la fase de grupos

Fue presentada la ruana de

Estos son los beneficios en vivienda, educación y transporte que recibirán los hogares del grupo C del Sisbén en 2026

Las personas clasificadas en los subgrupos C1 a C18 tienen la posibilidad de recibir apoyos estatales, aunque la asignación de estos recursos depende de los requisitos establecidos por cada programa y entidad gubernamental

Estos son los beneficios en

Caída de la reforma tributaria: experto reveló errores del Gobierno y lo que se avecina para Colombia, “Ha causado una crisis”

El director de Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, explicó a Infobae Colombia las consecuencias de las decisiones que ha tomado la administración Petro en materia fiscal

Caída de la reforma tributaria:

Congresista uribista cambió de parecer y apoyará moción de censura contra el ministro de Defensa: estos son los motivos

Se trata del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, que durante el debate de moción de censura al general (r) Pedro Sánchez, expresó su inconformidad frente a situaciones relacionadas con esta dependencia; en especial, por lo que serían las filtraciones de alias Calarcá

Congresista uribista cambió de parecer

Universidades colombianas no lograron entrar a las 10 mejores de Latinoamérica en prestigioso ranking: esta fue la mejor ubicada

El listado reflejó una caída en la posición de una institución respecto al año anterior, aunque otras universidades nacionales lograron mantenerse entre las cincuenta primeras

Universidades colombianas no lograron entrar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP vinculó al general

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 películas que

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Las rupturas que sacudieron el mundo del espectáculo colombiano en 2025

La madre de Yeferson Cossio envió mensaje de esperanza tras fuerte accidente automovilístico

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Deportes

Estos son los extremos que

Estos son los extremos que Millonarios buscaría como fichajes para 2026: uno juega en Brasil y otro en la Liga BetPlay

Así comenzará la Liga BetPlay 2026: estos serán los partidos de la primera fecha

El ‘Pibe’ Valderrama mostró su enojo por la presencia de figuras de otros deportes en el sorteo de la Copa del Mundo

Luis Díaz reveló cómo fue su relación con Mohamed Salah en el Liverpool: esto fue lo que dijo

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional: estos son los precios de las entradas