Qué fue la Gran Colombia, la unión de la Nueva Granada y Venezuela que Maduro le dijo a Petro que deberían revivir

Así quedó inmortalizada la llegada de Simón Bolívar a Bogotá luego de vencer en la Batalla de Boyacá en 1819 - crédito archivo Colprensa

En medio de la creciente tensión política que se vive en la región por cuenta de la llegada de tropas estadounidenses a costas del mar Caribe frente a Venezuela por orden expresa del presidente Donald Trump, la Gran Colombia volvió a salir a colación.

La idea de “reconstruirla” fue del dictador Nicolás Maduro, que hizo un llamado para reforzar la unidad entre Venezuela y Colombia a través de la refundación de la Gran Colombia, proyecto histórico que en el siglo XIX incluyó también a Ecuador y Panamá.

El mandatario venezolano pronunció el 10 de diciembre un discurso desde el Palacio de Miraflores en Caracas donde apeló de forma directa a Petro, y extendió su propuesta a otros gobiernos latinoamericanos como los de Brasil y México, liderados por Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum en igual orden.

Por este motivo, cientos de usuarios en redes sociales recordaron las lecciones de historia en el colegio, para hacer memoria y tener claro qué fue lo que ocurrió en dicho periodo de la historia de Colombia y Venezuela.

Maduro le dejó abierta la invitación a Petro - crédito Archivo de Bogotá/sitio web | @nicolasmaduro/IG | @gustavopetrourrego/IG

Así se dio la fundación de la Gran Colombia

La fundación de la Gran Colombia representó el mayor proyecto de unidad republicana en la historia suramericana del siglo XIX.

A través de una articulación política, militar y administrativa iniciada en 1819 por Simón Bolívar, esta república congregó los territorios de lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, proponiendo una estructura federal y centralizada tras el Congreso de Angostura.

El ciclo culminó en 1830 con la disolución de la unión y la renuncia del propio Bolívar, antecedida por profundas tensiones políticas y militares.

El periodo comenzó tras las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá en 1819, victorias decisivas que permitieron la instalación del Congreso de Angostura.

Allí quedó constituida de manera formal la República de Colombia, conocida como la Gran Colombia, comprendiendo los departamentos de Venezuela, Quito (actual Ecuador) y Cundinamarca (antigua Nueva Granada).

Simón Bolívar asumió la presidencia, y Antonio Nariño la vicepresidencia, bajo la premisa de formar una nación unitaria en la que cada departamento mantendría también un vicepresidente.

Simón Bolívar fungió como presidente de la Gran Colombia, en tanto que Antonio Nariño fue designado como vicepresidente - crédito archivo Camila Díaz/Colprensa

La consolidación de la Gran Colombia avanzó con nuevos anexos territoriales.

Panamá también se integró de forma oficial a la república en 1821, mientras Bolívar encabezó la Batalla de Carabobo, acción en la que derrotó al ejército de Miguel de la Torre.

Por su parte, Quito se incorporó en 1822, y la anexión de Guayaquil requirió una intervención directa del Libertador que disuadió a los dirigentes locales para sumar la ciudad al proyecto unionista.

La entrevista política entre Simón Bolívar y José de San Martín, celebrada en Guayaquil en julio de ese año, permaneció como uno de los episodios más significativos y controversiales del proceso independentista.

La tensiones políticas que favorecieron al declive de la Gran Colombia

Con la expansión del territorio, Bolívar se enfocó en asegurar la independencia de Ecuador y Perú durante cuatro años, delegando el poder en el general Francisco de Paula Santander en Nueva Granada.

Cuando Bolívar retornó a la capital en 1828, adoptó una administración de facto que suprimió el rol de vicepresidente y reconfiguró el esquema de poder, generando acuerdos y disputas internas que debilitaron la cohesión inicial de la República.

En ese periodo se presentaron intensos debates acerca del modelo constitucional y la dirección política de la unión.

El declive de la Gran Colombia se aceleró por la fragmentación de intereses y la resistencia de dirigentes regionales.

En 1828, la Convención de Ocaña rechazó la propuesta de una Constitución Vitalicia defendida por Bolívar, mientras Santander encarnaba la contraposición al liderazgo caudillista.

En Perú, comenzó una ofensiva política y militar contra el proyecto bolivariano, situación que degeneró en hostilidades fronterizas y guerras locales.

La crisis alcanzó su punto máximo en 1830, momento en el que Venezuela y Quito proclamaron su independencia de la federación.

La muerte de Antonio José de Sucre —elegido por Bolívar como su sucesor— añadió inestabilidad a un panorama ya complejo.

En la Quinta de Bolívar y la Plaza de Bolívar (ubicadas ambas en Bogotá), además de la Casa Museo Antonio Nariño (en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá) se pueden encontrar exposiciones y datos relacionados con este periodo de la historia de Colombia y varias naciones hermanas del continente - crédito archivo Camila Díaz/Colprensa

El propio Simón Bolívar renunció a la presidencia y falleció a los 47 años en Santa Marta, marcado por el desmoronamiento de la república que había impulsado.

Por último, y para los amantes de la historia, la memoria de la Gran Colombia permanece viva en lugares emblemáticos como la Quinta de Bolívar, residencia utilizada por el Libertador durante su estadía en Bogotá, que alberga piezas y documentos de la época.

También figura la Catedral Primada de Colombia (ubicada también en Bogotá), cuya construcción entre 1807 y 1823 acompañó el inicio republicano.

En tercer lugar está la Casa Museo Antonio Nariño (en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá), recinto que expone la vida y obra de uno de los principales gestores constitucionales de la República.

El proyecto de la Gran Colombia, aunque efímero, definió el rumbo de las nuevas repúblicas andinas y dejó huellas en la configuración política de la región.

Nicolás Maduro llamó a la creación de una nueva Gran Colombia, uniendo a Venezuela y Colombia en un proyecto histórico - crédito @Marymaestreb1/X