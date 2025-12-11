Petro regañó a sus funcionarios en pleno Consejo de Ministros por exportación de cocaína: “Sale más en flota mercante que en lancha”

Petro sobre exportación de cocaína - crédito presidencia

El 10 de diciembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró un nuevo Consejo de Ministros en el que habló sobre el narcotráfico y la problemática de seguridad en el territorio.

En su intervención, el jefe de Estado señaló que la mayoría de cocaína que sale del país lo hace por los puertos, por lo que instó a los funcionarios de su gabinete ministerial a mejorar los controles en las zonas portuarias como estrategia.

“La cocaína sale más por el Pacífico que por el Caribe. Sale más en flota mercante que en lancha. Las lanchas son solo transportadores a los barcos. El control de puertos es fundamental y se necesita coordinación policial mundial y estadounidense”, expuso Petro.

A su vez, se pronunció sobre las advertencias de Estados Unidos de una intervención militar en territorio colombiano por la alta producción de cocaína. Para el mandatario colombiano, su homólogo Donald Trump no tiene conocimiento de las acciones que ejecuta su administración en la lucha contra las drogas.

“Trump es un hombre muy desinformado Colombia. Es una lástima porque deshecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, precisó.

Sin embargo, dijo que siguió el consejo de su equipo de trabajo de abstenerse de responder a Trump por represalias si se enfrasca en un enfrentamiento.

“Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga, porque enredo más la piola, enredo más mi circunstancia, pero yo creo que debo explicarle al pueblo qué pasa”, sostuvo el gobernante colombiano.

Y agregó: “Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos, lo lleva a frases y acciones que no se puede ejercer contra un presidente elegido democráticamente. Tengo opiniones diferentes a las políticas del gobierno estadounidense sobre Palestina, migrantes, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. Espero que Trump venga a Colombia a ver como se incautan laboratorios de drogas por toneladas”.

A lo largo de su intervención, Petro habló sobre los bombardeos en el Caribe contra lanchas que transportan droga a Estados Unidos. A su juicio, la lucha contra las drogas se debe basar en desmantelar a los narcos, más no asesinar a personas inocentes como los lancheros dados de baja.

“Cuando los lancheros son gentes pobres y no hay mar internacional en el Caribe. Negociar con narcos lo hace la justicia, no los gobiernos. Si ahorramos muertos, mejor, pero el objetivo es desmantelar. Los capitales de la cocaína ya no entran a Colombia que están en el sistema financiero internacional. Con coordinación de inteligencia policía, podemos incautarlos. Por estas ideas de las mafias amenazan a mis hijas y mi familia. No quiero ver a presidentes de EE.UU. ayudando a esas amenazas. He luchado dos décadas contra el narco y estoy vivo de milagro. Ahora veo a esos mafiosos yendo a Estados Unidos a desinformar”, explicó el primer mandatario.

En materia de seguridad, aseguró que su administración cuenta con pruebas de que los grupos paramilitares como las Convivir revivieron en Colombia. Aprovechó para lanzar una pulla contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien la justicia sentenció a 28 años de cárcel por vínculos con grupos armados ilegales.

“Recuperamos toda la información archivada desde la Convivir que yo denuncie en un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en 2027, que todavía tiene consecuencia que incrimina al hermano de un expresidente. Pero al recabar ese archivo, aparecen generales del Ejército vinculados con ese problema y que no han nombrado en Caracol TV. Esto merece una investigación en profundidad”, concluyó.