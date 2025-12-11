Lina María Garrido ganó batalla judicial contra Maria José Pizarro: esto decidió la Corte Suprema de Justicia

Garrido aseguró en X que la decisión de la Corte confirma su posición frente a las críticas al Gobierno - crédito Colprensa y @PizarroMariaJo/X

La representante a la Cámara Lina María Garrido informó a través de su cuenta de X que la Corte Suprema de Justicia inadmitió la querella por injuria y calumnia instaurada en su contra por la senadora María José Pizarro.

La decisión se conoció luego de que Garrido divulgara apartes del documento emitido por la Sala Especial de Instrucción, fechado el 4 de diciembre de 2025.

En su mensaje, Garrido afirmó que la decisión se suma a otros procesos en los que considera haber obtenido resultados favorables. “Querido Pueblo, es un honor para mí contarles que también le ganamos a María José Pizarro. A las medallas que tengo por vencer a Armando Benedetti e Isabel Zuleta, hoy le sumo esta”, publicó en X, agregando que continuará con sus pronunciamientos frente a temas relacionados con el Gobierno nacional.

Decisión de la Corte Suprema

El fallo señala que las afirmaciones generales sobre servidores públicos no configuran daño a la honra - crédito @linamariagarri1/X

De acuerdo con la providencia suscrita por el magistrado ponente Misael Fernando Rodríguez Castellanos, y los magistrados Héctor Javier Alarcón Granobles, Francisco Javier Farfán Molina, Bona Velásquez y Cristina Lombana, la Sala concluyó que no se configuraban los elementos necesarios para admitir la querella.

El documento señala que la denuncia había sido presentada el 23 de mayo de 2025 por Pizarro, que acusó a Garrido de presunta injuria y calumnia agravadas; sin embargo, tras el análisis de las publicaciones efectuadas los días 12 y 18 de mayo de 2025, la Corte determinó que estas no alcanzaban a constituir una conducta penalmente relevante.

En el texto, la Sala afirmó: “La mera exposición de afirmaciones generales que dan cuenta de la opinión que tiene un individuo sobre otro, y más especialmente, respecto de un servidor público, en un contexto político y no personal —en el que se cuestionan sus funciones, como aquí acontece—, no tiene la capacidad objetiva de menoscabar el buen nombre o la honra de su destinatario, puesto que se trata de manifestaciones que están reforzadamente protegidas por la libertad de expresión”.

Publicación que dio origen al proceso

Lina Garrido dio su versión de porque Martha Peralta no estuvo en la votación de la consulta popular - crédito @linamariagarri1/X

El 22 de mayo de 2025, la senadora María José Pizarro anunció públicamente, mediante un mensaje en su cuenta de X, que interpondría una denuncia por injuria y calumnia contra la representante de Cambio Radical. En la publicación, que posteriormente fue eliminada, expresó que “no voy a tolerar se haga campaña ensuciando mi nombre”.

El pronunciamiento ocurrió luego de que Garrido hiciera varias publicaciones mencionando a Pizarro en situaciones relacionadas con debates parlamentarios. Uno de ellos ocurrió durante la votación de la consulta popular en el Senado, la cual fue archivada. La representante aseguró que la ausencia de la senadora Martha Peralta en esa sesión obedeció a un “movimiento calculado” que atribuyó a Pizarro.

En su explicación señaló: “La verdad es que fue su amiga María José Pizarro quien, en un intento de frenar la apelación que reviviría la Reforma Laboral, advirtió que los senadores de la Comisión Séptima estaban impedidos para votar”, lo que —según su publicación— llevó a que algunos congresistas abandonaran el recinto mientras se resolvía el impedimento, afectando el resultado de la votación.

Lina Garrido cuestionó a María José Pizarro en una publicación de X - crédito @linamariagarri1/X

Asimismo, Garrido recordó un episodio de 2019 durante el gobierno de Iván Duque, en el que, según sus afirmaciones, Pizarro habría interrumpido una plenaria. Escribió: “Se acuerdan cuando María José Pizarro levantó la Plenaria de Cámara de Representantes para sabotear la discusión, en el año 2019, durante el Gobierno de Iván Duque”, señalando que hechos que en ese momento fueron considerados válidos por sectores de izquierda se han cuestionado en la actualidad.

Tras conocerse la reciente decisión de la Corte Suprema, Garrido destacó que la Sala “volvió a dejar claro quién tiene la razón” y afirmó que seguirá pronunciándose públicamente sobre temas legislativos y políticos.