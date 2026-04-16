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“Ya no hay interés en vender Monómeros”: MinMinas Palma expone giro en negociaciones con Venezuela

El ministro de Minas aseguró que Venezuela habría perdido interés en vender Monómeros, empresa clave de fertilizantes para Colombia

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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que Venezuela ya no estaría interesada en vender la empresa Monómeros en medio de la actual coyuntura geopolítica | JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que Venezuela ya no estaría interesada en vender la empresa Monómeros en medio de la actual coyuntura geopolítica | JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que Venezuela ya no estaría interesada en vender la empresa Monómeros en medio de la actual coyuntura geopolítica. La declaración se dio durante el Congreso de Naturgas 2026, donde abordó distintos temas energéticos y económicos, según información obtenida por Revista Semana.

El funcionario explicó que el contexto internacional ha revalorizado el papel de los fertilizantes, lo que habría cambiado la postura del país vecino frente a una posible venta. Además, reiteró la importancia estratégica que tiene esta empresa para el mercado colombiano, según información obtenida.

El pronunciamiento se da en medio de conversaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela sobre energía, gas y petróleo. El futuro de Monómeros sigue siendo un tema clave dentro de esa agenda.

Colombia proyecta importar gas venezolano para reducir costos internos y avanzar en la integración energética regional, según afirmó el ministro de Minas, Edwin Palma - crédito Lina Gasca/Colprensa
El funcionario explicó que el contexto internacional ha revalorizado el papel de los fertilizantes, lo que habría cambiado la postura del país vecino frente a una posible venta - crédito Lina Gasca/Colprensa

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Cambio en la postura sobre Monómeros

Durante su intervención, Palma señaló que la posibilidad de que Colombia adquiera Monómeros se ha visto afectada por un cambio en la visión estratégica de Venezuela.

“Lo de Monómeros, yo creo, y espero ser lo más preciso posible, es que ya, en la nueva coyuntura política y geopolítica, para Venezuela hoy ya no hay interés en vender Monómeros”, afirmó el ministro, citado por Revista Semana.

El jefe de la cartera explicó que el aumento en la relevancia global de los fertilizantes ha llevado a reconsiderar decisiones sobre activos estratégicos en este sector.

“Hoy cobra evidencia la importancia de los fertilizantes en el mundo”, agregó, citado por ese medio de comunicación.

A pesar de este escenario, Palma subrayó que Monómeros continúa siendo fundamental para el mercado colombiano, especialmente en el suministro de insumos para el agro.

En Colombia, esta empresa tiene un peso significativo dentro del sector, al participar en una porción relevante del mercado de fertilizantes y contribuir a la producción agrícola nacional .

El ministro de Minas y Energía de Colombia confirma el interés del Gobierno en adquirir Monómeros para fortalecer la seguridad alimentaria - crédito @PalmaEdwin/X
El ministro de Minas y Energía de Colombia confirma el interés del Gobierno en adquirir Monómeros para fortalecer la seguridad alimentaria - crédito @PalmaEdwin/X

Diálogo bilateral y agenda energética

El ministro también se refirió a los avances en las conversaciones con el Gobierno venezolano, particularmente con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Según explicó, se han abierto espacios de diálogo para tratar temas relacionados con energía, transmisión eléctrica, petróleo y gas.

“Estamos conversando alrededor de energía, de transmisión, de importación, de petróleo y de gas”, indicó Palma, citado por ese medio de comunicación.

Dentro de estas discusiones se incluyen aspectos técnicos y ambientales sobre el suministro de gas natural, así como la revisión de contratos existentes entre empresas de ambos países.

El funcionario mencionó que uno de estos acuerdos involucra a Ecopetrol y PDVSA, y que se encuentra vigente, aunque en proceso de revisión.

Subsidios y papel de los fertilizantes

Otro de los puntos abordados por el ministro fue la política de subsidios a fertilizantes, considerada clave para garantizar la estabilidad de los precios de los alimentos.

Palma hizo un llamado a las empresas del sector para que contribuyan a asegurar el acceso a insumos a menor costo para los productores agrícolas.

“Necesitamos que las empresas que producen fertilizantes… nos puedan garantizar que lleguen fertilizantes baratos a nuestro campo para así producir alimentos baratos y que no haya inflación”, afirmó, citado por Revista Semana.

La relevancia de Monómeros en este contexto es alta, ya que se trata de una empresa petroquímica con sede en Barranquilla que produce fertilizantes y otros insumos esenciales para la cadena agrícola .

Incluso, su papel ha sido considerado estratégico para la seguridad alimentaria del país, al abastecer una parte significativa del mercado nacional y apoyar al sector agropecuario .

En este escenario, el futuro de la empresa sigue siendo un elemento clave dentro de la política económica y energética, especialmente por su impacto directo en el costo de los alimentos y en la estabilidad del campo colombiano.

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