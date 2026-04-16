“Innovers 2026 abrirá oportunidades reales”: Bogotá lanza convocatoria gratuita para jóvenes emprendedores

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de la convocatoria gratuita ‘Innovers Bogotá 2026’, dirigida a jóvenes emprendedores entre 18 y 28 años | crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de la convocatoria gratuita ‘Innovers Bogotá 2026’, dirigida a jóvenes emprendedores entre 18 y 28 años. El programa busca fortalecer ideas de negocio mediante formación práctica, acompañamiento y conexiones comerciales, según información obtenida por Revista Semana.

La iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, pretende impulsar el ecosistema emprendedor juvenil en la ciudad. Además, incluye espacios de aprendizaje, liderazgo territorial y acceso a plataformas de visibilización, según información obtenida.

El programa está dirigido tanto a jóvenes con emprendimientos en marcha como a quienes están en etapas iniciales de ideación. La estrategia apunta a consolidar proyectos productivos en distintos niveles de desarrollo.

El programa está dirigido tanto a jóvenes con emprendimientos en marcha como a quienes están en etapas iniciales de ideación - crédito Alcaldía Bogotá

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Formación práctica y acompañamiento para emprendedores

El programa ‘Innovers Bogotá 2026’ se enfoca en ofrecer herramientas reales para que los jóvenes puedan fortalecer sus iniciativas empresariales en un entorno competitivo.

De acuerdo con lo informado, la estrategia contempla procesos de formación práctica, desarrollo de habilidades empresariales y fortalecimiento del liderazgo territorial.

“Seguimos comprometidos con generar oportunidades reales que les permitan a las y los emprendedores crecer, innovar y consolidar sus negocios en un entorno cada vez más competitivo”, afirmó María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico, citado por Revista Semana.

María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Además, el programa incluye acompañamiento técnico especializado, con el fin de orientar a los participantes en la estructuración y crecimiento de sus modelos de negocio.

Metodología innovadora y clubes territoriales

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es el uso de metodologías modernas como la gamificación, que busca fortalecer habilidades empresariales mediante dinámicas prácticas y trabajo en equipo.

En este contexto, se crearán 10 Clubes de Emprendimiento Territoriales, espacios donde los participantes podrán desarrollar sus proyectos mientras reciben asesoría técnica.

Estos clubes permitirán que los jóvenes enfrenten retos diseñados para fortalecer sus ideas de negocio y mejorar su capacidad de gestión empresarial.

“Esta es una oportunidad para que más jóvenes de la ciudad pasen de tener una idea a fortalecer su proyecto de vida”, señaló Diego Duque, subdirector para la juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, se elegirán embajadores juveniles que asumirán roles de liderazgo dentro de los territorios, facilitando la articulación entre los emprendedores y las entidades distritales.

Inscripción, eventos y visibilización

El proceso de inscripción para participar en el programa se realiza de manera virtual a través de un enlace habilitado por las autoridades distritales.

Posteriormente, se llevarán a cabo encuentros en distintas localidades de Bogotá para realizar diagnósticos, conformar los clubes y definir los participantes de la Red Innovers.

El programa también contempla estrategias de incentivos y visibilización para los emprendimientos destacados.

Entre las oportunidades que tendrán los participantes se encuentra la posibilidad de asistir a eventos de ciudad como la Semana de la Juventud y diversas ferias, donde podrán exhibir sus productos o servicios.

Estas plataformas buscan ampliar el alcance de los emprendimientos juveniles, permitiendo que más ciudadanos conozcan sus propuestas y generen oportunidades comerciales.

En conjunto, la iniciativa se proyecta como una herramienta clave para fomentar el emprendimiento juvenil en Bogotá, ofreciendo formación, acompañamiento y espacios de crecimiento para nuevas generaciones de empresarios.