Colombia

La verdad detrás de la “confesión” de Ricky Montaner sobre su “corta relación” con Sebastián Yatra: “Hubo un tiempo de separación”

El cantante venezolano sorprendió con una “anécdota” sobre su vínculo creativo con Sebastián Yatra, generando debate en redes y hasta reacciones en la familia Montaner tras la viralización de sus palabras

Ricky Montaner encendió las redes con sus polémicas declaraciones, que desataron risas - crédito Kapra Diner/Instagram

En las últimas horas, Ricky Montaner, reconocido hijo del cantante Ricardo Montaner, se volvió tendencia en las plataformas digitales tras una entrevista concedida a un pódcast de amplia audiencia.

Las declaraciones del artista venezolano rápidamente captaron la atención de medios nacionales e internacionales, así como de miles de usuarios en redes sociales, que debatieron sobre sus palabras y su “estrecho vínculo” con el cantante Sebastián Yatra.

Durante su intervención en el programa Kapra Diner, Montaner hizo alusión a la cercanía que mantuvo con el intérprete paisa, a raíz de la colaboración musical entre ambos en la canción Ya no tiene novio, lanzada en 2018.

El artista y su hermano
El artista y su hermano bromearon en el programa con distintas anécdotas inventadas - crédito Kapra Diner

“Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, no de mucho tiempo, donde escribíamos canciones casi como hacer el amor. Escribimos una canción que sentimos que era realmente especial, que podía alcanzar el mundo. Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvimos a nuestra amistad”, afirmó el cantante venezolano en el pódcast.

Respecto al impacto de esa”relación" musical, Montaner explicó que, aunque su vínculo personal con Yatra no prosperó, la colaboración fue fructífera en términos creativos y resultó en la composición de canciones que lograron repercusión pública.

En el mismo espacio, el artista se refirió indirectamente a Aitana, expareja sentimental de Yatra, asegurando que la supuesta historia relatada en tono humorístico habría ocurrido antes de que ambos se dieran una oportunidad en el ámbito sentimental.

Si bien Montaner contó la historia a modo de broma, la seriedad del cantante para relatar el episodio fue suficiente para que algunos cibernautas tomaran en serio sus palabras, que finalmente generaron diversas reacciones.

Sebastián Yatra fue el tema
Sebastián Yatra fue el tema de conversación en una entrevista de los hermanos Montaner - crédito Europa Press

Algunos usuarios interpretaron sus afirmaciones literalmente, mientras que otros comprendieron el contexto jocoso en el que fueron planteadas.

Después de que el fragmento de la entrevista circulara masivamente, Montaner recurrió a sus redes sociales para aclarar que la declaración había sido parte de una broma. El músico relató que sus fans comenzaron a enviar videos sobre el supuesto romance a su padre, Ricardo Montaner, provocando risas tanto en él como en toda su familia.

“La gente no le deja de mandar estos videos a mis papás jajajajajajajajajajajaja (...) Me sorprendo a mi mismo 😂 (sic)“, fueron las declaraciones del artista ante la repercusión que tomaron sus palabras.

Por su parte, usuarios en redes sociales afirmaron: “Me dieron chisme, me dieron especulación, me dieron manifestación 😂 quien no los conozca no entenderá la p vibra 😂“; ”Cómo hacen para aguantarse y no reir? JAJAJAJAJAJAJAAJAJJAAJAJAAJAJAJA"; “Que mal sacar a otros del clóset sin su autorización. Pero bueno no sorprende ”; “Esa entrevista fueron solo chistes de ellos dijeron hasta que evaluna era adoptada jajajajaa calmarse todo el mundo” ; “Verdaderamente preocupante la poca capacidad de razonamiento de la gente en estos comentarios😂" ; “Siempre lo supe (sic)”.

Stefi Roitman y Ricky Montaner
Stefi Roitman y Ricky Montaner son esposos desde hace más de tres años - crédito @stefroitman/Instagram

Stefanía Roitman es la esposa de Ricky Montaner

Ricky Montaner está casado con la modelo y actriz argentina Stefanía Roitman. La pareja formalizó su matrimonio el 8 de enero de 2021, tras mantener una relación durante dos años.

Según relató Roitman en el programa argentino PH, Podemos Hablar de Telefe, el primer contacto entre ambos se dio a través de redes sociales, cuando Montaner reaccionó a una historia en Instagram y le envió un corazón.

Roitman explicó que en ese momento no identificó de inmediato a Montaner, ya que el mensaje provenía del perfil del dúo Mau y Ricky. El músico, aclarando su identidad, escribió: “Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner”.

Por su parte, Montaner expresó que la invitó a asistir a un concierto en Buenos Aires, oportunidad en la que ambos pudieron conocerse personalmente en una cena grupal posterior al show. Desde ese primer encuentro, afirmó que sintió una atracción especial hacia la actriz argentina.

