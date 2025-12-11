Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista relató su batalla contra la parálisis facial: “Me tocó aprender a hablar”

Juan Alfonso “El Gato” Baptista conmueve al revelar cómo la parálisis facial marcó su vida y carrera - crédito Colprensa

El actor venezolano Juan Alfonso “El Gato” Baptista abrió uno de los capítulos más íntimos y de los que pocos detalles ha dado de su vida durante una conversación con Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran.

Allí, el recordado protagonista de la novela Pasión de Gavilanes habló sin filtros sobre la parálisis facial que sufrió a los 19 años y cómo esta condición marcó su vida personal y su carrera desde sus primeros pasos en la actuación.

De acuerdo con sus declaraciones, todo comenzó en medio de las grabaciones de su primer proyecto, una producción televisiva que se llamaba A todo corazón, cuando un brusco cambio de temperatura le produjo la parálisis.

“Me dio a los diecinueve años. Un cambio de temperatura, le llaman cambio de temperatura. Estaba muy sudado grabando mi primer proyecto y yo me acuerdo de que había hecho como calaca, ¿tú sabes lo que es una calaca? Que hace mucho calor. Hacía mucho calor y estaba grabando en un estudio, me meto a un estudio de aire y me acuerdo de que un día anterior me quedé así acostado: ‘Ah, qué rico frío, ta, ta, ta’. Al día siguiente se me apaga el ojo, se me apaga la boca”, relató.

Juan Alfonso “El Gato” Baptista inspira con su historia de resiliencia tras la parálisis facial: “No es lástima, es fortaleza” - crédito @juanbaptistad/IG

Ese episodio lo obligó a enfrentar un proceso inesperado y doloroso: “Me tocó volver a hablar, aprender a hablar cuando ya sabía hablar porque tenía diecinueve años. Entonces, me tocó a volver a hablar y comer y se me caía la boca, una parálisis facial”, recordó el actor, que aseguró que esta experiencia, lejos de quedarle en el pasado, ha sido un reto que ha cargado durante más de dos décadas.

Baptista también reveló cómo, más allá de las dificultades físicas, enfrentó el juicio social con los años de carrera, algo que le afectó fuertemente, incluso por encima del padecimiento que estaba viviendo, ya que la gente no comprendía lo que él estaba tratando de sacar adelante.

“A veces yo me tomo un trago o hago algo y la gente sin saber, vuelve y juega cómo comenzó esta conversación, la sociedad a señalarte, a referenciarte supuestamente por lo que supuestamente te dijeron o es el referente de lo que escucharon. Pero nadie sabe que cada quien lleva un proceso en su vida, ese respeto legítimo a existir sin cuestionar y sin señalar. Yo salí a la calle, la gente dice: ‘No se te entiende, a ese man por qué se le apagó así el ojo, ya está drogado’ (…) Cállate, hermano, no te imaginas lo que pasó y cómo me costó llegar ahí”, afirmó.

El actor destacó que muchas veces las críticas vienen sin conocimiento de causa y sin empatía por los procesos personales.

“Eso no es para ponernos emocionales, pero cuando me paro un momento y digo: ‘Jueputa, vaya y hágalo’. Y no puedes hablar y la cara torcida. Y te vas a México y le echas bola”, agregó.

La parálisis que marcó a Juan Alfonso Baptista - crédito @loshombres.si.lloran/tiktok

A pesar de las dificultades, el venezolano hizo énfasis en la resiliencia que ha desarrollado y contó que hoy, tantos años después, sigue lidiando con molestias físicas, pero que las sabe sobrellevar.

“Estás sentado aquí hablando y me molesta, así es. Entonces es arrecho”, expresó conmovido.

Baptista explicó que su mensaje no busca generar lástima, sino evidenciar la fortaleza que ha debido construir y entre lágrimas le expresó tanto a Juan Pablo Raba como al público lo que ha sido su proceso.

“No es que se trate de tirar de que los hombres sí lloran o no lloran, pero ¡párate! Y échale bola. Y así con todo. Con todo en la vida”, mencionó.

El actor aprovechó el espacio para enviar una reflexión profunda sobre la empatía, el respeto y el trato hacia los demás, especialmente hacia figuras públicas que lidian con miradas y críticas constantes.

El mensaje de resiliencia de “El Gato” Baptista - juanbaptistad/Instagram

“Todo el mundo ahí hablando huevonadas, que si esto, que si lo otro. ¡Coño! Hablemos bien. Tratémonos bien. Busquemos las virtudes de lo que somos, pues somos iguales sintiendo lo mismo. Coño, no tenemos que esperar a llegar al quiebre del otro para joderlo. ¿Por qué somos tan sádicos en esto? ¿Por qué nos hacemos daño? ¿Porque eres mejor que quién?”, finalizó cuestionando entre lágrimas.

Las palabras de “El Gato” Baptista resonaron entre sus seguidores, no solo por la honestidad con la que contó uno de los episodios más complejos de su vida, sino por el llamado a la humanidad en un mundo que, según él, es cada vez más crítico y menos compasivo.