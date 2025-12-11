Colombia

La más coqueta, tomadora y grosera: así se definieron las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín

Durante un reto digital, las aspirantes a la Presidencia de la República compartieron sus preferencias personales, dejando claro que la política también puede tener momentos de humor y cercanía con el público

Guardar
Las precandidatas presidenciales se definieron entre ellas, generando divertidas respuestas - crédito PalomaValencia/Instagram

Ad portas del inicio de la contienda presidencial en Colombia para 2026, las tres precandidatas del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, han optado por acercarse a sus votantes a través de dinámicas informales en redes sociales, mostrando aspectos de su personalidad y preferencias.

Precisamente, las senadoras y aspirantes al cargo realizaron un reto digital donde respondieron preguntas sobre sí mismas y sus compañeras, refiriéndose al grupo como “las chicas superpoderosas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la actividad, las precandidatas contestaron una serie de preguntas planteadas para resaltar quién de ellas sobresale en determinados aspectos. Frente a la consigna “¿Quién es la que hace más caso?”, Paloma Valencia expresó con tono humorístico que era ella quien más obedecía a Álvaro Uribe, el máximo referente del partido.

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal
Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín (de izquierda a derecha), precandidatas del Centro Democrático, mostraron su lado fresco en reto digital - crédito redes sociales

Sobre la pregunta acerca de quién baila mejor, tanto Valencia como Holguín señalaron a María Fernanda Cabal como la más habilidosa en la pista. La categoría de “la que más lee” recayó, según la opinión de las tres, en Paloma Valencia.

En cuanto a las preferencias personales relacionadas con las bebidas, Paola Holguín expresó su gusto por el aguardiente antioqueño, María Fernanda Cabal por el whisky y Paloma Valencia se inclinó por el vino. Al abordar la pregunta sobre quién es la más coqueta, Holguín y Valencia coincidieron en Cabal, que reaccionó: “¿Por qué van a echar la culpa a mí?”

Respecto a quién utiliza más groserías, las participantes señalaron nuevamente a Cabal, aunque esta bromeó asegurando que la verdadera merecedora del título era Holguín “por ser paisa”. La etiqueta de “la más vanidosa” se asignó a María Fernanda Cabal; la de “la más puntual”, a Paola Holguín.

Paloma Valencia aseguró que es
Paloma Valencia aseguró que es la que más obedece al expresidente Uribe - crédito @PalomaValenciaL/X

De otro lado, Valencia reconoció ser la más “rezandera”. Frente al tema culinario, Cabal se desmarcó aclarando: “Yo no cocino nada”, mientras que Holguín y Valencia afirmaron ejercer con mayor frecuencia esa tarea. “Yo solo desayuno... No, no sé pedir tampoco”, agregó Cabal en tono divertido.

Finalmente, al hablar de temperamento, tanto Cabal como Holguín coincidieron en declarar a Valencia como la de carácter más fuerte entre ellas.

En efecto, las declaraciones desataron comentarios de sus seguidores, aunque algunos se inclinaron, más que por la dinámica, por expresar la “necesidad” de la unificación de la extrema derecha con el precandidato Abelardo de la Espriella.

“Las amamos pero deben unirse a Abelardo.🙌🙏🏼“; ”Se las imaginan de presidente vicepresidente y ministra de defensa...😍😮“; ”Las 3 son muy buenas pero deben unirse a Abelardo 🐯🐯🐯🐯🐯“; ”Burbuja (Paloma) con bombon (Paola) y bellota (Maria Fernanda)" ; “👏👏👏❤️❤️❤️. Todas tienen las facultades Para ser Presidentes 🇨🇴🙏🏼“; ”Todas son fantásticas unidas!! (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

Precandidatas del Centro Democrático debatieron seguridad y retos clave de cara a las elecciones presidenciales de 2026

En un debate realizado en la Tribuna RCN, espacio organizado por Noticias RCN y otros medios aliados, las senadoras y precandidatas presidenciales del Centro Democrático, presentaron sus posturas respecto a los desafíos que afronta Colombia con miras a las elecciones de 2026.

Frente a periodistas y ciudadanos, las aspirantes respondieron a preguntas sobre temas como seguridad, endeudamiento energético, situación del sistema de salud y educación, reflejando la agenda electoral del partido liderado por Álvaro Uribe.

La seguridad fue uno de los temas iniciales del evento, ante el contexto de 40.000 homicidios registrados durante los tres años del gobierno de Gustavo Petro y un aumento del 103% en los secuestros. Una de las preguntas ciudadanas, enviada desde Cali, se relacionó a las soluciones que proponen las aspirantes para garantizar la protección de los colombianos.

Paola Holguín calificó la crisis de seguridad como un problema nacional y subrayó que “seguridad y justicia son un binomio inseparable”. Insistió en la necesidad de fortalecer a la fuerza pública, afirmando que “este Gobierno (de Gustavo Petro) acabó las inteligencias”, y señaló el rol fundamental de la tecnología e inteligencia en el combate a la delincuencia.

Las precandidatas se autodenominaron las
Las precandidatas se autodenominaron las "chicas superpoderosas" - crédito @SoyMiguelPintoR/X

María Fernanda Cabal defendió la idea de que la paz “se impone, no se negocia” y cuestionó las políticas actuales, argumentando que “criminales que hoy tienen más presupuesto que toda la fuerza pública”. A su juicio, recuperar la dignidad de las Fuerzas Armadas y restablecer la seguridad debería ser una prioridad del próximo gobierno.

Paloma Valencia enfatizó su preocupación por la situación en departamentos como Cauca: “Me duele mucho que los caucanos estén viviendo la guerra sin cuartel”. Proclamó que el país no puede regresar al pasado y sostuvo que su enfoque de seguridad se fundamenta en tres pilares: “reducir los ingresos a los ilegales, robustecer nuestra fuerza pública y reconquistar a las comunidades”.

Temas Relacionados

Elecciones presidenciales María Fernanda Cabal Paloma Valencia Paola Holguín Álvaro Uribe Centro DemocráticoEleciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Presentan queja disciplinaria contra Juan Carlos Florián por presuntamente inflar cifras: “Cree que nosotros somos brutos”

Catherine Juvinao presentó el documento ante Procuraduría General de la Nación, indicando posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos por parte del ministro de Igualdad

Presentan queja disciplinaria contra Juan

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este jueves 11 de diciembre

Conoce con anticipación los trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo en tu localidad

Cortes de la luz en

Mujer pasó 14 años en prisión porque su expareja la acusó de violar a sus hijos: “Después me pidió que lo perdonara”

Ingrid Contreras narró cómo vivió gran parte de su vida tras las rejas por un crimen que asegura no cometió

Mujer pasó 14 años en

María Corina Machado apareció en Oslo en medio de gritos de “libertad” y conmovió a políticos colombianos: “Qué emoción”

Líderes colombianos celebraron la presencia de la líder opositora venezolana en Noruega tras la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado apareció en

Petro regañó a sus funcionarios en pleno Consejo de Ministros por exportación de cocaína: “Sale más en flota mercante que en lancha”

El jefe de Estado solicitó a su gabinete fortalecer controles en los puertos del país

Petro regañó a sus funcionarios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes sorprendió a sus

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al anunciar planes de maternidad junto a DJ Exotic: “Le voy a dar la niña exótica”

La verdad detrás de la “confesión” de Ricky Montaner sobre su “corta relación” con Sebastián Yatra: “Hubo un tiempo de separación”

Así fue el emotivo regreso del hijo de Giovanny Ayala a los escenarios tras su liberación: “Volviendo a cantarles”

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Deportes

Santa Fe se desarma para

Santa Fe se desarma para la Copa Libertadores 2026: despediría a dos jugadores de mucha experiencia

La Dimayor definió la situación del Deportivo Pereira, en riesgo de desaparecer: primera decisión en la asamblea

Esto fue lo que se discutió en el primer día de la asamblea de la Dimayor: habría dos sistemas de juego para la Liga BetPlay 2026

Estos son los extremos que Millonarios buscaría como fichajes para 2026: uno juega en Brasil y otro en la Liga BetPlay

Así comenzará la Liga BetPlay 2026: estos serán los partidos de la primera fecha