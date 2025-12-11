La más coqueta, tomadora y grosera: así se definieron las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín

Las precandidatas presidenciales se definieron entre ellas, generando divertidas respuestas - crédito PalomaValencia/Instagram

Ad portas del inicio de la contienda presidencial en Colombia para 2026, las tres precandidatas del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, han optado por acercarse a sus votantes a través de dinámicas informales en redes sociales, mostrando aspectos de su personalidad y preferencias.

Precisamente, las senadoras y aspirantes al cargo realizaron un reto digital donde respondieron preguntas sobre sí mismas y sus compañeras, refiriéndose al grupo como “las chicas superpoderosas”.

Durante la actividad, las precandidatas contestaron una serie de preguntas planteadas para resaltar quién de ellas sobresale en determinados aspectos. Frente a la consigna “¿Quién es la que hace más caso?”, Paloma Valencia expresó con tono humorístico que era ella quien más obedecía a Álvaro Uribe, el máximo referente del partido.

Sobre la pregunta acerca de quién baila mejor, tanto Valencia como Holguín señalaron a María Fernanda Cabal como la más habilidosa en la pista. La categoría de “la que más lee” recayó, según la opinión de las tres, en Paloma Valencia.

En cuanto a las preferencias personales relacionadas con las bebidas, Paola Holguín expresó su gusto por el aguardiente antioqueño, María Fernanda Cabal por el whisky y Paloma Valencia se inclinó por el vino. Al abordar la pregunta sobre quién es la más coqueta, Holguín y Valencia coincidieron en Cabal, que reaccionó: “¿Por qué van a echar la culpa a mí?”

Respecto a quién utiliza más groserías, las participantes señalaron nuevamente a Cabal, aunque esta bromeó asegurando que la verdadera merecedora del título era Holguín “por ser paisa”. La etiqueta de “la más vanidosa” se asignó a María Fernanda Cabal; la de “la más puntual”, a Paola Holguín.

De otro lado, Valencia reconoció ser la más “rezandera”. Frente al tema culinario, Cabal se desmarcó aclarando: “Yo no cocino nada”, mientras que Holguín y Valencia afirmaron ejercer con mayor frecuencia esa tarea. “Yo solo desayuno... No, no sé pedir tampoco”, agregó Cabal en tono divertido.

Finalmente, al hablar de temperamento, tanto Cabal como Holguín coincidieron en declarar a Valencia como la de carácter más fuerte entre ellas.

En efecto, las declaraciones desataron comentarios de sus seguidores, aunque algunos se inclinaron, más que por la dinámica, por expresar la “necesidad” de la unificación de la extrema derecha con el precandidato Abelardo de la Espriella.

“Las amamos pero deben unirse a Abelardo.🙌🙏🏼“; ”Se las imaginan de presidente vicepresidente y ministra de defensa...😍😮“; ”Las 3 son muy buenas pero deben unirse a Abelardo 🐯🐯🐯🐯🐯“; ”Burbuja (Paloma) con bombon (Paola) y bellota (Maria Fernanda)" ; “👏👏👏❤️❤️❤️. Todas tienen las facultades Para ser Presidentes 🇨🇴🙏🏼“; ”Todas son fantásticas unidas!! (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

Precandidatas del Centro Democrático debatieron seguridad y retos clave de cara a las elecciones presidenciales de 2026

En un debate realizado en la Tribuna RCN, espacio organizado por Noticias RCN y otros medios aliados, las senadoras y precandidatas presidenciales del Centro Democrático, presentaron sus posturas respecto a los desafíos que afronta Colombia con miras a las elecciones de 2026.

Frente a periodistas y ciudadanos, las aspirantes respondieron a preguntas sobre temas como seguridad, endeudamiento energético, situación del sistema de salud y educación, reflejando la agenda electoral del partido liderado por Álvaro Uribe.

La seguridad fue uno de los temas iniciales del evento, ante el contexto de 40.000 homicidios registrados durante los tres años del gobierno de Gustavo Petro y un aumento del 103% en los secuestros. Una de las preguntas ciudadanas, enviada desde Cali, se relacionó a las soluciones que proponen las aspirantes para garantizar la protección de los colombianos.

Paola Holguín calificó la crisis de seguridad como un problema nacional y subrayó que “seguridad y justicia son un binomio inseparable”. Insistió en la necesidad de fortalecer a la fuerza pública, afirmando que “este Gobierno (de Gustavo Petro) acabó las inteligencias”, y señaló el rol fundamental de la tecnología e inteligencia en el combate a la delincuencia.

María Fernanda Cabal defendió la idea de que la paz “se impone, no se negocia” y cuestionó las políticas actuales, argumentando que “criminales que hoy tienen más presupuesto que toda la fuerza pública”. A su juicio, recuperar la dignidad de las Fuerzas Armadas y restablecer la seguridad debería ser una prioridad del próximo gobierno.

Paloma Valencia enfatizó su preocupación por la situación en departamentos como Cauca: “Me duele mucho que los caucanos estén viviendo la guerra sin cuartel”. Proclamó que el país no puede regresar al pasado y sostuvo que su enfoque de seguridad se fundamenta en tres pilares: “reducir los ingresos a los ilegales, robustecer nuestra fuerza pública y reconquistar a las comunidades”.