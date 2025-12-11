La gobernadora Dilian Francisca Toro viaja a Washington para atraer inversión y promocionar al Valle del Cauca

La gobernadora expone en Washington las oportunidades económicas y logísticas del Valle del Cauca. - crédito Colprensa - Camila Díaz

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, inició este jueves 11 de diciembre una agenda oficial en Washington, D.C., donde fue invitada por la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado de Estados Unidos y por el U.S. Colombian Business Council.

Su participación hace parte del evento “De lo local a lo global: Impulsando las alianzas subnacionales entre Estados Unidos y Colombia”, un espacio estratégico que reúne a autoridades regionales, empresarios y entidades económicas de ambos países.

El objetivo central de esta visita es promocionar al Valle del Cauca como un territorio atractivo para la inversión, destacar sus ventajas competitivas y fortalecer alianzas que permitan impulsar proyectos de infraestructura, logística y desarrollo económico.

Promoción internacional del Valle del Cauca

Durante su intervención en el foro, la mandataria presentará las oportunidades que ofrece el departamento en materia de infraestructura, movilidad, servicios públicos y logística.

“Somos invitados por el Subsecretario de Estado y por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Voy a participar de un foro en el cual se va a hablar de cuáles son las ventajas competitivas que tenemos los gobiernos subnacionales como el Valle del Cauca, que tenemos ventajas para atraer inversionistas”, señaló Toro.

La gobernadora insistirá en mostrar la capacidad institucional del departamento, destacando que el Valle continúa avanzando pese a no contar con el pleno respaldo del Gobierno nacional para proyectos considerados estratégicos.

Entre estos mencionó el Tren de Cercanías, el acueducto de Buenaventura y el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura.

“Con la capacidad de su gente y asumiendo los desafíos, el departamento demuestra que solo también puede”, afirmó, subrayando el compromiso regional de buscar soluciones mediante cooperación internacional.

Nearshoring y competitividad: la apuesta del Valle en Estados Unidos

Uno de los encuentros clave será el panel “Participación Subnacional”, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Allí, Toro expondrá por qué el Valle del Cauca es un terreno propicio para la relocalización de empresas, destacando factores como:

Su ubicación estratégica en el Pacífico colombiano

El puerto de Buenaventura, el más importante del país en el litoral Pacífico

El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón

La cercanía logística con la costa este de Estados Unidos

“Voy a hablar del Valle del Cauca, de todas nuestras ventajas competitivas como las geográficas, porque tenemos el puerto, el aeropuerto internacional y porque estamos más cercanos a la costa este de Estados Unidos. Podemos hacer nearshoring para lograr que empresas se radiquen en Colombia y sea más fácil llegar a Estados Unidos”, aseguró.

La mandataria buscará consolidar al departamento como un nodo estratégico para la inversión extranjera, aprovechando el creciente interés de empresas estadounidenses por relocalizar operaciones en América Latina.

Una misión para abrir puertas y nuevas alianzas

Dilian Francisca Toro compartió en sus redes sociales, a las 7:37 p.m. del 10 de diciembre, un mensaje previo al viaje:

“Hoy viajo a Estados Unidos con un propósito que me llena de esperanza: abrir nuevas oportunidades para el Valle y seguir impulsando la transformación que estamos construyendo juntos. ¡Porque solos también podemos! Cada reunión y cada puerta que toquemos busca lo mismo: el bienestar y la transformación de nuestro departamento“.

La gobernadora aseguró que regresará con “buenas noticias, nuevas alianzas y más caminos para demostrar que en el Valle trabajamos y cumplimos”.

Gobernadora encargada mientras avanza la agenda internacional

Mientras la mandataria cumple con su misión fuera del país, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, asumió el cargo de gobernadora encargada hasta el 12 de diciembre. La posesión se llevó a cabo en la Asamblea Departamental, garantizando continuidad administrativa durante la ausencia de Toro.

Un paso clave para impulsar infraestructura y competitividad

Con esta visita, la Gobernación del Valle del Cauca busca consolidar un nuevo capítulo de relacionamiento con Estados Unidos. La idea es impulsar proyectos que requieren apoyo financiero internacional, desde obras de movilidad hasta iniciativas de servicios públicos y fortalecimiento económico.

El viaje de Dilian Francisca Toro a Washington no solo abre la puerta a nuevas inversiones, sino que posiciona al Valle como una región líder en alianzas internacionales, demostrando que la gestión regional puede avanzar con visión global, incluso sin respaldo pleno del Gobierno central.