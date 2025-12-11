⁠Kim Zuluaga, aspirante a ‘La casa de los famosos’, protagonizó encontronazo con ‘La Barbie colombiana’ en medio de las votaciones para el ‘reality’: “Ella no siente responsabilidad”

La Dj y modelo se fue en contra de La Barbie Colombiana por acusarla de usar bots en las votaciones para la tercera temporada del 'reality' - crédito @labarbiecolombianaoficial @kimzuluagareal / Instagram

En medio de las votaciones para la reciente placa de mujeres que quieren entrar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, se desató una rivalidad entre dos de las influencers que se están enfrentando para obtener un lugar en el programa.

La producción del programa de convivencia presentó un nuevo grupo de mujeres conformado por Tatiana Murillo conocida como “La barbie colombiana”, Kim Zuluaga, Gisselle Watson, Yuli Ruiz, Mila Arbeláez y Kelly García.

Durante una entrevista en el Canal RCN, en medio de la campaña para ganar votos, surgió la rivalidad entre “La Barbie colombiana” y la modelo trans Kim Zuluaga. La tensión aumentó luego de que Zuluaga cuestionara la equidad del proceso, manifestando que le resultaba injusto que el resto de candidatas estuviera presente en el estudio mientras Murillo participaba de manera virtual.

Durante una entrevista en Canal RCN, Kim Zuluaga cuestionó la equidad del proceso, criticando la participación virtual de “La Barbie colombiana” tras un presunto atentado - crédito @kimzuluagareal/ Instagram

La ausencia de La Barbie colombiana se atribuyó a un presunto atentado ocurrido una semana antes, motivo por el cual decidió abandonar el país temporalmente. Aunque aún no se conocen detalles del supuesto incidente, Kim Zuluaga insistió en que la falta de presencia física en el estudio debería representar una desventaja para su rival.

“Considero que debería estar acá sentada junto con todas nosotras. Así tenga un atentado, pues que contrate guardaespaldas. O sea, a Donald Trump le dieron un tiro en una oreja y él siguió haciendo su campaña“, dijo Zuluaga mientras Murillo la escuchaba de manera virtual.

Además, la también Dj aseguró que al parecer La barbie estaría usando bots para ganar tener votos de manera fraudulenta. “También me sorprende mucho que La Barbie colombiana esté hablando de bots, cuando pensé que era ella la que los está usando, pero la verdad no me consta”.

La modelo trans señaló a la Tatiana de presuntamente usar bots y de no ser responsable por el supuesto atentado del que puede ser víctima - crédito @hot.clips03/ TikTok

En sus declaraciones también aseguró que en caso de que sea cierto que Murillo está siendo víctima de amenazas, no debería estar en el programa por seguridad del resto de participantes.

“Si ella está pasando por un momento de amenazas, que es eso de venirnos a amenazar acá, ella no siente responsabilidad por no cuidarse y venir a un reality y quién quita que cometan un atentado en La casa de los famosos y sufran sus famosos favoritos… Ustedes tienen que pensar muy bien por quién votan”, dijo Kim.

Pese a las palabras de Kim, “La Barbie” decidió ignórala y no responder a ninguno de los comentarios en su contra, lo que provocó las reacciones de los internautas. “Kim la dejó seca”, “Kim no ha entrado y ya nos está dando contenido”, “siendo sinceros, Kim debería entrar a esa casa”, “Kim es tan icónica, pero la gente no la está apoyando”, dicen los comentarios.

Kim Zuluaga y su lucha por la diversidad

Kim Zuluaga es una modelo y activista transgénero que saltó a la fama en 2014, cuando, a los 17 años, decidió asistir al colegio INEM José Félix Restrepo de Medellín usando el uniforme femenino, en concordancia con su identidad de género.

Esta decisión generó polémica y las directivas del colegio le prohibieron hacerlo, calificando su presencia como una “mala influencia” para sus compañeros. Kim presentó una tutela para hacer valer su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Kim Zuluaga ganó notoriedad nacional al convertirse en símbolo de los derechos trans en 2014, tras su caso judicial por el uniforme escolar femenino en Medellín - crédito @kimzuluagareal/ Instagram

Aunque inicialmente perdió el proceso, al apelar la Corte Constitucional falló a su favor, sentando un precedente importante en la defensa de los derechos de las personas trans en Colombia.

Este caso la convirtió en un símbolo de la lucha por la inclusión y la diversidad de género en el país. Posteriormente, amplió su presencia en medios y redes sociales, acumulando seguidores y notoriedad.

Así van las votaciones del grupo 8 de aspirantes para ‘La casa de los famosos 2026′

Yuli Ruiz - 47,8 % de los votos

La Barbie colombiana - 33,7% de los votos

Gisselle Watson - 8,8 % de los votos

Kim Zuluaga - 5,6 % de los votos

Mila Arbeláez - 3,4 % de los votos

Kelly García - 0,7 % de los votos

Así van las votaciones del grupo 8 - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Con esos resultados parciales, Yuli sería la nueva integrante de La casa de los famosos Colombia 2026. Sin embargo, esto se conocerá hasta el domingo 14 de diciembre, cuando se revelen las votaciones finales.