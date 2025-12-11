Joven recibió brutal golpiza en Transmilenio por portar una camiseta de Millonarios: “Deberíamos ser más tolerantes”

El violento ataque ocurrió en las intalaciones del portal de Usme, en el sur de Bogotá - crédito Alcaldía Local de Usme

Un nuevo episodio de violencia en el sistema Transmilenio encendió las alarmas en Bogotá, luego de que un joven sufrió una brutal golpiza por portar una camiseta de Millonarios, uno de los equipos de fútbol de la capital.

El ataque, que ocurrió en el Portal de Transmilenio de la localidad de Usme, involucró al menos a ocho personas, entre ellas varias mujeres y un menor de edad, que presuntamente son hinchas del equipo Santa Fe, conoció el medio bogotano Citytv.

La víctima, que permaneció inconsciente durante varios minutos tras la agresión, solicitó a las autoridades que capturen a todos los responsables para evitar que hechos similares se repitan.

Según el relato recogido por el medio, la víctima dijo: “Era porque yo tenía la camiseta de Millonarios y ellos eran hinchas de Santa Fe (...) en estos tiempos debemos ser tolerantes y poder salir usted con la camiseta de su equipo sea el que sea, sin que eso le vaya a generar, no sé, que le quiten la vida”.