Colombia

Joven recibió brutal golpiza en Transmilenio por portar una camiseta de Millonarios: “Deberíamos ser más tolerantes”

La intervención de personal de seguridad y la Policía permitió la detención de uno de los implicados, aunque fue puesto en libertad posteriormente

Guardar
El violento ataque ocurrió en
El violento ataque ocurrió en las intalaciones del portal de Usme, en el sur de Bogotá - crédito Alcaldía Local de Usme

Un nuevo episodio de violencia en el sistema Transmilenio encendió las alarmas en Bogotá, luego de que un joven sufrió una brutal golpiza por portar una camiseta de Millonarios, uno de los equipos de fútbol de la capital.

El ataque, que ocurrió en el Portal de Transmilenio de la localidad de Usme, involucró al menos a ocho personas, entre ellas varias mujeres y un menor de edad, que presuntamente son hinchas del equipo Santa Fe, conoció el medio bogotano Citytv.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La víctima, que permaneció inconsciente durante varios minutos tras la agresión, solicitó a las autoridades que capturen a todos los responsables para evitar que hechos similares se repitan.

Según el relato recogido por el medio, la víctima dijo: “Era porque yo tenía la camiseta de Millonarios y ellos eran hinchas de Santa Fe (...) en estos tiempos debemos ser tolerantes y poder salir usted con la camiseta de su equipo sea el que sea, sin que eso le vaya a generar, no sé, que le quiten la vida”.

Temas Relacionados

Golpiza camiseta fútboCamiseta MillonariosIntoleranciaSanta FePortal UsmeColombia-Noticias

Más Noticias

Estos fueron los vejámenes que encontró la JEP para imputar, por primera vez, a exFarc, militares y empresarios por crímenes en el Urabá

El caso involucra a 33 personas señaladas por su papel en hechos que devastaron comunidades en Antioquia, Chocó y Córdoba, entre 1986 y 2003

Estos fueron los vejámenes que

Lokillo Flórez reveló que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentamiento con El Menor en la FMS World Series 2025

El improvisador y comediante colombiano reveló que se sintió desenfocado en la segunda fecha de la competencia porque estaba atravesando por un momento complicado que se generó en las redes sociales

Lokillo Flórez reveló que ha

Corte Constitucional da luz verde a ley que elimina reportes negativos en DataCrédito a ciertos deudores

El alto tribunal avaló una normativa que espera brindar alivio a personas incluidas en bases de datos de riesgo crediticio

Corte Constitucional da luz verde

Videos | Así fue la caída de los ‘Yorki’ en Bogotá, la banda de ladrones a las que se le acusan de 17 hurtos a entidades bancarias

La investigación para dar con los hoy detenidos tomó ocho meses y se tuvieron en cuenta golpes efectuados por los delincuentes en ocho localidad de la capital

Videos | Así fue la

Polo Polo respaldó postura de Jota Pe Hernández sobre el culpable de los falsos positivos: “Fue el general corrupto Huertas, reintegrado por Petro”

Testimonios presentados ante la JEP refuerzan la denuncia de ambos congresistas, quienes vinculan al general Huertas con el diseño y encubrimiento de operaciones ilegales ejecutadas por las fuerzas armadas

Polo Polo respaldó postura de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Lokillo Flórez reveló que ha

Lokillo Flórez reveló que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentamiento con El Menor en la FMS World Series 2025

Cintia Cossio lloró en medio de una entrevista al referirse a su hermano Yeferson: “Estoy viva por él, es mi superhéroe”

‘Campanita’ se une a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Más de uno no estará preparado”

Tatán Mejía realizó una contundente reflexión sobre el ‘hate’ en redes sociales: “Solo atacas a los que están por encima tuyo”

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al anunciar planes de maternidad junto a DJ Exotic: “Le voy a dar la niña exótica”

Deportes

Así analizó la prensa portuguesa

Así analizó la prensa portuguesa el gran partido de Richard Ríos con el Benfica por Champions League: “Este no es mi límite”

Junior FC vs. Deportes Tolima: Hora y dónde ver la final de ida de la Liga BetPlay II-2025

Santa Fe se desarma para la Copa Libertadores 2026: despediría a dos jugadores de mucha experiencia

La Dimayor definió la situación del Deportivo Pereira, en riesgo de desaparecer: primera decisión en la asamblea

Esto fue lo que se discutió en el primer día de la asamblea de la Dimayor: habría dos sistemas de juego para la Liga BetPlay 2026