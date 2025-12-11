Colombia

‘Influencer’ descubrió el barrio de los extranjeros en Medellín: “Por estas calles solo se habla inglés”

La gentrificación en esta ciudad colombiana ha creado un cambio acelerado en barrios tradicionales donde ahora solo se encuentran extranjeros

Según el video, en el sector ya no se habla español y es el destino de miles de turistas - crédito @valentinatips7 / TikTok

El barrio Manila, uno de los sectores más antiguos y tradicionales de Medellín, en Antioquia, atraviesa una transformación acelerada que ha modificado sus edificios y su dinámica social.

El auge de la gentrificación, fenómeno que revaloriza zonas urbanas mediante la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo, ha impulsado la demolición de casas históricas para dar paso a edificios de apartamentos, hoteles y restaurantes, alterando el tejido original del barrio y encareciendo el acceso a la vivienda.

Este proceso, que ha convertido a Manila en un enclave codiciado dentro de la metrópolis de El Poblado, responde a la creciente demanda de turistas y extranjeros, especialmente de Estados Unidos, Europa y Asia, quienes encuentran en la ciudad una calidad de vida superior gracias a la fortaleza de sus monedas frente al peso colombiano.

En un recorrido por las calles de Manila, la influencer @valentinatips7 documentó el impacto de estos cambios, mostrando calles saturadas de vehículos, construcciones en curso, cafés en cada esquina, grafitis artísticos y la presencia constante de extranjeros con grandes equipajes.

Valentina recorrió el barrio para mostrar cómo se transforma - crédito @valentinatips7 / TikTok

Según relató en sus redes sociales, “Aquí hay más extranjeros que colombianos. Y miren, por estas calles solo se habla inglés. La infraestructura de todos estos lugares es tan llamativa para los turistas que deciden quedarse aquí. Hoy estoy en un lugar donde ya es 100% para los extranjeros. Estoy en el sector de Manila.”

La “influencer” explicó que la diferencia cambiaria permite a muchos visitantes extranjeros acceder a lujos impensables en sus países de origen: “Su moneda vale el doble o incluso el triple más que la nuestra. Esto quiere decir que personas que tienen una vida común en sus países, aquí pueden darse una vida de millonario.

Este atractivo ha impulsado una ola de inversiones en el sector, con múltiples remodelaciones y aperturas de nuevos locales comerciales. “Están construyendo en cada cuadra, hay más de una construcción. O sea, las personas están reformando. Hay gente que está invirtiendo demasiado en este sector, así que se va a valorizar aún más”, afirmó @valentinatips7.

La gentrificación ha traído consigo la proliferación de rentas cortas, lavanderías y servicios adaptados a las necesidades de los visitantes temporales. “Todo lo que se conoce se cambió por rentas cortas con un precio que obviamente le va a generar muchísima más rentabilidad al dueño que simplemente arrendándolo por un mes”, señaló la “influencer”.

Actualmente, la mayoría de personas en este barrio son extranjeros - crédito @valentinatips7 / TikTok

Este fenómeno ha repercutido directamente en el mercado inmobiliario local, elevando los precios de los arriendos y dificultando el acceso a la vivienda para los residentes tradicionales. “Los precios de los arriendos están por las nubes”, advirtió.

A pesar de los desafíos, @valentinatips7 reconoció que la llegada de extranjeros también ha dinamizado la economía local, generando empleo en restaurantes y comercios. “He visto cientos de lugares, restaurantes, de todo, donde hay mucho más empleo para los locales”, destacó.

En cuanto a cifras, la “influencer” detalló que en El Poblado el valor del metro cuadrado oscila entre 5 y 8 millones de pesos, lo que convierte la adquisición de un inmueble en una inversión considerable.

“Adquirir un terreno aquí donde estoy parada, mínimo necesitas tener 600 millones de pesos”, precisó. Además, los arriendos han experimentado un incremento superior al 50%: “En barrios como este, El Poblado y Laureles, los arriendos costaban 1.700.000 de un apartaestudio. Ahora el apartaestudio chiquito, pequeñito, para una sola persona cuesta 3.500.000.”

El barrio está constantemente en remodelación para adaptarse a la demanda - crédito @valentinatips7 / TikTok

La transformación de Manila, impulsada por la gentrificación y la llegada masiva de extranjeros, ha convertido al barrio en un epicentro de contrastes, donde la modernización y la valorización conviven con la pérdida de patrimonio arquitectónico y el desplazamiento de la población original.

