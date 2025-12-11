Colombia

Hoteles y agencias de viajes reaccionaron a la queja sobre el posible fin de Airbnb en Colombia: “Herramienta necesaria”

Gremios del sector y el Ministerio de Comercio coinciden en que la transformación del sector exige nuevas condiciones para quienes ofrecen hospedaje temporal

Airbnb tiene presencia en 600
Airbnb tiene presencia en 600 municipios en Colombia - crédito Dado Ruvic/Reuters

Un debate sobre la regulación de plataformas digitales de alojamiento, como Airbnb, tomó fuerza en Colombia ante la inminente actualización del Registro Nacional de Turismo (RNT). La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit) advirtió sobre el riesgo de un “apagón digital” en el sector a partir del 18 de diciembre de 2025, pero el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo salió al paso de la información y respondió que la medida busca formalizar y ordenar la prestación de servicios turísticos, sin limitar la operación de estas plataformas.

Y es que la Ccit manifestó su inquietud por los nuevos requisitos contemplados en el borrador del decreto, que transformarían el actual sistema de inscripción voluntaria en el RNT en un proceso de preverificación administrativa. Según el gremio, esto equivaldría a la creación de una licencia obligatoria para operar, con exigencias jurídicas y técnicas que, a su juicio, exceden los alcances de la Ley 2068 de 2020. Incluso, señaló que estas condiciones, como la obligación de verificar los usos de suelo y los reglamentos de propiedad horizontal, así como la presentación de documentación adicional, resultan incompatibles con la realidad operativa de las plataformas digitales. “Van más allá de la Ley”, puntualizó la organización.

Además, cuestionó el proceso de elaboración del decreto al asegurar que ni las asociaciones de plataformas tecnológicas ni los pequeños prestadores de servicios turísticos participaron en las mesas de trabajo, a diferencia de otros actores del sector. Para esto, la entrada en vigor de los cambios normativos podría poner en riesgo la continuidad de plataformas como Airbnb y afectar los ingresos de miles de familias en más de 600 municipios del país.

José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, afirmó que "el decreto es una herramienta necesaria para avanzar hacia un turismo sostenible, competitivo y responsable, que proteja a los pequeños empresarios formales y brinde garantías a las comunidades y a los territorios" - crédito Cotelco

No obstante, la cartera que lidera Diana Morales anotó que impulsa un proyecto de decreto que modifica el funcionamiento del RNT, considerado un instrumento central para la formalización y control del sector turístico en el país. Según la entidad, el objetivo es garantizar que todas las personas y empresas que ofrecen alojamiento, sin importar el canal utilizado, cumplan reglas claras y operen bajo condiciones de formalidad, responsabilidad y transparencia.

Por eso, resaltó que el proceso de elaboración del decreto incluyó mesas de trabajo con gremios, empresarios, autoridades locales, anfitriones y representantes de plataformas digitales, entre ellos Airbnb y la Asociación Latinoamericana de Internet.

Propósito de la regulación

Frente a las críticas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puntualizó que el propósito de la regulación no es restringir ni limitar a las plataformas digitales, sino asegurar la igualdad de condiciones para todos los actores del sector. Destacó que el proceso ha sido amplio y participativo, con reuniones en las que se presentaron los alcances del proyecto, se resolvieron inquietudes y se recogieron insumos para fortalecer el análisis técnico y perfeccionar el texto regulatorio.

Diana Morales es la ministra
Diana Morales es la ministra de Comercio, Industria y Turismo - crédito Colprensa

Además, la entidad aclaró que el proyecto de decreto sigue en discusión técnica y que las mesas de trabajo con el sector permanecen abiertas, con el objetivo de construir una regulación equilibrada que reconozca la importancia económica de los modelos digitales, establezca obligaciones proporcionales y contribuya a la formalización y sostenibilidad del turismo en los territorios.

Frente a esto, los gremios del sector también salieron a dar su punto de visa. Por ejemplo, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), que preside José Andrés Duarte, informó que respalda la iniciativa, por lo que destacó que el fortalecimiento del RNT es esencial para avanzar hacia un turismo sostenible, competitivo y alineado con las necesidades de las comunidades y los territorios. Considera que la actualización del registro no implica prohibir la actividad turística ni la operación de plataformas digitales, sino establecer condiciones mínimas de cumplimiento que ya existen en otros países y que buscan equilibrar la competencia y proteger a los pequeños empresarios formales.

Herramienta necesaria

Para la asociación, la actualización del RNT se percibe como una herramienta necesaria para enfrentar los desafíos que plantea el crecimiento de las plataformas digitales, cuya oferta, en muchos casos, no coincide con la información registrada oficialmente. Esta ya había advertido que la diferencia afecta la seguridad de las comunidades, la planeación local, la competencia justa y la prestación de servicios públicos. Por eso, resaltó que el decreto promueve condiciones mínimas de cumplimiento que ya operan en otros países y que permiten proteger a los pequeños empresarios formales, responder a los retos del crecimiento desbordado y garantizar la convivencia en los territorios.

Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, dijo que la modificación busca "facilitar la identificación de los operadores turísticos y asegurar el cumplimiento de las normas vigentes" - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Asimismo, puntualizó que reconoció el valor del proyecto y el liderazgo del Ministerio en abrir la conversación con todos los actores de la cadena turística, lo que considera que la medida representa una oportunidad para fortalecer la gobernanza y avanzar hacia un sistema más transparente y equilibrado.

Identificación de los operadores turísticos

Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la búsqueda de soluciones para frenar la informalidad en el sector. Entre los puntos que se busca modificar en el proyecto de decreto, la dirigente resaltó la importancia de la interoperabilidad del registro con la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio y las Cámaras de Comercio, para facilitar la identificación de los operadores turísticos y asegurar el cumplimiento de las normas vigentes.

Cortés Calle afirmó que no se pretende que las plataformas desaparezcan del país, sino que se regulen pensando en la seguridad, calidad e igualdad de condiciones, en línea con las prácticas internacionales.

