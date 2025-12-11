Colombia

Estos son los destinos colombianos en los que más dinero gastan los turistas extranjeros

El consumo de los visitantes es una pieza clave para la economía de las ciudades que más reciben extranjeros en el país

En promedio los turistas extranjeros
En promedio los turistas extranjeros gastan más de 400.000 pesos colombianos - crédito Jaime Pérez

El turismo internacional se consolida como uno de los motores económicos más dinámicos de Colombia, con proyecciones oficiales que anticipan que el país superará los 21,7 millones de movimientos migratorios al cierre de 2025.

Esto implicará un crecimiento superior al 6% respecto a 2024, según estimaciones de Migración Colombia. Este auge se reflejará especialmente en la temporada alta, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuando se prevé un incremento adicional de 123.000 movimientos mensuales, una de las mayores alzas en la última década.

La ministra de Comercio, Diana Morales, destacó al respecto: “La movilidad internacional vive un momento sin precedentes. Recibimos más visitantes, más inversión y más reconocimiento global. El turismo está siendo un motor clave del Gobierno para generar empleo y bienestar en los territorios”.

En este contexto de expansión, el gasto de los turistas extranjeros se ha convertido en un factor determinante para la economía local. De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Bolívar, y en particular Cartagena, lideran el gasto promedio diario de los visitantes internacionales, con 211,5 dólares (alrededor de 813.200 pesos), cifra que dinamiza sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y las actividades culturales.

Le sigue Antioquia, donde el gasto promedio diario alcanza los 119,9 dólares (unos 458.600 pesos), consolidando al departamento como uno de los epicentros turísticos de mayor expansión.

En Bogotá, el gasto diario de los turistas extranjeros se sitúa en 102,3 dólares, contribuyendo también al crecimiento económico y la generación de empleo en la capital.

