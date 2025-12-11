Daniel Palacios formalizó su candidatura presidencial con 1,3 millones de firmas en la Registraduría: “Unión para enfrentar al heredero de las Farc”

Declaraciones de Daniel Palacios, exministro del Interior y precandidato presidencial - crédito Prensa Daniel Palacios

Daniel Palacios presentó 1,3 millones de firmas en la Registraduría Nacional del Estado Civil para respaldar su aspiración presidencial.

Durante el acto de entrega, el exministro del Interior expresó su convicción de que solo la unidad de diversos sectores permitirá enfrentar la continuidad del actual Gobierno en las próximas elecciones de 2026.

“Hoy queremos decirle a Colombia que aquí está una persona que quiere ser el primer socorrista, el primer bombero, el primer soldado para dar esta batalla para rescatar a Colombia. Y juntos, con seguridad, podemos lograrlo”, afirmó Palacios al tomar la palabra tras la entrega de las firmas.

Daniel Palacios expresó su convicción de que solo la unidad de diversos sectores permitirá enfrentar la continuidad del actual Gobierno en las próximas elecciones de 2026 - crédito Prensa Daniel Palacios

Subrayó que el apoyo recibido durante la recolección surgió de su interacción directa en zonas urbanas y rurales, al acercarse a distintas comunidades para conocer de primera mano las inquietudes ciudadanas.

El precandidato señaló que la cifra alcanzada representa la supuesta acumulación del descontento de numerosos ciudadanos que anhelan un cambio.

“1 millón 300 mil firmas que recogen el cansancio de muchos colombianos que hoy sabemos que no nos toca salir de un populismo para otro. De colombianos que están cansados de la mentira, del engaño, colombianos que están cansados de convivir con la delincuencia y la criminalidad”, manifestó Palacios ante los asistentes a la sede de la Registraduría.

En su intervención, el líder del movimiento Rescatemos a Colombia enfatizó su preocupación ante lo que señala como beneficios otorgados por el Gobierno nacional a actores ilegales.

De acuerdo con el precandidato, el apoyo que ha recibido no es un mandato, sino una señal del agotamiento de una parte significativa de la población.

“A esos colombianos cansados que hoy depositan estas firmas con esperanza, con una convicción de que juntos podemos rescatar a Colombia, hoy les decimos que arrancamos ese camino”, explicó.

De acuerdo con Daniel Palacios, el apoyo que ha recibido no es un mandato, sino una señal del agotamiento de una parte significativa de la población - crédito prensa Daniel Palacios

El aspirante presidencial mencionó que depositar esta cantidad de firmas marca una etapa nueva dentro de su proceso proselitista.

“Tuvimos la oportunidad de recorrer el país desde La Guajira hasta el Amazonas. Allá nos vieron con nuestros compatriotas en el Amazonas recogiendo la firma un millón. Lo hicimos recorriendo todo este hermoso territorio”, precisó Palacios.

A lo largo de su declaración, remarcó su disposición a someterse a una consulta interpartidista en marzo de 2026.

Invitó públicamente a figuras políticas y sectores tradicionales a sumarse a una alianza. Entre los invitados enumeró a David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Felipe Córdoba, además de los partidos Conservador, Liberal, Centro Democrático, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa.

“Decirle a David Luna que llegó el momento de la unión, decirle a Mauricio Cárdenas que llegó el momento de la unión, decirle a Vicky Dávila que llegó el momento de la unión, decírselo a Juan Daniel Oviedo, a Juan Manuel Galán, decírselo al doctor Enrique Peñalosa”, detalló Palacios frente a los medios en la ciudad de Bogotá.

Los precandidatos Luna, Cárdenas y Galán se presentan como una alternativa seria a la división política actual - crédito @lunadavid/X

El precandidato también extendió la invitación a Felipe Córdoba del Partido Conservador, Juan Carlos Pinzón de Cambio Radical, al Partido Liberal y al expresidente Álvaro Uribe junto a sus candidatas, reiterando la importancia de construir un bloque alternativo.

La meta de esta estrategia consiste en definir, a través de una consulta popular, la candidatura que buscaría derrotar tanto al presidente Gustavo Petro como a los aspirantes identificados con el Pacto Histórico.

“Ya es el momento de darle un mensaje claro al país. Y es que vamos a esa consulta en marzo, que a pesar de nuestras diferencias, hoy el país está primero, Colombia está primero”, puntualizó Palacios.

Al finalizar, sostuvo que la decisión sobre quién debe encabezar la propuesta opositora deberá quedar en manos de los ciudadanos.

