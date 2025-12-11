Colombia

Creadora de contenido argentina vivió amarga experiencia en su viaje Cartagena: el alcalde se pronunció

La extranjera relató en redes cómo, tras un descuido en un vehículo, perdió desde su drone hasta los certificados de su perra Uma, quedándose sin herramientas para seguir trabajando

La mujer perdió sus documentos y dispositivos electrónicos de valor - crédito unachicanomada/Instagram

La creadora de contenido argentina Valeria Núñez Quevedo, conocida en redes sociales como Una Chica Nómada, solicitó ayuda urgente a las autoridades de Cartagena después de ser víctima de un presunto robo por descuido durante la noche posterior a su llegada a la ciudad.

Núñez relató a través de un video publicado en sus plataformas digitales que perdió una mochila con equipos electrónicos de alto valor y documentos esenciales, entre los que destacan un drone DJI, una cámara GoPro, un iPhone 15, micrófonos, un cargador portátil, una computadora MacBook, los certificados de su perra de servicio Uma, la llave de una motocicleta y el dinero reservado para cubrir los gastos del mes en Cartagena.

Según expuso Núñez Quevedo en sus redes sociales, el hecho ocurrió tras realizar un trayecto del aeropuerto al edificio donde se hospeda.

A su llegada, se percató que su mochila, en la que transportaba sus principales herramientas de trabajo y documentos personales, había quedado en el vehículo de transporte.

La mujer viaja por Latinoamérica
La mujer viaja por Latinoamérica con su perra, que perdió los documentos en el presunto hurto - crédito Fotomontaje Infobae (unachicanomada/Instagram)

“Cuando el carro se va, me doy cuenta que mi mochila había quedado ahí adentro y yo justamente como viajábamos en avión y no quería que las cosas importantes se dañaran, en mi mochila había puesto el dron DJI, la GoPro, el iPhone 15, micrófonos, cargador portátil, la Mac, con la que obviamente hago la edición de todos los videos para YouTube. Y además estaban ahí los certificados de Uma, de animal de servicio, que son los que le permiten viajar en avión y viajar en cabina conmigo (...)”, explicó la influencer a través de un video dirigido a sus seguidores.

La misma noche, Núñez contactó de inmediato al conductor del vehículo, que, según su testimonio, afirmó que la mochila se encontraba aún en el vehículo y prometió devolverla.

Dos horas más tarde, el conductor informó que una pasajera posterior se había llevado la mochila por error y facilitó su número de contacto. Núñez indicó que al intentar llamar, el teléfono ya se encontraba apagado y no pudo recuperar la comunicación.

La posibilidad de un robo se refuerza porque, de acuerdo con lo señalado por Núñez Quevedo, los dispositivos electrónicos perdidos han sido rastreados en varios puntos de la ciudad gracias a funciones de seguimiento remoto.

Alcalde de Cartagena dijo que
Alcalde de Cartagena dijo que ya encargó el caso, pero hasta el momento no hay noticias del hallazgo de los artículos - crédito @Dumek_Turbay/X

Como parte de su desesperado intento de recuperar las pertenencias, grabó un video solicitando la colaboración ciudadana y pidió que, en caso de encontrar la mochila, sea entregada en la recepción del edificio Cabrero Marina Club.

El caso generó reacciones en la administración local. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció por su cuenta en redes sociales, al indicar: “Díganle a Valeria Núñez, que desde @AlcaldiaCTG nos estamos moviendo para ayudar a encontrar sus pertenencias”.

Hasta el momento, Núñez Quevedo no ha reportado avances ni novedades en la recuperación de los objetos perdidos.

La viajera utiliza sus plataformas para documentar sus recorridos acompañada de su perra Uma, y enfatizó en su llamado que los artículos desaparecidos constituyen las herramientas con las que logra sostener su trabajo y continuar sus viajes.

La situación de la extranjera desató cientos de comentarios de solidaridad; además, destacaron que la seguridad de La Heroica sigue siendo un tema de debate.

Usuarios en redes sociales dejaron
Usuarios en redes sociales dejaron en entredicho la seguridad en la ciudad para los turistas - crédito Viajar Colombia

“Cartagena es un atracadero de turistas, desde los taxistas hasta los vendedores ambulantes, está sobrevalorada esa ciudad y lo peor es que la situación no parece cambiar”; “Menos mal la sra es influencer y pudo vitalizar el robo. Si no otro caso para la estadística” ; “Lamentable, pero es ley mundial no tomar taxis en aeropuertos de países terceros mundistas (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

