Concluye la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez: la votación será el próximo martes

El ministro respondió a los cuestionamientos asegurando que los hechos denunciados están en investigación y que no se tolerarán violaciones a los derechos humanos.- crédito Colprensa

La Cámara de Representantes cerró este miércoles el debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un ambiente marcado por duras críticas, denuncias sobre el incremento de la violencia, cuestionamientos por muertes de menores en operaciones militares y presuntos nuevos casos de falsos positivos. La votación quedó programada para el martes 16 de diciembre a las 9:00 de la mañana, último día del periodo legislativo.

La representante a la Cámara Katherine Miranda fue una de las principales citantes y expuso cifras que, según dijo, reflejan un deterioro en la seguridad del país. Durante su intervención denunció que entre enero y octubre de 2025 fueron asesinados 153 integrantes de la Fuerza Pública, asegurando que es “la cifra más alta registrada desde el año 2015”.

Miranda también afirmó que en el mismo periodo 527 personas fueron secuestradas, cifra que calificó como “la más alta desde el dos mil seis”.

En su intervención, la congresista afirmó: “Señor ministro, entre enero y octubre del 2025, 153 integrantes de la Fuerza Pública han sido asesinados. (…) Pero también le digo, ministro, los secuestrados: entre enero y octubre del dos mil veinticinco, quinientos veintisiete personas fueron secuestradas en todo el territorio nacional. Ministro, la cifra más alta desde el dos mil seis”.

Miranda también comparó el crecimiento de los grupos armados en el gobierno de Iván Duque y en el de Gustavo Petro. Sostuvo que durante el mandato de Duque crecieron un 2,3%, mientras que entre 2022 y 2025 el número de combatientes habría aumentado pasando “de 15 mil 120 combatientes a más de 25 mil”, lo que representaría un incremento cercano al 70%.

Katherine Miranda presentó cifras sobre asesinatos de uniformados, secuestros y presuntos nuevos casos de falsos positivos durante el actual Gobierno. - crédito @MirandaBogota/X

Denuncias por posibles nuevos falsos positivos

La representante Miranda también mencionó presuntos nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos, según relató, en Ituango (Antioquia) y Vistahermosa (Meta).

En uno de los casos, afirmó: “Tres soldados presuntamente le dispararon a un civil mientras este suplicaba que no lo mataran. Luego, según la denuncia, le desataron las manos, acomodaron el cadáver y le colocaron un arma para simular un combate”.

Miranda señaló que este tipo de hechos serían graves muestras de que, en sus palabras: “Estos son falsos positivos, ministro. Esto que está pasando en el gobierno de la ‘potencia mundial de la vida’ es gravísimo”.

El ministro Pedro Sánchez respondió que estos hechos se encuentran bajo investigación y declaró: “Eso está siendo investigado por la Fiscalía y esperamos que se aplique toda la contundencia (…) Eso no lo toleramos”.

Cifras sobre menores muertos en bombardeos

Otra de las voces fuertes del debate fue la de la representante Catherine Juvinao, quien cuestionó los reportes oficiales sobre los menores fallecidos en combates y operaciones aéreas. Sostuvo que “no son 31 los menores que han fallecido (…) sino 54”.

De acuerdo con su intervención: “54 menores han muerto o en bombardeos, o en enfrentamientos con la fuerza pública, durante el Gobierno de Gustavo Petro”.

Además, aseguró que existirían “cinco bombardeos donde el Estado colombiano no tendría ninguna información”, lo que, según dijo, impediría conocer cuántas personas murieron o si habría más menores entre las víctimas.

Congresistas advirtieron que 54 menores habrían muerto en bombardeos y enfrentamientos, y alertaron sobre operaciones sin información pública sobre sus víctimas. - crédito AP

Posturas a favor y en contra de la moción

El representante Juan Carlos Losada anunció su voto a favor de la moción al señalar: “Aquí no puede haber dobles raceros cuando se trata de la vida de menores de edad que son víctimas del conflicto armado. Entonces uno aquí se para o del lado de las víctimas o se va a poner con el discurso retrógrado de que esos niños son victimarios”.

En contraste, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, defendió la gestión del ministro Sánchez y aseguró que las fuerzas militares no están involucradas en delitos como en otros momentos del país.

Declaró: “Unas fuerzas militares que no están inmersas en delitos que antes en otros gobiernos se cometían (…) hoy a nuestros militares, nuestros generales y a nuestro ministro sean motivo de celebración y orgullo para nosotros. Y algo que sí debo decir aquí, porque no puedo ocultarlo, es que a mí no me gustan los bombardeos cuando mueren niños”.

Una plenaria casi vacía al cierre del debate

Luego de casi cinco horas de discusión, cerca de las 5:30 de la tarde, el ministro Sánchez inició su exposición ante una plenaria prácticamente vacía.

Al finalizar la sesión, alrededor de las 6:30 p. m., solo 16 representantes permanecían en el recinto, entre ellos Miranda, Juvinao, Carolina Arbeláez, Wilmer Castellanos, Andrés Forero y Hernán Cadavid.

El jefe de la cartera de Defensa defendió la labor de la Fuerza Pública y afirmó que las autoridades actúan con rigor frente a cualquier irregularidad. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Lo que sigue

La votación se realizará el martes 16 de diciembre a las 9:00 de la mañana. Esta moción se suma a las múltiples citaciones de control político que ha enfrentado el Gobierno en materia de seguridad. Hasta ahora, ninguna moción de censura en esta administración ha prosperado, por lo que la decisión del próximo martes será clave para determinar si el ministro Pedro Sánchez continúa al frente de la cartera de Defensa.