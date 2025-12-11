Cancillería derogó el nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina: el exalcalde de Cali respondió

La Cancillería de Colombia derogó el nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina tras el bloqueo de Israel - crédito Colprensa

El nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador de Colombia en Palestina fue derogado por la Cancillería, luego de que Israel impidiera su ingreso a Cisjordania y venciera el plazo legal de seis meses para presentar cartas credenciales, lo que imposibilitó la formalización de su misión diplomática.

Esta decisión, que deja vacante la representación colombiana ante Palestina, responde a un trámite administrativo obligatorio cuando el embajador designado no logra asumir funciones en el país de destino, según informó la Cancillería encabezada por Rosa Villavicencio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Derogatoria del nombramiento. Derógase el nombramiento con carácter ordinario conferido al señor JORGE IVÁN MONJE CÓRDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxxxxx48, en el cargo de Ministro Consejero, Código 1025, Grado 06, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, efectuado mediante Decreto No. 0548 del 22 de mayo de 2015, sin derecho a prestaciones sociales conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992 y al Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales del Ministerio de Relaciones Exteriores”, dice el decreto 1329 de la Cancillería.

Tras la derogación del decreto, Jorge Iván Ospina podría retomar su campaña política al Senado por el Partido Verde en 2026 - crédito @JorgeIvanOspina/X

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, publicada en la cuenta en X del exalcalde de Cali, Ospina expuso que la imposibilidad de asumir el cargo se debió a la negativa del gobierno de Benjamín Netanyahu de autorizar su llegada a Cisjordania.

El exfuncionario de Cali afirmó: “La decisión arbitraria, el desconocimiento de los Acuerdos de Oslo y la negación de la posibilidad del Estado palestino por parte del gobierno de Netanyahu han hecho imposible mi llegada a Cisjordania y la posesión del cargo. Por ese motivo, el nombramiento ante el inmenso pueblo palestino ha expirado y hoy he recibido la derogación del decreto”.

El exembajador detalló que, ante los obstáculos, propuso varias alternativas a la Cancillería para ejercer la representación diplomática, como instalar la embajada en un tercer país —entre ellos Egipto, Catar o Jordania— o aprovechar un encuentro en la ONU con el presidente Mahmud Abbas para entregar las cartas credenciales.

Sin embargo, ninguna de estas opciones prosperó. Ospina lamentó que “las tradiciones diplomáticas pueden más que la importancia de la vida y la paz entre palestinos e israelíes”.

“Sin embargo la decisión arbitraria y de desconocimiento de los Acuerdos de Oslo y de negación de la posibilidad del Estado Palestino por parte del Gbno de Netanyau, ha hecho imposible mi llegada a Cisjordania y tomar posesión del cargo, motivo por el cual el nombramiento ante el inmenso pueblo Palestino ha expirado y hoy he recibido el derogamiento del decreto (sic)”, dijo Ospina en una publicación en su cuenta en X.

La Cancillería había considerado la posibilidad de operar la embajada desde Jordania, pero la falta de representación oficial de Colombia en ese país complicó la viabilidad de la propuesta - crédito Colprensa

La Cancillería había considerado la posibilidad de operar la embajada desde Jordania, pero la falta de representación oficial de Colombia en ese país complicó la viabilidad de la propuesta.

Actualmente, la embajada colombiana en El Líbano tiene la concurrencia de Jordania, lo que, según fuentes consultadas por El Tiempo, hacía incoherente designar un embajador ante Palestina en territorio jordano sin representación ante el Gobierno de Ammán.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, denunció que Ospina recibió recursos por concepto de viáticos y menaje por $145.003.576. El exembajador respondió que estos fondos permanecen sin utilizar en una cuenta y que, si la embajada no se instala definitivamente, serán devueltos al tesoro nacional.

Jorge Iván Ospina agradeció la designación y pidió al presidente Petro no abandonar el objetivo de instalar una embajada en Palestina - crédito @JorgeIvanOspina/X

En su misiva, Ospina agradeció la designación y pidió al presidente Petro que no abandone el objetivo de consolidar una sede diplomática en Palestina: “Quiero sinceramente a nombre de mi familia y región agradecer la designación y solicitarle que no desfallezca en la intención de que un colombiano instale una Embajada en Palestina en el reconocimiento de un Estado y acompañamiento a los connacionales que allí viven”.

La designación de Ospina como embajador, oficializada el 22 de mayo, había desactivado su campaña al Senado por el Partido Verde. Tras la derogación del decreto, podría retomar sus aspiraciones políticas en las elecciones legislativas de 2026.

La Cancillería confirmó que no se prolongará la permanencia de Ospina en el cargo y que, hasta el momento, no se ha informado quién asumirá la representación diplomática ni cuál será la estrategia para retomar la instalación de una embajada que Israel bloqueó desde el inicio, impidiendo cualquier avance en la misión.