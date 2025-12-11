Colombia

Cancillería confirmó invitación a Donald Trump para que evalúe la política contra las drogas del Gobierno Petro: “Ya mandamos la carta”

Rosa Villavicencio señaló que la instrucción fue dada por el mandatario colombiano durante el Consejo de Ministros del 10 de diciembre de 2025

Rosa Villavicencio confirmó que ya fue enviada la carta de invitación formal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que venga a Colombia - crédito X

El 11 de diciembre de 2025, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, lideró la inauguración del Observatorio de la Política Exterior que busca monitorear el contexto internacional, anticipar riesgos y orientar decisiones clave para el país.

Durante su intervención, la alta funcionaria confirmó que fue enviada la carta de invitación formal a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para que visite Colombia y conozca las acciones del Gobierno nacional en la lucha contra las drogas.

Según Villavicencio, la instrucción fue dada por el presidente de la República, Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros del 10 de diciembre de 2025, en medio de la confrontación con Trump, que lo incluyó en la Lista Clinton.

La invitación de Petro busca mostrar a Trump la realidad de la lucha antidrogas en Colombia y sus riesgos - crédito Presidencia de la República/Jonathan Ernst/Reuters

“Sí, la carta ya se ha enviado de invitación para que venga al país, para que conozca mejor los territorios, para que conozca lo que estamos haciendo en materia de lucha contra las drogas y también del coste social que tiene para nuestras poblaciones, para nuestros recursos, en un esfuerzo incansable por transformar los territorios y pasar de esas economías ilícitas a economías ilícitas”, expuso la canciller.

A su vez, destacó los esfuerzos de la actual administración en la erradicación de cultivos ilícitos que ha superado cifras históricas en el país.

“Ustedes bien saben y bien hemos expuesto todos los esfuerzos y todos los resultados con evidencia de esta lucha en la interdicción, en el cierre de laboratorios, en la extradición, pero también en todas las políticas que se han alineado para entregar más de seiscientas cincuenta mil hectáreas, para formalizar más de dos millones de hectáreas a poblaciones campesinas, para que avance la sustitución de cultivos”.

Rosa Villavicencio señaló que la instrucción fue dada por el mandatario colombiano durante el Consejo de Ministros del 10 de diciembre de 2025 - crédito Cortesía Unión Europea

En efecto, la ministra de Relaciones Exteriores señaló que los resultados de la actual política antidrogas se ven reflejados en el desarrollo del sector agrícola en el territorio, que creció en los últimos años.

“La mayor evidencia que ustedes tienen son los datos, pues, económicos en el sentido de que el sector agropecuario es el sector que más crece en nuestro país. Eso significa que sí hay un camino de transformación que debe continuar y en el cual, pues, hacemos todas las apuestas para cerrar esas brechas de pobreza, desigualdad, que son las causas que han generado, ¿no?, que mucho campesinado se vea compelido para tener ingresos, pues a sembrar hoja de coca y que hoy esté cambiando ese cultivo hacia unos cultivos industriales, unos cultivos lícitos que le están permitiendo llegar también a través de la organización social a mercados internacionales”, explicó Villavicencio.

El asilo a Nicolás Maduro en Colombia

Para la canciller colombiana, la solicitud de asilo para el dictador venezolano dependerá de que se efectúe un gobierno de transición en Venezuela - crédito Luis ACOSTA/AFP/Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

El Gobierno de Colombia no descarta la posibilidad de ofrecer asilo al presidente venezolano Nicolás Maduro, siempre que se establezca un proceso de transición política en Venezuela que garantice su salida del poder. Así lo afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, en una entrevista con Caracol Radio, donde subrayó que la prioridad para el Ejecutivo colombiano, encabezado por Gustavo Petro, es contribuir a una solución negociada en el país vecino.

Villavicencio señaló que, aunque la opción de asilo está sobre la mesa, considera improbable que Maduro elija a Colombia como destino. Según sus palabras al medio citado: “Aunque no creo que eligiera a Colombia, yo pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo”. La canciller enfatizó que cualquier decisión en este sentido dependerá de las condiciones que se negocien en el marco de una eventual transición, especialmente si Estados Unidos exige un cambio de gobierno en Venezuela.

La ministra reiteró el compromiso de Colombia con el proceso de transición en Venezuela, destacando la importancia de que las partes involucradas, principalmente Estados Unidos y el régimen venezolano, lleguen a un acuerdo sobre los términos de la salida de Maduro. Villavicencio explicó: “La situación de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, si requieren que debe haber una etapa de transición, quiere decir que Maduro saldría. Eso, seguramente, sería una solución para la situación que ahora estamos viviendo”, según declaraciones que recogió Caracol Radio. Añadió que, hasta el momento, Colombia no ha recibido una solicitud formal para mediar en las negociaciones, aunque permanece atenta a cualquier requerimiento de las partes.

