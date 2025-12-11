Armando Benedetti respondió a Carlos Carrillo tras salpicarlo en presuntas irregularidades del Fondo de Adaptación: “Tu actitud es sospechosa”

Benedetti afirmó que no intervino en decisiones asociadas al Fondo de Adaptación y cuestionó las declaraciones del director de la Ungrd - crédito Colprensa y Fondo de Adaptación/página web

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó públicamente a los señalamientos del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, que lo mencionó dentro de un conjunto de presuntas irregularidades en el Fondo de Adaptación.

La controversia surgió tras declaraciones de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, que hizo observaciones sobre posibles inconsistencias durante la administración de Carrillo en esa entidad.

En medio del cruce de versiones, Carrillo aseguró que había puesto en conocimiento del Gobierno información sobre supuestos beneficios irregulares en el Fondo de Adaptación, lo que llevó a Benedetti a responder a través de su cuenta de X. “Eres un mentiroso y bajo. Yo no he ayudado EN NADA al hermano de Ñoño Elías en el Fondo de Adaptación. Yo no fui el que te denunció hoy y tú y todo el mundo la está cogiendo conmigo!!!”, escribió el ministro.

El ministro agregó cuestionamientos dirigidos a Carrillo sobre su gestión y los señalamientos en su contra. “Lo que sí me queda claro es que tu actitud es sospechosa. ¿Qué es lo que quieres tapar con este show barato que estás armando? Defiéndete de lo que te acusaron. Solo sirven para hablar paja y de corrido. ¿Qué es lo que tienes que mostrar? ¿Cuáles son los resultados que tienes para mostrar?”, concluyó en su publicación.

Así respondió Armando Benedetti a Carlos Carrillo tras mencionarlo en denuncias del Fondo de Adaptación - crédito @AABenedetti/X

En otra publicación, el jefe de cartera insistió en que no tuvo nada que ver con las denuncias presentadas por la directora del Dapre: “Angie Rodriguez, una mujer intachable, hizo esta mañana unos cuestionamientos graves y serios sobre Carlos Carrillo como proyectos sin ejecución, baja ejecución, falta de transparencia y contratación cuestionable en el Fondo de Adaptación. Sin embargo, me atacan a mí que NO TENGO NADA QUE VER. Siempre la cogen conmigo con inventos y mentiras. Qué horror!!!“.

Señalamientos de Carrillo contra Benedetti

Carrillo afirmó que la información divulgada por la directora del Dapre provenía de una fuente que, según él, tenía vínculos políticos dentro de la entidad. “La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el fondo”, escribió inicialmente en su cuenta de X. Agregó que, a su juicio, Rojas habría retomado acercamientos con grupos políticos luego de su salida.

El director de Gestión del Riesgo amplió sus afirmaciones en una rueda de prensa, donde se refirió al contrato de la llamada Ruta del Arroz. Aseguró que había recibido una denuncia que advertía que dicho proyecto “iría directo a la ‘Ñoñomanía’”, señalando que esa información provenía de personas que identificó como “cercanas a Benedetti”.

Carrillo indicó que recibió una advertencia sobre el contrato de la Ruta del Arroz y su posible destinación a la llamada ‘Ñoñomanía’ - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Carrillo añadió: “Socios políticos de Armando Benedetti, de vieja data. Creo que toda la opinión pública sabe que uno de los mayores procesos más enredados que tiene Benedetti es el tema del Fonade. Los ‘Ñoños’ han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”.

En la misma intervención, sostuvo que evitar confrontaciones con el ministro había sido una decisión consciente: “Yo no he querido pelear con Benedetti porque todo el que pelea con Benedetti sale del Gobierno. Es una persona muy poderosa, entonces esta pelea no la caso yo, esta pelea la casan ellos con esa infamia y esa calumnia de esta mañana, pero yo no me voy a quedar callado”. Afirmó que sus acciones dentro del Fondo de Adaptación habrían generado tensiones, al señalar que había sido “una piedra en el zapato para que se tomen ese Fondo de Adaptación”.

Controversia paralela con la directora del Dapre

La directora del Dapre señaló una baja ejecución en los proyectos del Fondo de Adaptación durante la administración de Carrillo - crédito @DapreCol/X

El director de la Ungrd también respondió a los comentarios de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, que afirmó que, durante la administración de Carrillo, se habría registrado una ejecución muy baja en los proyectos del Fondo de Adaptación.

Rodríguez sostuvo que “Encontramos que hay un incremento a partir del año 2018 de las personas contratadas. Entonces, entre más personas contratadas, hay menor ejecución de los proyectos. Contrario a lo que pasaba antes y era que había más proyectos, más ejecución, con menor personal”, según declaró en rueda de prensa.

Carrillo rechazó esas afirmaciones y aseguró que los señalamientos no tuvieron en cuenta el informe de gestión que entregó al dejar el cargo. “La puesta en escena de la señora Rodríguez no tuvo en cuenta el informe de gestión que presenté y nunca tuvo objeciones ni solicitudes de aclaración por parte de la gerencia que lo recibió”, afirmó.

Carrillo aseguró que su informe de gestión no tuvo objeciones cuando fue entregado a la gerencia entrante - crédito Fondo de Adaptación/página web

Añadió que, desde su perspectiva, el Fondo de Adaptación había presentado dinámicas internas que dificultaban la gestión: “El Fondo de Adaptación se volvió en un fortín de los politiqueros”, dijo. También manifestó que la controversia generada tenía efectos dentro del propio Gobierno: “Lamento que estas intrigas palaciegas trasciendan de esta forma a la opinión, desgastan al gobierno y me hacen perder tiempo valioso en momentos en que la misionalidad de la entidad demanda de mi atención”.

Durante la entrega de su balance de gestión, Carrillo insistió en que debía responder a los señalamientos en su contra. “Es un pésimo mensaje el que están enviando y no lo estoy enviando yo, lo envía la doctora Angie, en un acto infantil (…) no tengo otra opción que defender mi buen nombre”, concluyó.