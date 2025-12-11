Colombia

Andi pronosticó nueva crisis del sistema de salud colombiano si no el Gobierno no aumenta por lo menos 15,6 % la UPC

Según la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), la siniestralidad de la UPC supera el 105 %, lo que obliga a las EPS a gastar más de lo que reciben y profundiza la crisis financiera del sistema de salud

Hospitales y clínicas en Colombia
Hospitales y clínicas en Colombia enfrentan déficits históricos mientras la Andi alerta sobre la insuficiencia de la UPC para garantizar la atención a los pacientes - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Luisa González/Reuters

El sistema de salud colombiano atraviesa una de sus etapas más críticas en décadas y, según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el año 2026 podría marcar un punto de no retorno si no se toman medidas urgentes.

Un nuevo análisis financiero de la organización concluye que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que reconoce el Estado a las EPS por cada afiliado, debe incrementarse al menos 15,6 % para empezar a estabilizar la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss).

De no hacerlo, la crisis financiera que ya se evidencia en hospitales, clínicas y aseguradoras podría profundizarse al nivel de comprometer la prestación misma del servicio.

La advertencia llega en un momento en el que el déficit operativo del sistema alcanza cifras históricas.

Según la Andi, para el cierre de 2025 el hueco financiero proyectado llega a $10,2 billones, un monto que, según el gremio, refleja el desequilibrio continuo entre los ingresos que reciben las EPS y los gastos que deben asumir para garantizar la atención de los usuarios.

La situación se ha venido agravando desde hace al menos cuatro años.

“La Andi advierte que la
“La Andi advierte que la crisis de financiamiento en el sistema de salud sigue siendo profunda y que la UPC para 2026 debe crecer al menos 15,6 %”, señala su comunicado oficial del 11 de diciembre de 2025 - crédito red social X

En su comunicado del 11 de diciembre de 2025, la Vicepresidencia de Salud de la Andi señala que “la crisis de financiamiento sigue siendo profunda” y que, tras un análisis detallado de la información financiera del Sgsss, concluyeron que es indispensable un ajuste significativo de la UPC para el próximo año. “Se requiere un incremento mínimo de 15,6 % en la UPC para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema”, advierte la entidad.

Uno de los indicadores que mejor ilustra la magnitud del problema es la siniestralidad de la UPC, es decir, la relación entre los gastos en atenciones de salud y los ingresos recibidos por las EPS.

Según la Andi, la siniestralidad ha sido “superior al 99 % desde 2021 y por encima del 100 % desde 2022”, una tendencia que ha dejado a las aseguradoras operando permanentemente en números rojos.

Para el cierre de 2025, la organización proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que implica que por cada $100 que ingresan al sistema, las EPS deben gastar casi $106 únicamente en atención médica. Y eso sin incluir los costos administrativos necesarios para el funcionamiento mínimo de las entidades.

“El sistema está gastando más de lo que recibe”, señala de manera contundente la Andi en el comunicado, donde agrega que esta realidad ha obligado a las EPS a asumir déficits crecientes que ya no pueden sostener.

La Andi, gremio empresarial que
La Andi, gremio empresarial que analiza la situación financiera del sistema de salud colombiano, advierte sobre la necesidad de un aumento urgente en la UPC - crédito Colprensa

La insuficiencia de la UPC —que según la organización viene arrastrándose desde hace varios años— es, a su juicio, uno de los detonantes principales de la crisis que afecta no solo a las aseguradoras, sino también a hospitales, clínicas, proveedores y, en última instancia, a los pacientes.

Esta no es la primera vez que el gremio empresarial hace un llamado de alerta. Ya en 2024, la Andi advirtió que la UPC para 2025 debía incrementarse al menos 16,9 % para evitar un déficit significativo.

En ese momento, aseguró que si el ajuste se limitaba a igualar la inflación, el sistema enfrentaría un hueco de $9,8 billones. Esa proyección, según insisten, fue exacta. “Eso demuestra que nuestros cálculos eran acertados”, señala el comunicado.

Por cada $100 que ingresan
Por cada $100 que ingresan a las EPS, casi $106 se destinan únicamente a atención médica, sin contar gastos administrativos, según el análisis de la Andi - crédito Luisa González/Reuters

La Corte Constitucional respaldó posteriormente ese diagnóstico. Mediante el Auto 007 de 2025, reconoció la insuficiencia de la UPC de 2024 y ordenó al Ministerio de Salud realizar los ajustes técnicos necesarios para corregir el rezago acumulado y establecer una base adecuada para los cálculos futuros. Para la Andi, este reconocimiento del alto tribunal constituye una prueba de que el problema no es coyuntural, sino estructural.

Para la Andi, lo que está en juego es la continuidad del modelo de aseguramiento en salud. Si no se garantiza un flujo de recursos suficiente, advierte, la atención a los usuarios podría verse comprometida. El llamado es claro: el país no puede esperar a que el sistema colapse para tomar las medidas que hoy se consideran urgentes e inaplazables.

