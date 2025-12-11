Colombia

Activistas se plantaron frente a empresa neerlandesa para poner fin a la crueldad animal en su filial de Colombia: “Es inconcebible”

La manifestación realizada en Países Bajos puso en evidencia la diferencia entre los estándares de bienestar animal aplicados en Europa y las condiciones que persisten en la industria del huevo en el país

La acción frente a la sede de SHV Holdings evidenció la presión internacional para que la empresa adopte políticas más estrictas en sus operaciones latinoamericanas, especialmente en la producción de huevos - crédito Suministrada a Infobae Colombia

2025 marcó un hito para el activismo animalista colombiano con la realización de una protesta pacífica frente a la sede global de SHV Holdings en Utrecht, Países Bajos, en la que se denunció la continuidad de sistemas de producción crueles en su filial Makro Colombia.

La acción se llevó a cabo luego de que Sinergia Animal lanzara la campaña “Tiendas Bajo la Lupa”, resultado negativo para la empresa en la evaluación sobre bienestar animal, lo que expuso un contraste entre los altos estándares de sostenibilidad en Europa y las prácticas permitidas en América Latina.

La protesta en el corazón de la empresa: un reclamo internacional

La manifestación, encabezada por activistas de Sinergia Animal —ONG internacional de protección animal reconocida por Animal Charity Evaluators (ACE) como una de las más eficaces del mundo—, buscó visibilizar la diferencia entre la imagen de sostenibilidad de SHV Holdings en Europa y las condiciones que mantiene en Colombia a través de Makro.

“Es inconcebible que una empresa neerlandesa, con sede en uno de los países más avanzados en sostenibilidad y bienestar animal, permita que su filial en Colombia continúe comercializando huevos producidos en sistemas tan poco éticos como las jaulas en batería”, argumentó Katherin Torres, líder senior de programas de la organización, a Infobae Colombia.

“Decidimos ir directamente a Países Bajos porque aquí es donde pueden tomar una decisión más coherente con los estándares mundiales”, añadió en declaraciones a este medio.

Bienestar animal, Sinergia Animal, SHV

Las jaulas en batería: el sistema bajo escrutinio

En Colombia, Makro fue evaluada en la edición 2025 del informe “Tiendas Bajo la Lupa”, en la que no cumplió con ninguno de los criterios de bienestar animal propuestos por la ONG, lo que la ubicó entre los últimos lugares del ranking.

Este sistema, ampliamente prohibido en varios países europeos, consiste en la utilización de jaulas sobrepuestas, con entre 12 y 15 gallinas por recinto. Según explicó Stephanie Méndez Perico, líder de relaciones corporativas en Sinergia Animal, cada ave dispone de un espacio menor al de una hoja tamaño carta, lo que imposibilita comportamientos esenciales como caminar, anidar o extender completamente las alas.

Méndez enfatizó: “Las gallinas son animales con sistema nervioso central, sienten dolor, miedo y sufrimiento. Dentro de las jaulas no pueden ejercer sus comportamientos naturales básicos”.

El confinamiento, sumado al hacinamiento, aumenta la probabilidad de lesiones y conflictos entre los animales, debilitando su sistema inmunológico y elevando el riesgo de transmisión de enfermedades. La ONG advirtió en entrevista con Infobae que, de realizarse la transición a sistemas alternativos, podrían evitarse hasta 7.000 horas de dolor por cada gallina.

Bienestar animal, Sinergia Animal, SHV

Contexto regional y cifras de la industria

Con base en datos aportados por Sinergia Animal, el 87% de los 610 millones de gallinas empleadas en la industria del huevo en América Latina están enjauladas, lo que representa más de 535 millones de aves en condiciones de confinamiento extremo.

En Colombia, donde el consumo per cápita de huevo es uno de los más altos de la región, la industria explota a más de 60 millones de gallinas, de las cuales, hasta 2021, el 59% permanecían en jaulas en batería.

La diferencia de estándares entre el país sudamericano y la casa matriz neerlandesa quedó en evidencia durante la campaña. En palabras recogidas por este medio, Stephanie Méndez puntualizó que lo que exigen los animalistas es que SHV Holdings transparente sus políticas y garantice la transición a sistemas libres de jaulas, replicando los modelos aplicados en países donde la empresa ya opera con estos estándares.

El 87% de las gallinas
El 87% de las gallinas en América Latina viven enjauladas, lo que representa más de 535 millones de aves en confinamiento extremo - crédito Sinergia Animal / Sitio Web

El papel de los supermercados en la protección animal

El informe de Sinergia Animal sugiere que los supermercados y tiendas tienen un rol determinante en la transformación de la industria alimentaria.

“Si dejan de vender huevos de gallinas enjauladas, pueden generar un impacto directo y masivo en el bienestar de millones de animales”, afirmó Katherin Torres. La ONG insiste en que la coherencia empresarial resulta clave para la credibilidad y la transparencia ante el consumidor.

Actualmente, Makro Colombia carece de una política pública libre de jaulas y no reporta avances en materia de transparencia, según la ONG. Aunque existen alternativas en el mercado colombiano, como los sistemas de galpón o libre pastoreo, su presencia sigue siendo minoritaria.

Alternativas y futuro de la demanda

Frente al panorama, Sinergia Animal propuso que la transición hacia métodos menos crueles —como la producción en piso o de libre pastoreo— puede llevarse a cabo en Colombia, donde ya existen ejemplos entre productores rurales.

La organización invitó a los consumidores a informarse sobre el origen de los productos, cuestionar las prácticas de la industria y exigir más ética en las cadenas de abastecimiento.

La protesta en Utrecht marcó una instancia sin precedentes para el activismo colombiano, al trasladar su reclamo directo a las oficinas de una multinacional y exigir responsabilidad ante una problemática que afecta tanto el bienestar de los animales como la percepción ética de las grandes empresas a escala global.

