Una joven fue expuesta en redes sociales por arrojar un vaso de Starbucks en un páramo: “Fabiana odia su país”

El caso se presentó en el Parque Nacional Natural Chingaza, despertando reacciones de apoyo al usuario que denunció esta caso en redes sociales

El joven encontró el vaso
El joven encontró el vaso en la entrada a las lagunas de Siecha - crédito @frankiemarenco/IG

Un joven colombiano manifestó su malestar hacia una mujer por una acción que ella cometió en una zona de páramo ubicada en Cundinamarca. El episodio ocurrió en la entrada a las lagunas de Siecha, en el sector norte del Parque Nacional Natural Chingaza.

La molestia del usuario que compartió el video en su cuenta de Instagram (@frankiemarenco) se originó porque la mujer, identificada solo como Fabiana, arrojó al suelo un vaso usado de una bebida en el área natural.

El recipiente, que llevaba los colores y el logo de la marca Starbucks, permitió identificar el nombre de la mujer, ya que en el vaso figuraba una práctica habitual de los empleados de esa tienda: escribir el nombre del cliente. De esa manera, se supo cómo se llamaba la persona que decidió arrojar el vaso al suelo en lugar de depositarlo en una caneca de basura.

“POV (siglas de Point of View, o punto de vista, en español): vas al PÁRAMO y ves que FABIANA odia a su país y bota un vaso de Starbucks en el piso”, menciona una leyenda al inicio de la grabación, en la que se alcanza a ver cómo el vaso de Starbucks tiene un mensaje anotado con marcador, algo que suelen hacer los trabajadores y que, antes de entregar la bebida elegida, le dejan un mensaje amistoso a la persona que recibe su producto: en este caso Fabiana.

El caso se presentó en el Parque Nacional Natural Chingaza - crédito @frankiemarenco/IG

Lo que más indignó al joven identificado en redes como Frankie José fue que la mujer pudo haber dado unos pasos para arrojar el vaso a una caneca que se encontraba cerca del lugar donde él y su amigo encontraron el recipiente. Ambos decidieron registrar el hecho en redes sociales para generar conciencia sobre el daño ambiental y la importancia de cuidar los ecosistemas, especialmente en zonas de páramo, esenciales como fuentes de agua.

En el video, Frankie José expresó su frustración con palabras subidas de tono mientras recorría el lugar con el vaso en la mano. Comentó que caminaron aproximadamente cuarenta metros buscando una caneca, pero al llegar al punto, se sorprendió al descubrir que el recipiente de plástico que habían visto “en realidad no era una caneca, era para recoger agua”. Al lado había un establecimiento.

En su relato, Frankie José señaló que dentro del lugar había múltiples canecas, incluso para reciclaje. Tanto él como su acompañante calificaron a Fabiana de “inconsciente”.

Finalmente, el joven concluyó su intervención dirigiéndose a la mujer, a quien le reprochó su conducta y le deseó que no mantuviera el mismo estado de descuido en su entorno habitual.

El ciudadano que se hace
El ciudadano que se hace llamar en redes Frankie José grabó el momento junto a su amigo y boletearon a la mujer en redes sociales por su acción calificada de "inconsciente" con el medio ambiente - crédito @frankiemarenco/IG

Usuarios en redes apoyaron al joven que cuestionó a Fabiana por arrojar basura

El video generó comentarios de apoyo hacia los dos jóvenes que decidieron hacer la denuncia pública en redes, destacando su labor y mensaje de conciencia en pro del cuidado del medio ambiente y la conservación de ecosistemas vitales para el equilibrio de varias especie de flora y fauna.

“Ayúdenme con el #FabianaInconsciente y CUIDEN LOS PÁRAMOS”, menciona el comentario que acompaña la grabación, y que provocó comentarios como estos:

“Qué tal uno llamarse fabiana y además contaminar”; “Fabiana careximba”; “Mal momento para llamarme Fabiana”; “Mal momento para llamarme Fabiana” y “Solo Juan Valdez locxs”, fueron algunos de los mensajes en la publicación de Instagram.

Parque Nacional Natural Chingaza, sitio
Parque Nacional Natural Chingaza, sitio natural turístico de Cundinamarca - crédito Google Maps

La importancia de los ecosistema de páramo para el medio ambiente

Los ecosistemas de páramo cumplen funciones esenciales para el medio ambiente, y el Parque Nacional Natural Chingaza goza con esta maravilla natural.

Actúan como reguladores hídricos al captar, almacenar y liberar agua de manera gradual, lo que garantiza la disponibilidad de este recurso en zonas bajas y abastece acueductos de varias ciudades.

Los páramos contribuyen a la captura de carbono, y ayudan a mitigar el cambio climático.

Además, albergan una alta biodiversidad, con especies endémicas de flora y fauna adaptadas a condiciones extremas.

Por último, previenen la erosión del suelo y favorecen la conservación de paisajes naturales clave para la estabilidad ecológica.

