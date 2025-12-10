Colombia

Secretaría de Movilidad puso lujoso BMW como ejemplo negativo para los conductores en Bogotá: “La norma es para todos”

En las redes sociales de la entidad se expusieron fotografías del carro que recorría las calles de la capital sin la placa visible

Este vehículo está avaluado en
Este vehículo está avaluado en el mercado en más de 40 millones de pesos - crédito @SectorMovilidad

En la actualidad, las redes sociales son utilizadas para exponer situaciones que se registran en el día a día, siendo una herramienta que también emplean las autoridades y entidades de control para concientizar a los ciudadanos.

En un caso de esta índole, la Secretaría de Movilidad de Bogotá publicó unas fotografías de un BMW que llamaba la atención general por el color de su pintura y que terminó siendo inmovilizado por una infracción que es de las más comunes en la ciudad.

En resumen, se informó que este carro se movilizaba por la ciudad sin tener la placa visible, algo que es totalmente prohibido, aunque algunos conductores indiquen que afecta la estética de su vehículo u otro tipo de excusas.

“Dicen que los BMW vienen con más caballos de fuerza, pero este venía con ‘amnesia’: Dejó la placa en casa. Recuerda, la placa siempre va visible. Independientemente de que tan lujoso sea tu carro, la norma es para todos“, fue la descripción con la que se acompañó las fotografías del vehículo.

La secretaría puso el vehículo
La secretaría puso el vehículo como ejemplo de lo que no se debe hacer - crédito @SectorMovilidad

La publicación se hizo viral en redes sociales, provocando que usuarios compartieran fotografías del vehículo en patios de la capital, además de que otros internautas cuestionaran la labor del distrito.

En la mayoría de comentarios cuestionaron que la grúa que realizó la inmovilización no tenía la placa visible, además, cuestionaron problemas de movilidad que se han vuelto rutinarios en la ciudad.

“Buenas noches, ya arreglaron los semáforos de Kennedy o nada aún”, “Eran dos, la grúa tampoco tiene la placa visible en la foto” o “Y para cuando las motos que se mueven sin placa, esas nunca las paran”, son algunos de los comentarios registrados.

Internautas expusieron fotografías del vehículo
Internautas expusieron fotografías del vehículo tras haber sido inmovilizado - crédito Redes Sociales

Consecuencias de no tener la placa visible

Ocultar, tapar o alterar la placa de un vehículo en Colombia constituye una infracción grave de tránsito, según el Código Nacional de Tránsito. Las autoridades exigen que la placa esté siempre legible y sin modificaciones, ya que es un documento oficial para identificar el vehículo. En 2025, la sanción por infringir esta norma alcanza los $321.800, monto al que pueden sumarse otras multas relacionadas con exceso de velocidad o maniobras riesgosas. Esta obligación aplica para cualquier tipo de automotor.

Además de la multa, los agentes pueden ordenar la inmovilización del vehículo, obligando al conductor a pagar gastos de grúa, parqueadero y a realizar trámites para recuperar el vehículo. En casos de reincidencia, las consecuencias se agravan: mayores sanciones económicas, posibles restricciones para renovar la licencia, comprar otro automotor o efectuar traspasos.

El artículo 765 del Código de Tránsito establece que la visibilidad y el estado original de la placa tienen la misma relevancia que otros requisitos indispensables, como frenos en buen estado o contar con Soat vigente. Las normas sobre placas visibles son de cumplimiento obligatorio para todos los actores viales, sin importar el uso o tipo.

La visibilidad de la placa
La visibilidad de la placa no es la infracción que genera la multa más costosa - crédito Ministerio de Transporte

En Colombia, las multas de tránsito se dividen en seis ramas de manera alfabética de la siguiente manera.

  • tipo A: 161.150.
  • tipo B: 321.839.
  • tipo C: 604.054.
  • tipo D: 1.207.762.
  • tipo E: 1.811.816.
  • TIPO F: 40.432.

En caso de que un conducto no acceda a hacerse la prueba de alcoholemia, será multado por más de 54 millones de pesos, que equivale a la sanción más costosa de la actualidad. “Los conductores que no accedan a que se les practique la prueba de alcoholemia serán sancionados con multa y la suspensión de la licencia de conducción entre 5 y 10 años. Así lo dispone la Ley 1548, que modifica el Código de Tránsito (Ley 769 del 2002) y la Ley 1383 del 2010″.

