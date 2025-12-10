“Se levantan a twittear”: con memes y humor los internautas reaccionaron al fuerte temblor de 5.8 que despertó a Colombia este miércoles

Memes por el temblor del miércoles 10 de diciembre de 2025 - crédito redes sociales/X

Un sismo de magnitud 5,8 sacudió una buena parte de Colombia durante la madrugada del miércoles 10 de diciembre de 2025.

La sensación del temblor, que varió de una ciudad a otra, no fue leve, y miles de colombianos describieron el movimiento telúrico como “fuerte”.

El movimiento generó alarma entre la población, pero también una rápida reacción en redes sociales, en las que abundaron los memes y frases de humor tras el evento.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor se registró a las 03:27 a. m. hora local (08:27 GMT) y tuvo como epicentro el municipio de la Mesa de los Santos, en el departamento de Santander, una zona atravesada por una de las principales fallas geológicas del país.