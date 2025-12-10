Polémica celebración del Día de Velitas en Valencia, España: grupo de colombianos fue dispersado por la Policía

Lo que empezó como una celebración de velitas, terminó como una fiesta que alteró el orden público - crédito @soypaomorenooo / TikTok

La reciente celebración de la tradicional Noche de las Velitas por parte de cientos de colombianos en Valencia ha generado un intenso debate sobre la imagen de esta comunidad en España.

Según la creadora de contenido Pao Moreno, quien relató el episodio en un video difundido en TikTok, la magnitud de la fiesta y su repercusión en redes sociales han puesto bajo escrutinio público tanto las costumbres como el comportamiento de los migrantes colombianos, en un momento en que su presencia y visibilidad social alcanzan niveles históricos.

En su testimonio, Pao Moreno describió cómo la noche del 7 de diciembre, la plaza de la Virgen en Valencia se transformó rápidamente en un escenario festivo con música a alto volumen, parlantes gigantes y una multitud bailando, hasta que la policía intervino para desalojar a los asistentes.

La creadora de contenido subrayó: “Los parlantes sonaban a todo volumen y la policía terminó pidiendo que todos se retiraran. Las imágenes se hicieron virales en TikTok y ahí nació el verdadero problema. Colombianos criticando a colombianos por irrespetar las normas.”

Este episodio, ampliamente difundido en redes sociales, provocó una ola de reacciones encontradas dentro de la propia comunidad, con miles de usuarios señalando que “Eso es una falta de respeto. Uno no puede ir a otro país a imponer sus tradiciones”, mientras otros defendieron la legitimidad de la celebración.

El incidente ocurre en un momento en que, según Pao Moreno, más de 1 millón de colombianos residen en España, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de esta comunidad y su impacto en la vida social y económica del país.

La creadora de contenido enfatizó que este tipo de situaciones adquiere una dimensión simbólica: “Cuando una comunidad crece, su comportamiento se vuelve un mensaje. Un solo video puede construir orgullo o reputación negativa.” Así, la marca “Colombianos en el exterior” oscila entre la admiración y la controversia, dependiendo de la percepción pública que generan estos episodios.

La polémica ha reavivado el debate sobre la integración y la convivencia cultural, planteando interrogantes sobre si este tipo de celebraciones representan un acto de orgullo nacional o, por el contrario, pueden contribuir a endurecer las reglas migratorias y cerrar puertas a futuros migrantes.

Pao Moreno concluyó su reflexión con una pregunta abierta: “¿Lo que pasó en Valencia fue un acto de orgullo colombiano o un error que podría cerrar puertas y endurecer reglas para quienes migran? ¿Celebración cultural o mala imagen internacional?”

En redes sociales, mientras algunos usuarios españoles expresaron su apoyo a la iniciativa, destacando la belleza de la tradición y la oportunidad de compartirla, otros manifestaron incomodidad o desaprobación por la forma en que se trasladan las festividades a un contexto diferente.

Entre los comentarios recogidos en las plataformas digitales, una usuaria española afirmó: “Me alegro que puedan celebrar la Navidad como en su casa, es una tradición muy bonita la de las velitas y gracias por celebrarlas aquí y compartirla, lo que deberían hacer los que critican es participar de este evento navideño tan lindo”.

Esta postura contrasta con la de algunos colombianos residentes en España, quienes consideran inapropiado replicar ciertas costumbres. Uno de ellos señaló: “Como colombiano me parece una falta de respeto”, mientras que otra persona expresó: “No me parece bien montar algo así en un país ajeno que tiene costumbres muy distintas”.

El debate también incluyó comparaciones entre comunidades migrantes. Un usuario comentó: “Confirmado, somos una versión de los venezolanos pero en España”.

A pesar de las diferencias de opinión, también hubo voces que defendieron la integración y el respeto mutuo. Una española resumió su perspectiva con la frase: “No veo nada de malo en esto, es tener un trocito de su tierra aquí”.