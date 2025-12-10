Natalia Gutiérrez, titular de Acolgen, fue elegida presidenta del Consejo Gremial Nacional de cara a 2026

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, asumirá el liderazgo del Consejo Gremial el 1 de enero de 2026 - crédito Acolgen

Natalia Gutiérrez, que se desempeña como la titular de Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), fue escogida el miércoles 10 de diciembre de 2025 como la nueva presidenta pro tempore del Consejo Gremial Nacional, para 2026. Y en un contexto particular para el país, pues coincidirá con las elecciones presidenciales y, en consecuencia, la transición del Gobierno, ante la salida de Gustavo Petro y la llegada de su sucesor.

La mayoría de los gremios que conforman el Consejo Gremial Nacional respaldaron la designación de Gutiérrez: pues entre los sectores que apoyaron su candidatura se encuentran Fenalco, Colfecar, Confecámaras, Asocodis, Asofiduciarias y Fasecolda. Estas organizaciones valoraron su experiencia en el liderazgo gremial y su capacidad para gestionar asuntos estratégicos, así como su comprensión del papel de los sectores productivos en el desarrollo nacional.

En total fueron 20 sufragios los que respaldaron la designación de Gutiérrez en la votación, y 14 en contra, en una puja con Luz Stella Murgas, de Naturgás, que también buscaba llegar a este cargo. En consecuencia, será el reemplazo de Camilo Sánchez Ortega, que como titular de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) ejerció como presidente del Consejo Gremial durante el presente año, con resultados positivos.

Natalia Gutiérrez sucederá a Camilo Sánchez Ortega, que ejerció como presidente del Consejo Gremial durante el 2025 - crédito Colprensa

¿Quién es la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional para 2026?

Gutiérrez cuenta con una trayectoria destacada en el sector público, pues ha ocupado cargos como viceministra de Minas y del Interior, además de dirigir la Agencia Nacional de Minería. Junto a ella, la fórmula vicepresidencial estará encabezada por Andrés Velasco, presidente de Asofondos: economista egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y ha sido exdirector técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, entre otros importantes cargos en el Ejecutivo.

En su trasegar, es una de las figuras más destacadas dentro del sector energético y empresarial de Colombia. Se destaca por su capacidad de liderazgo y su papel influyente en los principales debates y decisiones del empresariado nacional, siendo administradora de negocios con énfasis en Negocios Internacionales, egresada de la Universidad Eafit de Medellín; y, del mismo modo, cuenta con formación de posgrado en Finanzas y Evaluación de Proyectos.

Natalia Gutiérrez ha tenido experiencia en el sector público, siendo incluso viceministra del Interior - crédito Colprensa

En ese sentido, ha combinado conocimientos técnicos y estratégicos en la gestión de organizaciones con Acolgen, con una amplia experiencia. A los mencionados cargos en la escena pública, es válido destacar que en la esfera privada su gestión incluyó la gerencia general de empresas como Aluvia SAS y Cygnus Project, la gerencia financiera de Winchester Oil and Gas y otras labores de consultoría en Advisory Services de KPMG.

Desde noviembre de 2019, dirige a Acolgen, gremio que agrupa a las principales empresas generadoras de energía eléctrica del país. Su papel en la asociación se centra en la defensa de la seguridad energética, al destacar la importancia de mecanismos como el cargo por confiabilidad para evitar apagones; e impulsar una transición energética pragmática, basada en las capacidades y necesidades específicas de Colombia.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, no tuvo en esta ocasión éxito para llegar a la presidencia del Consejo Gremial Nacional - crédito @NaturgasCol/X

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, en ese orden de ideas, también promueve inversiones en infraestructura eléctrica y, así pues, se destacan los aportes sustanciales que el sector ha hecho en las últimas décadas. Su elección para liderar el Consejo Gremial Nacional la posiciona como una de las voces empresariales más influyentes del país: pues tendrá que velar por la promoción del crecimiento económico y el bienestar social de Colombia.

Y es que este organismo es una especie de voz unificada para defender intereses comunes ante el Gobierno y otras instancias. Su labor también está enfocada en la formulación de políticas públicas en áreas como economía, competitividad e inserción internacional; al igual que la asesoría a los negociadores y entidades responsables de la política comercial y de competitividad, y la participación en la creación de condiciones que favorezca al empresariado.