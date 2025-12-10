Lina Cuartas asume como gobernadora encargada de Antioquia en remplazo de Andrés Julián Rendón

Andrés Julián Rendón - Gobernador de Antioquia - crédito prensa gobernador de Antioquia

La designación de Lina Cuartas como gobernadora encargada de Antioquia quedó en firme luego de que la administración departamental confirmara que asumirá temporalmente las funciones entre el 10 y el 12 de diciembre, tiempo en el que el gobernador Andrés Julián Rendón adelantará una visita oficial a Estados Unidos.

La información fue divulgada por Semana, medio que explicó que el nombramiento se da en el marco de una agenda internacional programada por invitación de la administración de Donald Trump.

Según detalló la Gobernación, la funcionaria ejercerá el liderazgo institucional durante estos días, con el propósito de garantizar la continuidad de la gestión pública y mantener la dirección administrativa del departamento mientras el mandatario desarrolla los compromisos previstos.

Andrés Julián Rendón - Gobernador de Antioquia | crédito Prensa Gobernación de Antioquia

La entidad subrayó que Cuartas cumplirá todas las funciones inherentes al cargo, incluidas las relacionadas con seguridad, coordinación sectorial y seguimiento de programas departamentales.

En el comunicado oficial se precisó que “la gobernadora encargada es comunicadora y relacionista corporativa, especialista en estudios políticos y experta en estrategia política”, perfil que, de acuerdo con la administración, respalda su capacidad para asumir las responsabilidades del encargo temporal. Las cualidades destacadas forman parte del papel que desempeña habitualmente como secretaria Privada de la Gobernación.

Cuartas posee una trayectoria laboral de más de 25 años en actividades institucionales, comunicacionales y de liderazgo estratégico. La Gobernación resaltó que su experiencia abarca labores como periodista, directora de equipos de comunicaciones y gerente de procesos en sectores público y privado, lo que ha consolidado su conocimiento en áreas de relacionamiento, gestión de crisis, planeación política y articulación administrativa. Este recorrido profesional fue presentado como uno de los factores que sostienen su designación para ejercer el encargo durante los días previstos.

- crédito Gobernación de Antioquia

Mientras tanto, la agenda del gobernador Andrés Julián Rendón en Estados Unidos tiene como objetivo adelantar reuniones formales invitadas por la administración de Donald Trump, según expuso Semana. La Gobernación indicó que se trata de actividades orientadas a explorar oportunidades de articulación institucional, cooperación en seguridad y posibles iniciativas económicas que puedan beneficiar al departamento. La visita internacional requería la ausencia temporal del mandatario, razón por la cual se activó el protocolo de designación de un encargado.

El relevo temporal se produce en un contexto en el que Antioquia mantiene diversas líneas de trabajo en infraestructura, atención social y fortalecimiento institucional. Durante los días del encargo, Cuartas asumirá la supervisión de los programas en marcha, la coordinación con las secretarías sectoriales y el seguimiento a los procesos administrativos que continúan en ejecución. La administración departamental precisó que no se interrumpirán los servicios ni las actividades programadas para estas fechas.

Andrés Julián Rendón - Gobernación de Antioquia - crédito Colprensa

Asimismo, se informó que la funcionaria mantendrá comunicación constante con los equipos técnicos y con las direcciones operativas encargadas de proyectos estratégicos para el territorio. Entre ellos se encuentran iniciativas de ordenamiento territorial, procesos de articulación con alcaldías y acciones relacionadas con el control de recursos públicos. La directriz institucional establece que los encargos deben asegurar la continuidad plena de la actividad gubernamental, condición que se aplicará en este caso.

También se indicó que Cuartas representará a la Gobernación en los espacios de seguimiento y evaluación que se desarrollen durante esos días, tanto en escenarios internos como en reuniones previamente establecidas con actores locales y regionales. De acuerdo con la administración, el propósito es mantener los ritmos de trabajo y la comunicación con distintos sectores, incluidos los comités de seguridad, los espacios de interlocución con entidades nacionales y los encuentros con organizaciones sociales.

La asignación temporal se enmarca en las normativas que permiten realizar encargos para garantizar el funcionamiento continuo de las autoridades departamentales. En este caso, el proceso se llevó a cabo siguiendo los lineamientos administrativos establecidos por la Gobernación. El anuncio fue confirmado de manera oficial para asegurar claridad frente a las funciones de la encargada y los tiempos del encargo, señalando expresamente las fechas comprendidas entre el 10 y el 12 de diciembre.

Semana también recordó que la secretaria Privada ha participado en proyectos de modernización administrativa, estrategias de comunicación institucional y procesos de articulación con distintos sectores del departamento. Su trayectoria fue presentada como un respaldo para afrontar el periodo temporal, en el que deberá responder por las responsabilidades habituales del despacho principal.