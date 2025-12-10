Colombia

Lina Cuartas asume como gobernadora encargada de Antioquia en remplazo de Andrés Julián Rendón

Lina Cuartas se desempeñaba como secretaria Privada de la Gobernación de Antioquia

Guardar
Andrés Julián Rendón - Gobernador
Andrés Julián Rendón - Gobernador de Antioquia - crédito prensa gobernador de Antioquia

La designación de Lina Cuartas como gobernadora encargada de Antioquia quedó en firme luego de que la administración departamental confirmara que asumirá temporalmente las funciones entre el 10 y el 12 de diciembre, tiempo en el que el gobernador Andrés Julián Rendón adelantará una visita oficial a Estados Unidos.

La información fue divulgada por Semana, medio que explicó que el nombramiento se da en el marco de una agenda internacional programada por invitación de la administración de Donald Trump.

Según detalló la Gobernación, la funcionaria ejercerá el liderazgo institucional durante estos días, con el propósito de garantizar la continuidad de la gestión pública y mantener la dirección administrativa del departamento mientras el mandatario desarrolla los compromisos previstos.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Andrés Julián Rendón - Gobernador
Andrés Julián Rendón - Gobernador de Antioquia | crédito Prensa Gobernación de Antioquia

La entidad subrayó que Cuartas cumplirá todas las funciones inherentes al cargo, incluidas las relacionadas con seguridad, coordinación sectorial y seguimiento de programas departamentales.

En el comunicado oficial se precisó que “la gobernadora encargada es comunicadora y relacionista corporativa, especialista en estudios políticos y experta en estrategia política”, perfil que, de acuerdo con la administración, respalda su capacidad para asumir las responsabilidades del encargo temporal. Las cualidades destacadas forman parte del papel que desempeña habitualmente como secretaria Privada de la Gobernación.

Cuartas posee una trayectoria laboral de más de 25 años en actividades institucionales, comunicacionales y de liderazgo estratégico. La Gobernación resaltó que su experiencia abarca labores como periodista, directora de equipos de comunicaciones y gerente de procesos en sectores público y privado, lo que ha consolidado su conocimiento en áreas de relacionamiento, gestión de crisis, planeación política y articulación administrativa. Este recorrido profesional fue presentado como uno de los factores que sostienen su designación para ejercer el encargo durante los días previstos.

- crédito Gobernación de Antioquia
- crédito Gobernación de Antioquia

Mientras tanto, la agenda del gobernador Andrés Julián Rendón en Estados Unidos tiene como objetivo adelantar reuniones formales invitadas por la administración de Donald Trump, según expuso Semana. La Gobernación indicó que se trata de actividades orientadas a explorar oportunidades de articulación institucional, cooperación en seguridad y posibles iniciativas económicas que puedan beneficiar al departamento. La visita internacional requería la ausencia temporal del mandatario, razón por la cual se activó el protocolo de designación de un encargado.

El relevo temporal se produce en un contexto en el que Antioquia mantiene diversas líneas de trabajo en infraestructura, atención social y fortalecimiento institucional. Durante los días del encargo, Cuartas asumirá la supervisión de los programas en marcha, la coordinación con las secretarías sectoriales y el seguimiento a los procesos administrativos que continúan en ejecución. La administración departamental precisó que no se interrumpirán los servicios ni las actividades programadas para estas fechas.

Andrés Julián Rendón - Gobernación
Andrés Julián Rendón - Gobernación de Antioquia - crédito Colprensa

Asimismo, se informó que la funcionaria mantendrá comunicación constante con los equipos técnicos y con las direcciones operativas encargadas de proyectos estratégicos para el territorio. Entre ellos se encuentran iniciativas de ordenamiento territorial, procesos de articulación con alcaldías y acciones relacionadas con el control de recursos públicos. La directriz institucional establece que los encargos deben asegurar la continuidad plena de la actividad gubernamental, condición que se aplicará en este caso.

También se indicó que Cuartas representará a la Gobernación en los espacios de seguimiento y evaluación que se desarrollen durante esos días, tanto en escenarios internos como en reuniones previamente establecidas con actores locales y regionales. De acuerdo con la administración, el propósito es mantener los ritmos de trabajo y la comunicación con distintos sectores, incluidos los comités de seguridad, los espacios de interlocución con entidades nacionales y los encuentros con organizaciones sociales.

La asignación temporal se enmarca en las normativas que permiten realizar encargos para garantizar el funcionamiento continuo de las autoridades departamentales. En este caso, el proceso se llevó a cabo siguiendo los lineamientos administrativos establecidos por la Gobernación. El anuncio fue confirmado de manera oficial para asegurar claridad frente a las funciones de la encargada y los tiempos del encargo, señalando expresamente las fechas comprendidas entre el 10 y el 12 de diciembre.

Semana también recordó que la secretaria Privada ha participado en proyectos de modernización administrativa, estrategias de comunicación institucional y procesos de articulación con distintos sectores del departamento. Su trayectoria fue presentada como un respaldo para afrontar el periodo temporal, en el que deberá responder por las responsabilidades habituales del despacho principal.

Temas Relacionados

gobernadora encargadaAntioquiaLina CuartasGobernación de AntioquiaColombia -Noticias

Más Noticias

Qué ganan y qué arriesgan Sergio Fajardo y Abelardo De la Espriella al no ir a consulta en 2026

Sin estructuras colectivas que respalden sus candidaturas, la viabilidad de conquistar electores dependerá de la fortaleza individual y de la capacidad para atraer nuevos apoyos durante la campaña

Qué ganan y qué arriesgan

Nequi: Cómo recargar su cuenta de desde el celular sin acudir a corresponsales bancarios

Nequi ofrece una alternativa digital para añadir saldo mediante PSE, sin filas ni intermediarios. El proceso puede realizarse desde el celular o la página web y garantiza seguridad en cada transacción

Nequi: Cómo recargar su cuenta

“Entre los casos más relevantes” revela Policía tras operativo contra red de explotación infantil

Un operativo coordinado entre autoridades nacionales y extranjeras permitió identificar a una mujer que involucraba a sus dos hijas en actos sexuales transmitidos en línea, mientras la Policía desarrollaba acciones dirigidas a desarticular redes dedicadas a la explotación infantil

“Entre los casos más relevantes”

Cambios pensionales en nuevo decreto del Gobierno generan dudas sobre efectos en los ahorros ciudadanos

Cambios pensionales en nuevo decreto del Gobierno generan dudas sobre efectos en los ahorros ciudadanos

Cambios pensionales en nuevo decreto

Veedores solicitan claridad a la Procuraduría para evitar frenos en la modernización del alumbrado en Cali

Los veedores de servicios públicos en Cali pidieron a la Procuraduría precisar el alcance de la investigación sobre el alumbrado público, al advertir que cualquier suspensión podría afectar la continuidad de obras consideradas esenciales para los usuarios

Veedores solicitan claridad a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba reveló su

Juan Pablo Raba reveló su drástico cambio físico para un personaje que nunca filmó: la transformación marcó su carrera

“Quiero vivir aquí”: la mujer italiana que abandonó su país para pasar una Navidad en Cartagena

Desafío Siglo XXI: Yudisa y Lucho fueron eliminados dando paso a las mejores parejas de la temporada 2025

Un año después, el ibaguereño Michael Mejía reveló lo que hizo con el auto morado de Shakira: “Lloré en tu carro y también sané”

Yeferson Cossio alarmó a sus seguidores tras revelar aparatoso accidente que sufrió su madre: “Valoren mucho a sus papás”

Deportes

Dimayor confirmó fecha y hora

Dimayor confirmó fecha y hora para el sorteo de la Liga BetPlay del 2026, que se jugará en el formato de ‘play-offs’: esto se sabe

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

Linda Caicedo va tras cifra histórica de James Rodríguez en el Real Madrid

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich