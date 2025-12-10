Encapuchados incendiaron oficinas en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín: la Gobernación ofreció millonaria recompensa

El incendio consumió una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid - crédito redes sociales/X

La Gobernación de Antioquia comunicó que está ofreciendo una recompensa de hasta cien millones de pesos a quienes aporten información que conduzca a la identificación y captura de los responsables del incendio provocado en una oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín.

La medida busca acelerar el esclarecimiento de un ataque que, según las autoridades, puso en riesgo a toda la comunidad educativa y ha generado preocupación por la seguridad en instituciones públicas de la región.

En el comunicado oficial, la administración departamental refirió la gravedad del hecho y la urgencia de encontrar a los autores materiales e intelectuales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó en sus redes sociales: “No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución pública donde miles de jóvenes van a formarse”.

Gobernador de Antioquia anunció millonaria recompensa por encapuchados que incendiaron el Politécnico Jaime Isaza Cadavid - crédito @AndresJRendonC/X

La institución educativa, por su parte, informó que colabora estrechamente con las autoridades para esclarecer los hechos y aplicar las medidas legales correspondientes.

El ataque ocurrió en la mañana del martes, 11 de diciembre de 2025, cuando diez personas encapuchadas ingresaron al campus y prendieron fuego a uno de los despachos administrativos.

Testigos y versiones preliminares recogidas por las autoridades indican que el incendio estaría vinculado a una protesta por un presunto caso de abuso sexual.

Durante el hecho violento, se distribuyó un panfleto que denunciaba la supuesta ocultación de este caso por parte de directivos del sindicato Asinserpol y acusaba a la administración de encubrir material sensible relacionado con estudiantes.

Incendio Politécnico Jaime Isaza Cadavid - crédito redes sociales/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó enérgicamente el ataque, al que calificó como un “acto de terrorismo”, y solicitó la adopción de decisiones urgentes para enfrentar cualquier manifestación delictiva que amenace la seguridad y el orden en la ciudad.

La postura del mandatario fue respaldada por la dirección del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que reiteró su compromiso con la legalidad y la protección de la comunidad académica.

Las autoridades continúan recopilando información y analizando evidencias para avanzar en la investigación, mientras la recompensa de 100 millones de pesos permanece vigente para quienes colaboren con datos que permitan esclarecer el caso.

Qué fue lo que pasó en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid

A pocas horas de la posesión del nuevo rector, diez encapuchados incendiaron una oficina dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín, un acto que las autoridades locales calificaron como terrorismo y que profundiza la tensión en la institución.

El ataque, que se produjo en la mañana del martes, coincidió con el inminente inicio del periodo de Haver González Barrero como rector, designado por el Consejo Directivo para liderar la universidad hasta el 8 de diciembre de 2029, según informó el medio antioqueño El Colombiano.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su indignación por la imposibilidad de que las autoridades ingresaran al campus para realizar una investigación pericial, ya que los encapuchados solo permitieron el acceso de los bomberos para controlar el incendio.

Rendón propuso abrir completamente el campus universitario a la comunidad, argumentando que los cerramientos actuales facilitan la acción de grupos criminales. El gobernador instó a que instituciones como el Politécnico, el Tecnológico de Antioquia y la Universidad de Antioquia respalden iniciativas conjuntas de los gobiernos local y departamental para garantizar la seguridad, con las inversiones necesarias en vigilancia.

Gutiérrez condenó el incendio de las instalaciones del Isaza Cadavid - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó el ataque y lo calificó de terrorismo. Gutiérrez declaró: “Es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Diez encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos”

El incendio destruyó por completo la oficina afectada, con pérdida total de muebles, enseres y documentos, de acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Medellín. La intervención de los bomberos fue la única permitida por los encapuchados, quienes impidieron el ingreso de otras autoridades para investigar los hechos