La Anla pidió rectificación a la presidenta de Acolgen por declaraciones sobre presuntos retrasos en licencias ambientales en La Guajira

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) informó que los procesos de licenciamiento ambiental para los proyectos de energía renovable ubicados en La Guajira avanzan dentro de los tiempos establecidos y que las afirmaciones sobre presuntos retrasos, divulgadas por Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), no corresponden al estado verificado de los trámites.

La entidad señaló que todos los procedimientos se encuentran actualizados, evaluados bajo criterios técnicos y en cumplimiento estricto de los plazos legales.

Según la información entregada por la Anla, en este departamento se han aprobado tres proyectos eólicos durante el actual gobierno: el Proyecto Eólico EO200i, con una capacidad de 224 MW; el Parque Eólico Trupillo, con 100 MW; y los Parques Eólicos Las Camelias, con 436,6 MW. Estos desarrollos suman 760 MW y hacen parte del total de 2.500 MW licenciados en La Guajira.

La entidad también explicó que, aunque algunos desarrollos han requerido suspensión de términos, estas medidas han estado asociadas a procesos de consulta previa. Dichos procesos, indicó la Anla, se gestionan mediante mecanismos como el Comité Tripartito de La Guajira, creado para asegurar acompañamiento interinstitucional, fortalecer el diálogo con las comunidades y permitir la continuidad en la evaluación de los proyectos.

Además, reiteró que estos ajustes no representan retrasos atribuibles a la autoridad ambiental, sino procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de normas y derechos relacionados con las comunidades del territorio. La entidad sostuvo que los proyectos de energías renovables en la zona continúan en trámite conforme a lo previsto.

La Anla informó que durante el actual gobierno se han implementado cambios estructurales para fortalecer la capacidad institucional y normativa. Como parte de esta reingeniería, se expidió la Resolución 968 de 2025, mediante la cual se creó el Grupo de Transición Energética Justa, que se encarga de apoyar la evaluación de estudios de impacto ambiental para proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable, con el fin de optimizar y agilizar los procedimientos.

Asimismo, la entidad destacó la expedición de los decretos LaSolar y LaEólica, los cuales fueron diseñados para mejorar los trámites y reducir los tiempos de evaluación. La Anla precisó que estas medidas han contribuido al aumento de licencias otorgadas en el sector energético durante el actual gobierno.

De acuerdo con la información suministrada, la entidad ha licenciado 40 proyectos de energía limpia entre parques solares, parques eólicos y líneas de transmisión. Este número corresponde a un crecimiento del 90,48% en comparación con el total de proyectos licenciados durante el gobierno anterior, que alcanzó 21 iniciativas.

Solicitud de rectificación

En cuanto a los tiempos de decisión para otorgar licencias, la Anla señaló que la normativa colombiana establece un plazo máximo de 90 días hábiles e indicó que este límite legal se ha cumplido de manera estricta en todos los trámites recibidos. También aclaró que las extensiones en los cronogramas de ejecución de los proyectos responden a factores externos, como ajustes solicitados por los desarrolladores, modificaciones de diseño, trámites ante otras entidades o condiciones técnicas específicas de cada zona.

Frente a las declaraciones de la presidenta de Acolgen, la autoridad ambiental sostuvo que “las afirmaciones no se ajustan a los hechos verificados sobre el estado real del licenciamiento en el sector eléctrico” y solicitó una rectificación de la información entregada a Noticias RCN. Según la Anla, estas afirmaciones pueden generar interpretaciones imprecisas en la opinión pública respecto al avance de la transición energética en el país.

La entidad concluyó señalando que continuará priorizando la transparencia, la eficiencia y la rigurosidad técnica para garantizar que los proyectos de generación limpia en La Guajira se desarrollen de manera adecuada dentro del marco regulatorio.