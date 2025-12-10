Colombia

La Anla pidió rectificación a la presidenta de Acolgen por declaraciones sobre presuntos retrasos en licencias ambientales en La Guajira

La entidad ambiental explicó que los proyectos eólicos cuentan con trámites vigentes y resaltó que las licencias otorgadas en los últimos años han incrementado de manera significativa

Guardar
Las suspensiones de términos en
Las suspensiones de términos en algunos proyectos obedecen a procesos de consulta previa y no a demoras atribuibles a la Anla, aseguró la entidad - crédito @IreneVelezT/X

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) informó que los procesos de licenciamiento ambiental para los proyectos de energía renovable ubicados en La Guajira avanzan dentro de los tiempos establecidos y que las afirmaciones sobre presuntos retrasos, divulgadas por Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), no corresponden al estado verificado de los trámites.

La entidad señaló que todos los procedimientos se encuentran actualizados, evaluados bajo criterios técnicos y en cumplimiento estricto de los plazos legales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información entregada por la Anla, en este departamento se han aprobado tres proyectos eólicos durante el actual gobierno: el Proyecto Eólico EO200i, con una capacidad de 224 MW; el Parque Eólico Trupillo, con 100 MW; y los Parques Eólicos Las Camelias, con 436,6 MW. Estos desarrollos suman 760 MW y hacen parte del total de 2.500 MW licenciados en La Guajira.

El Comité Tripartito de La
El Comité Tripartito de La Guajira acompaña los procesos para asegurar el cumplimiento de los derechos de las comunidades - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La entidad también explicó que, aunque algunos desarrollos han requerido suspensión de términos, estas medidas han estado asociadas a procesos de consulta previa. Dichos procesos, indicó la Anla, se gestionan mediante mecanismos como el Comité Tripartito de La Guajira, creado para asegurar acompañamiento interinstitucional, fortalecer el diálogo con las comunidades y permitir la continuidad en la evaluación de los proyectos.

Además, reiteró que estos ajustes no representan retrasos atribuibles a la autoridad ambiental, sino procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de normas y derechos relacionados con las comunidades del territorio. La entidad sostuvo que los proyectos de energías renovables en la zona continúan en trámite conforme a lo previsto.

De acuerdo con la Anla,
De acuerdo con la Anla, los decretos LaSolar y LaEólica optimizan los procedimientos para la evaluación ambiental de proyectos renovables - crédito Hugo Penso/EFE

La Anla informó que durante el actual gobierno se han implementado cambios estructurales para fortalecer la capacidad institucional y normativa. Como parte de esta reingeniería, se expidió la Resolución 968 de 2025, mediante la cual se creó el Grupo de Transición Energética Justa, que se encarga de apoyar la evaluación de estudios de impacto ambiental para proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable, con el fin de optimizar y agilizar los procedimientos.

Asimismo, la entidad destacó la expedición de los decretos LaSolar y LaEólica, los cuales fueron diseñados para mejorar los trámites y reducir los tiempos de evaluación. La Anla precisó que estas medidas han contribuido al aumento de licencias otorgadas en el sector energético durante el actual gobierno.

De acuerdo con la información suministrada, la entidad ha licenciado 40 proyectos de energía limpia entre parques solares, parques eólicos y líneas de transmisión. Este número corresponde a un crecimiento del 90,48% en comparación con el total de proyectos licenciados durante el gobierno anterior, que alcanzó 21 iniciativas.

Solicitud de rectificación

La entidad pidió a la
La entidad pidió a la presidenta de Acolgen rectificar la información entregada sobre presuntos retrasos - crédito @NaturgasCol/X

En cuanto a los tiempos de decisión para otorgar licencias, la Anla señaló que la normativa colombiana establece un plazo máximo de 90 días hábiles e indicó que este límite legal se ha cumplido de manera estricta en todos los trámites recibidos. También aclaró que las extensiones en los cronogramas de ejecución de los proyectos responden a factores externos, como ajustes solicitados por los desarrolladores, modificaciones de diseño, trámites ante otras entidades o condiciones técnicas específicas de cada zona.

Frente a las declaraciones de la presidenta de Acolgen, la autoridad ambiental sostuvo que “las afirmaciones no se ajustan a los hechos verificados sobre el estado real del licenciamiento en el sector eléctricoy solicitó una rectificación de la información entregada a Noticias RCN. Según la Anla, estas afirmaciones pueden generar interpretaciones imprecisas en la opinión pública respecto al avance de la transición energética en el país.

La entidad concluyó señalando que continuará priorizando la transparencia, la eficiencia y la rigurosidad técnica para garantizar que los proyectos de generación limpia en La Guajira se desarrollen de manera adecuada dentro del marco regulatorio.

Temas Relacionados

AnlaAcolgenNatalia GutiérrezLicencias ambientalesLa GuajiraRectificaciónProyectos eólicosTransición energéticaEnergías renovablesColombia-Noticias

Más Noticias

Tribunal Superior de Bogotá condenó a exfiscal por prevaricato agravado en caso de narcotráfico

La decisión judicial responsabiliza a María Teresa Suárez Ochoa por emitir resoluciones contrarias a la ley durante investigaciones sobre una red de tráfico de cocaína, lo que derivó en beneficios procesales para los implicados

Infobae

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Edwin Gabriel Díaz narró lo que ha vivido su defendida tras denuncias de procesos indebidos por parte de uniformados

Denuncian presuntos abusos policiales y

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional

El club norteamericano realizará una gira que incluirá varios destinos durante la pretemporada de 2026

Messi jugará en Colombia, se

Serían 54 los menores que habrían muerto en bombardeos del Ejército y en enfrentamientos: “No sabemos si hay niños adicionales”

La congresista Catherine Juvinao advirtió sobre la falta de información oficial sobre los ataques

Serían 54 los menores que

Policía de Cartagena incautó una tonelada de cocaína con destino a Italia: Petro sacó pecho por el operativo

El presidente Gustavo Petro informó que el cargamento fue interceptado en la ciudad portuaria, donde los agentes lograron evitar víctimas durante la operación

Policía de Cartagena incautó una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian presuntos abusos policiales y

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 películas que

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Las rupturas que sacudieron el mundo del espectáculo colombiano en 2025

La madre de Yeferson Cossio envió mensaje de esperanza tras fuerte accidente automovilístico

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Deportes

Messi jugará en Colombia, se

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional

Richard Ríos se lució con el Benfica en la Champions League: así fue su primer gol ante Napoli

Luisa Agudelo, bicampeona de la Liga Femenina con Deportivo Cali, dará el paso al fútbol internacional: esta es la lista de equipos interesados

Junior vs. Deportes Tolima: detalles de la preparación del estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama