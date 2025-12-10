Colombia

Esta es la ruta de atención que debe seguir un empleado si sufre acoso laboral

Los empleados que deban denunciar tales situaciones tienen varias instancias para buscar solución al conflicto dentro de la empresa

Guardar
Todos los trabajadores, sin importar
Todos los trabajadores, sin importar el cargo, pueden sufrir acoso laboral - crédito Freepik

El acoso laboral constituye una problemática que afecta tanto a empleados del sector público como del privado, con consecuencias que pueden ir desde el deterioro de la salud emocional hasta el aumento de intentos de suicidio vinculados a entornos laborales hostiles.

La ruta inicial ante una situación de acoso laboral exige acudir al Comité de Convivencia Laboral de la empresa o, en su defecto, al inspector de trabajo correspondiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Comité de Convivencia, es un organismo vigente desde 2012, fue creado para recibir y gestionar denuncias relacionadas con acoso, ya sea ejercido por superiores, compañeros o incluso por subordinados hacia sus jefes, una modalidad menos visible pero igualmente relevante.

El papel del Comité de Convivencia Laboral es esencialmente preventivo y conciliador. Su función consiste en propiciar acuerdos, buscar soluciones tempranas y promover medidas que eviten la escalada de los conflictos.

Entre las acciones posibles se incluyen el traslado del trabajador a otra área, el acompañamiento emocional o la recomendación de ajustes en los estilos de liderazgo cuando se detectan conductas inadecuadas.

No obstante, si el Comité no logra una conciliación, la ruta varía según el sector. En el ámbito público, la Procuraduría exige que el trabajador demuestre haber acudido previamente al Comité y a recursos humanos antes de presentar una denuncia formal.

En el sector privado, si el conflicto persiste, el caso puede escalar a instancias como la Fiscalía, siempre que el denunciante aporte pruebas de haber agotado el proceso interno.

Temas Relacionados

Acoso laboralDenuncia acoso laboralComité de ConvivenciaProcuraduríaColombia-Noticias

Más Noticias

Mary Luz Herrán se refirió a la polémica con el viceministro (e) de Igualdad, Dumar Guevara: “La política se ha reducido a un yoísmo permanente”

Por decirles supuestamente “hp” y “descaradas” a ella y a su hija, Andrea Petro, se armó un escándalo más en el gobierno de Gustavo Petro

Mary Luz Herrán se refirió

Internacional de Bogotá: este es el escudo, colores y nombre del nuevo equipo de la capital que sustituye a La Equidad

Al Tylis y Sam Porter son los dueños del grupo empresarial propietario del club bogotano, que pagó alrededor de veinte millones de dólares: Eva Longoria y Ryan Reynolds son dos de los artistas socios

Internacional de Bogotá: este es

Dorado Mañana, números ganadores sorteo de hoy 10 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana, números ganadores sorteo

Por “guerra de bengalas” tres mujeres fueron sancionadas en Antioquia: aceptaron su responsabilidad por usar pólvora

Las jóvenes admitieron su participación en un incidente con pólvora durante la celebración del Día de Velitas, lo que derivó en multas

Por “guerra de bengalas” tres

La jueza Cabrera Mosquera, conocida por sus bailes en Tiktok rechaza juicio disciplinario en su contra por acciones sugestivas y provocativas: “Es sexista, machista y misógina”

Quienes la acusan aseguran que la investidura de juez exige un comportamiento ejemplar, incluso, fuera del horario laboral, aunque que Cabrera tiene un índice de evacuación de procesos superior al 100 %

La jueza Cabrera Mosquera, conocida
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habló mamá de la patrullera

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Pablo Arango, de Noticias Caracol,

Pablo Arango, de Noticias Caracol, detuvo por un instante la transmisión del noticiero para enviar mensaje de cumpleaños a su abuela

Así reaccionó J Balvin al fuerte temblor que sacudió a Colombia el 10 de diciembre: “La verdadera alarma”

Dani Duke reveló que se someterá a una cirugía urgente y alertó a sus seguidores: “Evita problemas mayores”

El nuevo rol de Shakira en el Mundial 2026: de los escenarios al consejo asesor de la FIFA

Daniela Ospina reveló el secreto para mantener su abdomen plano después de dos partos: “Hay sacrificios”

Deportes

Lionel Messi regresará a Colombia:

Lionel Messi regresará a Colombia: el campeón de la MLS jugará un amistoso ante Atlético Nacional, en Medellín

Internacional de Bogotá: este es el escudo, colores y nombre del nuevo equipo de la capital que sustituye a La Equidad

Daniel Muñoz recibe el apoyo de fanáticos del fútbol tras rumores que vinculaban al defensor en una riña en Londres: “Se merece una disculpa”

La FCF recordó los goles de James Rodríguez con la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana: “Los 14 cañonazos de James”

Este es el lujoso hotel donde se alojaría la Portugal de Cristiano Ronaldo, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026