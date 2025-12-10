Esta es la ruta de atención que debe seguir un empleado si sufre acoso laboral

Todos los trabajadores, sin importar el cargo, pueden sufrir acoso laboral - crédito Freepik

El acoso laboral constituye una problemática que afecta tanto a empleados del sector público como del privado, con consecuencias que pueden ir desde el deterioro de la salud emocional hasta el aumento de intentos de suicidio vinculados a entornos laborales hostiles.

La ruta inicial ante una situación de acoso laboral exige acudir al Comité de Convivencia Laboral de la empresa o, en su defecto, al inspector de trabajo correspondiente.

El Comité de Convivencia, es un organismo vigente desde 2012, fue creado para recibir y gestionar denuncias relacionadas con acoso, ya sea ejercido por superiores, compañeros o incluso por subordinados hacia sus jefes, una modalidad menos visible pero igualmente relevante.

El papel del Comité de Convivencia Laboral es esencialmente preventivo y conciliador. Su función consiste en propiciar acuerdos, buscar soluciones tempranas y promover medidas que eviten la escalada de los conflictos.

Entre las acciones posibles se incluyen el traslado del trabajador a otra área, el acompañamiento emocional o la recomendación de ajustes en los estilos de liderazgo cuando se detectan conductas inadecuadas.

No obstante, si el Comité no logra una conciliación, la ruta varía según el sector. En el ámbito público, la Procuraduría exige que el trabajador demuestre haber acudido previamente al Comité y a recursos humanos antes de presentar una denuncia formal.

En el sector privado, si el conflicto persiste, el caso puede escalar a instancias como la Fiscalía, siempre que el denunciante aporte pruebas de haber agotado el proceso interno.