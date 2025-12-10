Colombia

Esta es la oración a san Emigdio de Ascoli: el patrón de los temblores y los terremotos

El temblor registrado en el país ha impulsado a muchas personas a fortalecer sus prácticas religiosas y a buscar apoyo espiritual en figuras consideradas protectoras frente a los riesgos naturales

La devoción a San Emigdio
La devoción a San Emigdio de Ascoli crece en Colombia tras el sismo de 5,8 grados del 10 de diciembre de 2025 - crédito Parroquia San Martín de Porres

La figura de san Emigdio de Ascoli ha cobrado relevancia entre los fieles de Colombia tras el sismo de 5,8 grados de magnitud que sacudió el país en la madrugada del 10 de diciembre de 2025.

En un país en el que la actividad sísmica es frecuente y la incertidumbre se instala en la vida cotidiana, miles de personas recurren a la oración y a la tradición religiosa para encontrar consuelo y fortaleza.

Esta es la oración que los fieles católicos recitan para situaciones como la que se vivió en el centro del país por el fuerte temblor.

“Dios Nuestro Señor nos bendiga, y nos defienda,

nos dé auxilio y tenga misericordia de nosotros,

vuelva a nosotros su piadoso rostro y nos de paz y santidad.

Nuestro Señor bendiga esta casa y a todos los que en ella habitamos y nos libre del ímpetu del terremoto en virtud del dulcísimo nombre de Jesús.

La verdadera sangre de Nuestro Señor Jesucristo nos libre de la peste, de la guerra, del rayo de los temblores y de todos los enemigos.

Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo inmortal”.

Oración a San Emigdio de
Oración a San Emigdio de Ascoli, que protege de los terremotos - crédito Diócesis de Mexicali/Facebook

Los devotos la suelen acompañar de un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.

La devoción a este santo, considerado protector frente a los terremotos, se ha consolidado como un recurso espiritual en comunidades expuestas a los riesgos de la naturaleza.

El impacto del temblor, que tuvo su epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano a las 03:27 a. m.

Según el portal Desde la fe, la sacudida despertó a miles de colombianos y reavivó la práctica de encomendarse a San Emigdio de Ascoli, especialmente en regiones donde los movimientos telúricos forman parte de la vida diaria.

La oración dirigida a este santo, transmitida por generaciones y recomendada por el papa emérito Benedicto XVI, se recita tanto en hogares como en comunidades religiosas para pedir calma, resguardo y fortaleza durante los episodios sísmicos.

La oración a San Emigdio,
La oración a San Emigdio, recomendada por el Papa Benedicto XVI, se recita en hogares y comunidades religiosas tras los sismos - crédito Reuters

San Emigdio de Ascoli, primer obispo de la ciudad italiana de Ascoli Piceno, es venerado desde el siglo XVIII por su supuesta intervención milagrosa tras un terremoto en 1703, cuando la provincia no sufrió daños significativos.

Desde entonces, su figura se asocia a la protección contra los terremotos y su culto se ha extendido más allá de Italia, alcanzando países de América Latina con alta actividad sísmica. La tradición sostiene que la oración a San Emigdio no busca únicamente un milagro físico, sino que responde a la necesidad humana de hallar serenidad y claridad en momentos de peligro.

Esta oración suele recitarse de manera personal o en familia, especialmente después de un sismo, ya que los movimientos telúricos no pueden preverse.

La devoción a San Emigdio se ha fortalecido en países como Colombia, donde la actividad sísmica es una constante debido a la ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Colombia se encuentra en el
Colombia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona que concentra el 80% de los sismos más fuertes del mundo - crédito Geology In

Esta franja concentra cerca del 75% de los volcanes del planeta y genera aproximadamente el 80% de los sismos más fuertes registrados en el mundo. Además, la presencia de fallas geológicas activas como la de Bucaramanga, la de Romeral y la de Murindó contribuye a la liberación continua de energía en forma de movimientos telúricos.

El Servicio Geológico Colombiano explica que el aumento en la percepción de temblores no necesariamente implica un incremento real en la actividad sísmica, sino que responde a una mayor capacidad de detección gracias a las tecnologías actuales y al crecimiento de la población en zonas antes deshabitadas.

Actualmente, Colombia cuenta con una red de más de 200 estaciones sismológicas distribuidas en diferentes regiones, lo que ha permitido registrar cerca de 300.000 eventos en las últimas tres décadas.

Esta información resulta fundamental para el estudio del riesgo sísmico y el desarrollo de estrategias de prevención, como la construcción de edificaciones resistentes, la elaboración de planes de evacuación y la implementación de programas educativos orientados a la reducción de los efectos de los terremotos.

