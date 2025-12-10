Colombia

Desde Oslo, Iván Duque apoyó a María Corina Machado por su Nobel de Paz y lanzó una pulla a Petro: “Cómplice con la narcodictadura”

El expresidente cuestionó la actitud del presidente colombiano frente a Nicolás Maduro, justo en el momento en que expresaba su respaldo a la líder opositora que será reconocida por su lucha contra esa misma dictadura

Iván Duque aseguró que la lucha de María Corina Machado debe ser un ejemplo para todos los defensores de la democracia en América Latina - crédito Colprensa

El expresidente colombiano Iván Duque se encuentra en Oslo, Noruega, en el Grand Hotel, sede de la ceremonia anual de entrega de los Premios Nobel; viajó para acompañar a María Corina Machado, líder opositora venezolana, que será galardonada con el Nobel de Paz 2025 por su lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro.

En un diálogo con el medio La Gran Aldea, Duque expresó su emoción por poder estar presente en un evento de tal magnitud: “Estamos acá contentos de estar en Oslo acompañando a una heroína de la libertad y de la democracia como lo es María Corina Machado. No solamente esto es un reconocimiento genuino, franco, a una mujer que ha batallado contra todas las adversidades por la libertad de su país”.

Duque destacó que la premiación no solo es un acto simbólico, sino una oportunidad para fortalecer la voz de Machado y de aquellos que luchan por la libertad en Venezuela: “Entonces, la vamos a seguir acompañando y que esta sea no solamente una ceremonia de darle a ella un galardón, que se lo merece, sino también que sea la posibilidad de enaltecer el púlpito de su voz para que pronto podamos ver el final de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Ese es el propósito de estar aquí”.

El expresidente colombiano Iván Duque se encuentra en Oslo para acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibirá el Nobel de Paz 2025 - crédito @IvánDuque/X

El expresidente colombiano no escondió su esperanza de que la premiación pueda ser un paso hacia un cambio significativo para Venezuela. Según Duque, la lucha de María Corina Machado es ejemplar y debe ser un referente para todos los defensores de la democracia en América Latina.

“Este reconocimiento a Machado es un mensaje claro de la comunidad internacional de que la lucha por la democracia en Venezuela no está sola”, indicó Duque.

Una visita histórica y un mensaje de apoyo a la libertad

Duque también resaltó lo histórico que sería si María Corina Machado, como presidenta electa por la oposición venezolana, pudiera regresar a Venezuela para asumir el cargo y continuar su lucha por la libertad de su pueblo.

Iván Duque resaltó la importancia del Nobel de Paz a María Corina Machado como un mensaje de apoyo internacional a la lucha por la democracia en Venezuela - crédito @IvanDuque/X

“No solamente si María Corina nos acompaña, será histórico, sino también todos los defensores de la democracia nos vamos a encargar de que pueda regresar sana y salva a la posición que le corresponde al lado de su pueblo hasta alcanzar la libertad”, expresó el expresidente al medio en mención.

El exmandatario no pasó por alto la situación política que atraviesa Venezuela, y la relación que algunos actores políticos de la región, como el presidente colombiano Gustavo Petro, mantienen con el régimen de Nicolás Maduro.

Frente a esto, Duque fue tajante: “Petro siempre ha sido connivente y cómplice con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Eso a nadie nos sorprende. Petro siempre ha sido contemplativo y prácticamente hasta, por qué no decirlo, lleno de, de elogios hacia la dictadura de Fidel Castro en Cuba”.

El expresidente Iván Duque no escatimó en criticar al presidente colombiano Gustavo Petro, acusándolo de ser "cómplice" de la dictadura de Nicolás Maduro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El exmandatario continuó su análisis frente al medio en mención sobre la postura de Petro frente a los regímenes autoritarios de la región: “Y ha sido también permisivo frente a Daniel Ortega. Y ha sido permisivo frente a muchos de los que desde el foro de São Paulo han tratado de perpetuarse en el poder usurpando los derechos colectivos de nuestros pueblos. Entonces, a mí eso no me sorprende”.

Además, Duque no dejó de lado el giro que, según él, tomó la retórica de Petro: “Y que ahora traten de llenar su discurso de rabia y de odio hacia los Estados Unidos, tampoco me sorprende, porque esa ha sido su orientación siempre, su orientación clásica. Pero hoy también lo hace con oportunismo, porque sabe que en este momento Estados Unidos está tomando medidas que son fuertes, pero necesarias”.

El ex jefe de Estado también opinó que Gustavo Petro utiliza el discurso del “antiimperialismo” como una forma de encubrir su cercanía con el régimen venezolano: “Como sabe de su relación connivente con Maduro, está tratando de excusarse en el antiimperialismo, entre comillas, para por esa vía justificar la protección que le da política y diplomáticamente al narcodictador Maduro”.

Temas Relacionados

