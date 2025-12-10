Colombia

Congresista del Partido Liberal calificó la lista al Senado como “vergonzosa” y lanzó dardos a César Gaviria: estos son los motivos

Se trata del representante Juan Carlos Losada, que a través de sus redes sociales se despachó contra el director de su colectividad, el ex jefe de Estado, por cuenta de la confección del escalafón de la colectividad para las elecciones del 8 de marzo del 2026

Guardar
Con este video en las redes sociales, el representante a la Cámara arremetió contra el ex jefe de Estado, por el manejo que le estaría dando al Partido Liberal - crédito @JuanKarloslos/X

La crisis interna en el Partido Liberal registró el martes 9 de diciembre un nuevo y caótico episodio tras las declaraciones del representante a la Cámara Juan Carlos Losada: que calificó como “absolutamente vergonzosa” la lista al Senado elaborada por la dirección de la colectividad para las elecciones del 8 de marzo de 2026. En un mensaje difundido en redes sociales, Losada dirigió sus críticas directamente al expresidente y actual director del partido, César Gaviria.

Lozada, que ocupa el puesto 22 en el escalafón presentado por este colectivo para la contienda que se avecina, en su intención de dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado, responsabilizó al expresidente de la República de avalar candidaturas ligadas a clanes políticos cuestionados y a escándalos judiciales. Así lo expresó en una publicación en su perfil de X, en la que habló en profundidad de lo que estaría ocurriendo al interior de la representatividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La lista del Partido Liberal al Senado es absolutamente vergonzosa. Una lista conformada por clanes corruptos, antiderechos y aliados con el paramilitarismo y el narcotráfico”, afirmó Losada en su pronunciamiento, al reiterar la gravedad de los antecedentes de quienes encabezan la nómina. Y detalló en esta especie de reflexión que “seis de los primeros 10 puestos de la lista han tenido vínculos con la parapolítica a través, bien sea de aliados o de familiares”.

César Gaviria fue blanco de
César Gaviria fue blanco de duros señalamientos por parte del representante a la Cámara Juan Carlos Losada - crédito Partido Liberal

Los duros señalamientos de Juan Carlos Losada a César Gaviria

Del mismo modo, agregó que entre todos los clanes a los que Gaviria les dio el aval, suman 109 años de cárcel y más de 200 años de inhabilidades. Entre los casos que consideró emblemáticos, Losada mencionó a Richard Aguilar, ubicado en el tercer lugar de la lista, y que se desempeñó en medio de escándalos como gobernador de Santander, en el periodo 2012 - 2015, y que posteriormente se desempeñó como senador, entre 2018 y 2021; cuando fue detenido por el CTI.

Fue capturado por concierto para delinquir siendo senador de Cambio Radical, renunció a su curul para evadir la justicia y la única razón por la que no está preso es por vencimiento de términos”, afirmó Losada. El congresista también señaló al padre del congresista, Hugo Aguilar, condenado por alianzas con paramilitares para obtener la gobernación de Santander, y a su hermano, Mauricio Aguilar, exgobernador con “una larga lista de cuestionamientos por corrupción”.

Juan Carlos Losada señaló a
Juan Carlos Losada señaló a varios de los miembros de la lista al Senado del Partido Liberal como personajes involucrados en escándalos de corrupción - crédito @juancarloslosadavargas/ Instagram

En el quinto puesto de la lista, Losada identificó a Yesid Pulgar: al que describió como alguien que “entra en cuerpo ajeno a representar al corrupto exsenador del Partido de la U, Eduardo Pulgar, quien fue condenado por ofrecer un soborno de doscientos millones de pesos a un juez de la República”. En su denuncia, el representante no se limitó a los nombres de los candidatos, sino que también apuntó a la conducta de Gaviria como director de la colectividad.

“La hipocresía de César Gaviria es de tal magnitud que de día es opositor al Gobierno de Petro, pero de noche le entrega el aval al clan Torres, que fueron los principales financiadores de la campaña de Petro presidente”, sostuvo el congresista. Además, criticó el respaldo otorgado al grupo de Julián Bedoya, encabezado por María Eugenia Lopera, “implicados hasta los tuétanos en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, la peor de este Gobierno”.

El candidato al Senado Richard
El candidato al Senado Richard Aguilar también recibió duros señalamientos del representante Juan Carlos Losada - crédito Colprensa

Al continuar su intervención, Losada expresó su decisión de permanecer en el partido para enfrentar a Gaviria y promover una transformación interna. “Este no es el partido de mis abuelos. Este no es el que me quisieron heredar. Por eso he decidido quedarme para enfrentar a César Gaviria y asumir la enorme responsabilidad de reformar este partido desde adentro, de renovarlo profundamente”, remarcó el representante a la Cámara, que dejó clara su posición.

Para él, es claro que la renuncia de las figuras notables del partido solo ha facilitado que el expresidente “se apodere plenamente de él”, y por ello convocó a la militancia a hacer resistencia frente a las determinaciones que estarían perjudicando los intereses de los miembros de las bases. “Los verdaderos liberales de este país debemos organizarnos. Porque derrotar a César Gaviria tiene que ser un propósito nacional“, concluyó Losada.

Temas Relacionados

Partido LiberalCésar GaviriaLista SenadoLiberalismoJuan Carlos LosadaCongreso ColombiaSenado ColombiaListas Senado ColombiaElecciones al CongresoElecciones 2026Cámara ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados de los últimos sorteos de la Lotería del Chontico Día y Noche hoy 9 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados de los últimos sorteos

Desafío Siglo XXI: Yudisa y Lucho fueron eliminados dando paso a las mejores parejas de la temporada 2025

El Desafío a Muerte cambió el rumbo de la competencia para los que quedan en pie

Desafío Siglo XXI: Yudisa y

Quiénes podrán tramitar la cédula digital gratis en 2026 según su fecha de nacimiento: así puede consultar

Nuevos requisitos y beneficios entrarán en vigor para quienes gestionen su documento de identidad por primera vez o soliciten duplicados en el próximo año

Quiénes podrán tramitar la cédula

Explosión de granada en la vía Medellín-Bogotá provocó la muerte de dos civiles y heridas a dos policías

Uno de los fallecidos habría hablado con los agentes antes de fallecer en el lugar de los hechos

Explosión de granada en la

Un año después, el ibaguereño Michael Mejía reveló lo que hizo con el auto morado de Shakira: “Lloré en tu carro y también sané”

El joven artista compartió su experiencia personal con el Lamborghini de ‘La loba’, al compartir que aunque el auto le dio oportunidades, también le generó presión y dudas

Un año después, el ibaguereño
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Un año después, el ibaguereño

Un año después, el ibaguereño Michael Mejía reveló lo que hizo con el auto morado de Shakira: “Lloré en tu carro y también sané”

Yeferson Cossio alarmó a sus seguidores tras revelar aparatoso accidente que sufrió su madre: “Valoren mucho a sus papás”

Las 10 películas favoritas de los usuarios de Disney+ Colombia para disfrutar esta noche

Abuelita bailó apretado con Feid y Ryan Castro en Medellín despertando la envidia de sus seguidores

FMS World Series San Salvador: Hora y dónde ver las batallas de Lokillo, Chuty, Aczino y compañía

Deportes

Dimayor confirmó fecha y hora

Dimayor confirmó fecha y hora para el sorteo de la Liga BetPlay del 2026, que se jugará en el formato de ‘play-offs’: esto se sabe

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

Linda Caicedo va tras cifra histórica de James Rodríguez en el Real Madrid

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich