Colombia

Claudia López ya entregó en la Registraduría las firmas con las que e busca avalar su candidatura presidencia

Una cantidad superior a un millón doscientas mil rúbricas fue presentada ante la Registraduría Nacional por la aspirante a la presidencia en los comicios previstos para el año 2026

Una cantidad significativa de apoyos
Una cantidad significativa de apoyos ciudadanos fue entregada por la exalcaldesa, en el marco del proceso de inscripción de precandidatos que buscan competir en la próxima elección presidencial - crédito (Colprensa-Mariano Vimos)

A medida que se aproxima el plazo final del 17 de diciembre de 2025, los distintos precandidatos presidenciales que optaron por el camino de la recolección de firmas han intensificado la entrega de estos respaldos ciudadanos ante la Registraduría Nacional.

Una de ellas es Claudia López que en la mañana del 10 de diciembre arribó a la Registraduría Nacional para entregar más de 1.200.000 firmas recolectadas, con el objetivo de respaldar su postulación a la Presidencia de la República en las elecciones previstas para 2026.

