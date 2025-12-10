Claudia López ya entregó en la Registraduría las firmas con las que e busca avalar su candidatura presidencia

A medida que se aproxima el plazo final del 17 de diciembre de 2025, los distintos precandidatos presidenciales que optaron por el camino de la recolección de firmas han intensificado la entrega de estos respaldos ciudadanos ante la Registraduría Nacional.
Una de ellas es Claudia López que en la mañana del 10 de diciembre arribó a la Registraduría Nacional para entregar más de 1.200.000 firmas recolectadas, con el objetivo de respaldar su postulación a la Presidencia de la República en las elecciones previstas para 2026.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Más Noticias
Esta es la oración a san Emigdio de Ascoli: la devoción creció luego del sismo de 5,8 grados que sacudió al centro del país
El temblor registrado en el país ha impulsado a muchas personas a fortalecer sus prácticas religiosas y a buscar apoyo espiritual en figuras consideradas protectoras frente a los riesgos naturales
Lotería del Tolima resultados 9 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $3.500 millones
Este popular juego entrega más de 30 premios principales
Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”
Mientras tanto el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció el pago de una recompensa de doscientos millones de pesos a quien brinde información que ayude a dar con los asesinos de la agente
Daniela Ospina reveló el secreto para mantener su abdomen plano después de dos partos: “Hay sacrificios”
La empresaria y figura deportiva respondió a una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores y reveló qué alimentos no están presentes en su dieta
Resultados Lotería del Huila 9 de diciembre: números ganadores del $2.000 millones y los 25 secos millonarios
Todos los números ganadores del último sorteo celebrado este martes
MÁS NOTICIAS