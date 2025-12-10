Beéle se corona con el video más visto del año en YouTube y Vevo: Karol G también aparece en el ranking global

El reciente post del cantante junto a la modelo sin declaraciones adicionales mantiene la atención mediática, entre felicitaciones, dudas y mensajes virales sobre la verdadera naturaleza del vínculo - crédito @beele/ Instagram

A pocas semanas para que el 2025 llegue a su fin, varios artistas colombianos han podido presumir los logros obtenidos durante el año, premiaciones, ventas, vistas y momentos que los destacaron dentro de la industria musical.

Uno de los más aclamados a nivel nacional y otros países fue el barranquillero Beéle, que con el lanzamiento de su álbum Borondó, logró marcar varios récords en listas, posicionándose como uno de los artistas latinos más fuertes del año, sumando millones de vistas y reproducciones en varias plataformas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Recientemente, Vevo, plataforma dedicada a la difusión de videos musicales en Youtube, desarrollada como una alianza entre compañías discográficas de primer nivel, entre ellas Sony Music Entertainment y Universal Music Group, compartió la lista de los diez videos más vistos en el mundo durante 2025.

En el ranking publicado se puede ver que Beéle logró conquistar las dos primeras casillas del listado con Mi refe (245 millones de vistas) y No tiene sentido (193 millones de vistas), mientras que Karol G, otro talento colombiano, aparase en la posición 7 con el video musical de Papasito y una ganancia de 112 millones de vistas, siendo los únicos colombianos en la lista global.

Béele y Karol G se han posicionado como los artistas del género urbano más influyentes de la música colombiana. Crédito: karolg - beele

Los videos más vistos del 2025 en el mundo, según Vevo y YouTube

Mi refe - Beéle y Ovy on the Drums (254 millones de vistas) No tiene sentido - Beéle (193 millones de vistas) Like Jennie - Jennie (177 millones de vistas) Abracadabra - Lady Gaga (169 millones de vistas) Te quería ver - Alemán, Neton Vega (148 millones de vistas) Residuals - Chris Brown (129 millones de vistas) Papasito - Karol G (112 millones de vistas) ETA RMX - Roa, La Rose, Luar la L, Yan Block, Omar Courtz (110 millones de vistas) Khé? - Rauw Alejandro (101 millones de vistas) Manchild - Sabrina Carpenter (89 millones de vistas)

Beéle ocupa las dos primeras posiciones en el global del Vevo 2025 - crédito @beele / Instagram

Vevo también compartió loa lista de los videos más vistos solo en Estados Unidos, en donde también aparece Beéle con la canción Mi refe en la posición 9 acumulando 17 millones de vistas solo en este territorio.