Colombia

Beéle se corona con el video más visto del año en YouTube y Vevo: Karol G también aparece en el ranking global

Se reveló la lista global de los videos musicales más vistos del año, en la que los dos colombianos se destacan al lado de figuras como Jennie, Lady Gaga, Rauw Alejandro y Sabrina Carpenter

Guardar
El reciente post del cantante
El reciente post del cantante junto a la modelo sin declaraciones adicionales mantiene la atención mediática, entre felicitaciones, dudas y mensajes virales sobre la verdadera naturaleza del vínculo - crédito @beele/ Instagram

A pocas semanas para que el 2025 llegue a su fin, varios artistas colombianos han podido presumir los logros obtenidos durante el año, premiaciones, ventas, vistas y momentos que los destacaron dentro de la industria musical.

Uno de los más aclamados a nivel nacional y otros países fue el barranquillero Beéle, que con el lanzamiento de su álbum Borondó, logró marcar varios récords en listas, posicionándose como uno de los artistas latinos más fuertes del año, sumando millones de vistas y reproducciones en varias plataformas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Recientemente, Vevo, plataforma dedicada a la difusión de videos musicales en Youtube, desarrollada como una alianza entre compañías discográficas de primer nivel, entre ellas Sony Music Entertainment y Universal Music Group, compartió la lista de los diez videos más vistos en el mundo durante 2025.

En el ranking publicado se puede ver que Beéle logró conquistar las dos primeras casillas del listado con Mi refe (245 millones de vistas) y No tiene sentido (193 millones de vistas), mientras que Karol G, otro talento colombiano, aparase en la posición 7 con el video musical de Papasito y una ganancia de 112 millones de vistas, siendo los únicos colombianos en la lista global.

Béele y Karol G se
Béele y Karol G se han posicionado como los artistas del género urbano más influyentes de la música colombiana. Crédito: karolg - beele

Los videos más vistos del 2025 en el mundo, según Vevo y YouTube

  1. Mi refe - Beéle y Ovy on the Drums (254 millones de vistas)
  2. No tiene sentido - Beéle (193 millones de vistas)
  3. Like Jennie - Jennie (177 millones de vistas)
  4. Abracadabra - Lady Gaga (169 millones de vistas)
  5. Te quería ver - Alemán, Neton Vega (148 millones de vistas)
  6. Residuals - Chris Brown (129 millones de vistas)
  7. Papasito - Karol G (112 millones de vistas)
  8. ETA RMX - Roa, La Rose, Luar la L, Yan Block, Omar Courtz (110 millones de vistas)
  9. Khé? - Rauw Alejandro (101 millones de vistas)
  10. Manchild - Sabrina Carpenter (89 millones de vistas)
Beéle ocupa las dos primeras
Beéle ocupa las dos primeras posiciones en el global del Vevo 2025 - crédito @beele / Instagram

Vevo también compartió loa lista de los videos más vistos solo en Estados Unidos, en donde también aparece Beéle con la canción Mi refe en la posición 9 acumulando 17 millones de vistas solo en este territorio.

Temas Relacionados

BeéleKarol Glos videos mas vistos del 2025Mi refePapasitoLos videos mas visto de YouTubeVevoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

Los primeros noventa minutos del partido que definirá al campeón de Navidad en el fútbol colombiano están programados para el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en la capital del Atlántico

Junior vs. Deportes Tolima: estas

La fiscal general Camargo rechaza señalamientos de Petro sobre falta de apoyo al Gobierno

El pronunciamiento de la funcionaria se produjo después de que el presidente publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la labor de la Fiscalía en el proceso de paz

La fiscal general Camargo rechaza

Así fue la reacción de una madre tras recibir brownies “de los que dan risa” de sus hijos en Barranquilla: “Los mejores”

Uno de los jóvenes es un creador de contenido que aprovechó una supuesta alianza comercial con una marca para jugarle la broma a su mamá, que solo pudo reír y reír en medio del “viaje”

Así fue la reacción de

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

La exprotagonista de novela insinuó una relación secreta entre la ‘influencer’ paisa y el creador de ‘La casa de Alofoke’, además de criticar su paso por el ‘reality’ y su reciente cirugía estética

Yina Calderón arremetió en contra

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Varias reconocidas figuras del entretenimiento compartieron en redes sociales cómo los tomó el sismo que despertó a Bogotá y otras ciudades

Así fue la particular forma
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habló mamá de la patrullera

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón lanzó dura crítica

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Diva Jessurum aseguró que la Virgen de Guadalupe se le apareció y mostró las pruebas: “Le tomé fotos y hasta hice video”

Estos son los personajes que entrarían por petición directa de El Jefe a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Junior vs. Deportes Tolima: estas

Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama

Jhon Arias habló de las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos la oportunidad de conseguir algo histórico”

Miguel Borja no iría al Cruz Azul de México: Junior FC y otros clubes de la Liga MX lo tendrían en carpeta

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó