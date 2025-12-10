Qué es ‘la Candelada del diablo’: la peligros práctica navideña que tiene en alerta a las autoridades en Colombia

Autoridades de colombia preocupados por 'la candelada del diablo' en esta temporada decembrina Medios bogotanos han informado que esta práctica se ha empezado a realizar en Bogotá - crédito Denuncias Antioquia/X

La ‘Candelada del Diablo’, una práctica que mezcla gasolina y pólvora para provocar explosiones, ha generado alarma entre las autoridades colombianas tras viralizarse en redes sociales durante la temporada decembrina.

La difusión de videos en plataformas como Tiktok ha impulsado la expansión de esta peligrosa dinámica, tradicionalmente asociada a Medellín, hacia otras regiones del país.

La mecánica de la ‘Candelada del Diablo’ consiste en que varias personas, como juego, mezclan pólvora y gasolina con el propósito de crear una explosión de gran magnitud.

Las iniciativas oficiales buscan disuadir a la ciudadanía de participar en prácticas peligrosas que se han popularizado en redes sociales, priorizando la protección de la salud y la integridad física de los jóvenes - crédito captura de pantalla Youtube /@andreswgg

En los videos que circulan en redes sociales, se observa cómo los participantes se acercan a recipientes metálicos fijados al suelo con piedras o ladrillos, encienden una llama y, posteriormente, añaden pólvora y gasolina. Esta combinación provoca que las llamas crezcan de manera exponencial, generando un espectáculo visual que ha captado la atención de numerosos usuarios en internet.

La viralización de esta práctica no solo ha incrementado su popularidad, sino que también ha elevado el nivel de riesgo para quienes la ejecutan y para quienes se encuentran en las inmediaciones.

Las llamas pueden alcanzar hasta tres metros de altura, lo que incrementa considerablemente la probabilidad de quemaduras graves y otros accidentes. Las imágenes difundidas muestran la cercanía de los participantes al fuego, lo que evidencia la falta de medidas de seguridad y la exposición directa al peligro.

Las imágenes de explosiones provocadas con gasolina y pólvora han circulado ampliamente en internet, lo que ha motivado a las instituciones a reforzar campañas de prevención y a advertir sobre los riesgos para la población, especialmente los jóvenes - crédito captura de pantalla / Youtube

Ante la preocupación generada por la propagación de la ‘Candelada del Diablo’, las autoridades colombianas han intensificado sus campañas para desalentar el uso de pólvora en todas sus formas.

Estas iniciativas buscan prevenir lesiones y proteger la integridad de la población, especialmente de los jóvenes, que suelen verse atraídos por este tipo de retos virales.

Las campañas oficiales contra la pólvora insisten en la importancia de celebrar de manera segura y responsable, evitando prácticas que puedan poner en riesgo la vida y la salud.

En este contexto, la Policía Nacional ha reforzado el mensaje de que es posible disfrutar de las festividades sin recurrir a artefactos peligrosos, promoviendo alternativas de celebración que no impliquen el uso de pólvora ni la exposición a explosiones.

Sin embargo, tras una breve consulta, la Policía Metropolitana de Bogotá le dijo a Infobae Colombia que hasta el momento no ha habido registro o denuncias sobre esta práctica en la capital colombiana.

La tradición de la Guerra de voladores persiste en La Perseverancia pese a restricciones

Cada 7 de diciembre, el barrio La Perseverancia en Bogotá se transforma con la celebración de la Guerra de voladores, una tradición que reúne a entre 200 y 300 personas en la calle 32 para lanzar pólvora y voladores durante la noche y la madrugada del Día de las Velitas.

- créditos @miguel.zarate08/IG | @eigth.a/IG | @davidjimenez.91/IG

La práctica, que suma más de 50 años de historia, se ha mantenido a pesar de intentos de las autoridades por detenerla.

Según los realizadores del documental Guerra de voladores, la Policía llegó a intervenir en el pasado, pero la resistencia de los vecinos llevó a que la tradición continuara.

El evento, que se desarrolla principalmente entre las carreras 1 y 3, involucra a familias enteras y muestra un relevo generacional, con participantes de hasta 60 años y jóvenes de 30 años o menos.

El origen de la Guerra de voladores está ligado a los primeros habitantes del barrio, muchos de ellos obreros de la cervecería Bavaria, quienes iniciaron la costumbre de encender llantas y pólvora para liberar adrenalina durante las festividades decembrinas. Con el tiempo, la celebración se consolidó en la calle 32, donde los vecinos organizan colectas o cada familia aporta pólvora para la batalla.

Los códigos internos del barrio establecen normas como la distancia mínima para lanzar voladores y la responsabilidad individual de quienes participan. A partir de las 9:00 p. m., la prohibición sobre el uso de pólvora desaparece en la zona, y los asistentes saben que deben estar atentos para evitar accidentes.

Esta tradición se vivirá de nuevo la noche del domingo 7 de diciembre de 2025 - créditos captura de pantalla 'Guerra de voladores' | @miguel.zarate08/IG | @eigth.a/IG | @davidjimenez.91/IG

“El que está ahí es porque sabe a lo que se atiene y está en la jugada de que no se lo lleve un volador por delante, y está bajo su responsabilidad”, explicó uno de los realizadores.

El documental, disponible en redes sociales, recoge testimonios de habitantes que muestran tanto el arraigo de la tradición como las posturas críticas frente a los riesgos.