Así fue como Petro perdió el pulso político con Donald Trump por la lucha contra el narcotráfico: quedó sin visa y en la polémica Lista Clinton

El 2025 estuvo plagado de tensiones y declaraciones polémicas entre los dos mandatarios - crédito Reuters/Presidencia/OFAC

La inclusión del presidente de la República, Gustavo Petro, y miembros de su entorno cercano en la Lista Clinton marcó un nuevo episodio en la escalada de tensiones entre Estados Unidos y el Gobierno colombiano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, publicó el 24 de octubre de 2025 la actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, en la que figuran el presidente colombiano, su hijo Nicolás Petro, el ministro Armando Benedetti y la primera dama Verónica Alcocer, todos vinculados a hechos relacionados con drogas ilícitas.

La sanción se produjo en medio de una confrontación diplomática, tras semanas de declaraciones cruzadas entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump. Este último acusó públicamente a su homólogo colombiano de ser el supuesto “líder del narcotráfico” en Colombia, intensificando la presión sobre la administración de Bogotá. En paralelo, la Casa Blanca reforzó su ofensiva contra el narcotráfico, con operaciones recientes en el Pacífico que, según los reportes, resultaron en el bombardeo de diez presuntas ‘narcolanchas’.

Los hechos que desencadenaron la inclusión de Petro en la Lista Clinton

La lista se conoce de esa forma porque fue publicada por primera vez durante el mandato de Bill Clinton en 1995 - crédito Reuters

El viernes 5 de septiembre de 2025, Gustavo Petro expresó su postura de rechazo por los bombardeos contra lanchas con cargamento de drogas en el Caribe. En su opinión, la nueva estrategia de lucha contra las drogas “era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo. Si al gobierno de EE. UU. no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí, sí”, precisó el mandatario colombiano

Y agregó: “La colaboración del Gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional (humanitario). En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos. En mi gobierno se hace uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución”.

El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

Las arremetidas del presidente Petro contra los bombardeos no solo fueron en redes sociales, sino que se trasladaron a escenarios internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde denunció que la estrategia no estaba orientada a combatir el narcotráfico, sino a asesinar personas.

“Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí en este mismo sitio. En los años 2023 y 2024 fueron los años en que más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa”, sostuvo.

El presidente colombiano, que lanzó duros señalamientos contra el mandatario Donald Trump, de Estados Unidos, provocó la reacción de los diplomáticos norteamericanos - crédito Presidencia

De inmediato, la delegación estadounidense se retiró del recinto como señal de rechazo a las afirmaciones que hizo el mandatario colombiano contra el gobierno de Donald Trump.

Sus críticas a la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas fueron fundamentales para la decisión, ya que aseguró que no fue acertada. “Me refiero, básicamente, a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína”, precisó Petro.

A juicio del jefe de Estado colombiano, la determinación fue un insulto para su vida personal, que se ha caracterizado por la inseguridad “permanente” y varios intentos de homicidio de los cuales ha sido víctima. Incluso, sostuvo que viola la soberanía colombiana, por lo que no dejará que Estados Unidos tenga influencia en las decisiones políticas que se tomen en el territorio.

Por último, hizo una advertencia a Donald Trump, sugiriendo que está rodeado de un poder que se forjó con ayuda del narcotráfico. “Señor Trump, le advierto, que mis investigaciones sobre el narcotráfico, ese poder político que vive junto a usted en Miami, proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos. Tenga mucho cuidado”, aseveró, asegurando que puede revelar dichas investigaciones que constarían, incluso, de confesiones de criminales.

Petro y su pérdida de visa por incitar el desorden público en Nueva York

Estados Unidos revocó la visa de Petro por incitar al desorden en Nueva York, Estados Unidos - crédito Andina/Presidencia de Colombia

La inclusión de Petro y sus familiares no fue la primera consecuencia de sus arremetidas contra el Gobierno de Donald Trump, puesto que ya el 26 de septiembre de 2025 al presidente de Colombia le fue revocada su visa para ingresar a territorio estadounidense.

Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aseguró que es necesario crear un “Ejército de Salvación del Mundo”, con el fin de “liberar” a Palestina. Luego de su discurso, participó en una manifestación en Nueva York (Estados Unidos), en la que anticipó que llevará esta iniciativa a los organismos internacionales para su discusión.

Gustavo Petro estuvo junto a Roger Waters hablando a favor de Palestina en Nueva York - crédito Hugo Sierra/Presidencia

El mandatario colombiano, al dirigirse a una multitud que reclamaba acciones concretas en apoyo a la causa palestina, declaró su disposición a participar activamente en el terreno. “Estoy dispuesto a ir al campo de batalla”, afirmó Petro en su intervención, subrayando que la primera misión de este cuerpo internacional sería la “liberación” de ese país, siempre que la propuesta obtenga el respaldo necesario en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su discurso, el presidente colombiano enfatizó en que la constitución de este ejército no debe limitarse a la participación de los Estados. Por eso, propuso que la fuerza se nutra de la movilización voluntaria de millones de ciudadanos en todo el mundo. “Esperamos que millones de hombres y mujeres de todo el planeta decidan configurar los primeros destacamentos del ‘Ejército de la Salvación’. Creemos que podemos ser millones dispuestos a luchar. Si lo empezamos de verdad, la voz de Trump y la voz de Netanyahu se silenciarán por sus propios pueblos”, dijo.

Estados Unidos revocará la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro - crédito X

En reacción a sus declaraciones, el Gobierno de Estados Unidos anunció la revocación inmediata del documento migratorio del primer mandatario colombiano por sus acciones, que incitaron la violencia y la desobediencia. “Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, escribió el Departamento de Estado en X.