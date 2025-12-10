Colombia

Abelardo de la Espriella se refirió a la entrega del Premio Nobel a María Corina Machado: “Sumaremos esfuerzos para que el cáncer del socialismo jamás vuelva a tener las riendas”

La entrega del galardón a la opositora venezolana fue interpretada por el abogado colombiano como un mensaje internacional de apoyo a la democracia y de rechazo a los regímenes autoritarios en América Latina

De La Espriella también expresó su reconocimiento a la labor de María Corina Machado y reiteró su compromiso de trabajar para evitar que corrientes políticas asociadas al socialismo retomen el poder en América Latina, según sus palabras - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El premio Nobel de la Paz, otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado, fue recibido por su hija Ana Corina Sosa Machado el miércoles en Oslo, ante la ausencia de la galardonada, quien se encontraba viajando hacia la ciudad, pero no alcanzó a asistir a la ceremonia.

Previo al evento, la organización difundió una conversación telefónica entre María Corina Machado y el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, en la que la premiada expresó: “Me sentía muy triste” y añadió que “sentía mucho” no poder llegar a tiempo para la ceremonia.

En Colombia, la noticia generó reacciones en la esfera política. El precandidato y abogado Abelardo de la Espriella manifestó en su cuenta de X: “Sumaremos esfuerzos para que el cáncer del socialismo jamás vuelva a tener las riendas”.

El precandidato y abogado Abelardo de la Espriella destacó que el reconocimiento a María Corina Machado representó un momento crucial para Venezuela y fue interpretado como una señal de respaldo internacional.

Según su perspectiva, la distinción generó esperanza entre los venezolanos y evidenció el rechazo global hacia quienes promueven gobiernos tiránicos y sus aliados. De La Espriella también subrayó la firmeza de Machado al oponerse a movimientos de izquierda radical.

“El Premio Nobel otorgado a @MariaCorinaYA despertó la esperanza de todo un pueblo y su entrega en Oslo marca un punto de quiebre para Venezuela. De nuevo, el mundo entero dice basta a los tiranos y a sus cómplices en torno a la valentía de una mujer que jamás dejó de enfrentar a la izquierda radical”, escribió en su cuenta de la red social X el aspirante a ocupar la Casa de Nariño.

Abelardo De La Espriella felicitó a María Corina Machado en un mensaje en su cuenta de X - crédito @ABDELAESPRIELLA

De la Espriella también expresó su reconocimiento a la labor de María Corina Machado y reiteró su compromiso de trabajar para evitar que corrientes políticas asociadas al socialismo retomen el poder en América Latina. En su mensaje enfatizó la importancia de sumar esfuerzos en la región para defender la democracia.

“Desde Colombia, mi admiración a la Nobel de Paz. Sumaremos esfuerzos para que el cáncer del socialismo jamás vuelva a tener las riendas en nuestra amada región”, expresó el candidato presidencial opositor al Gobierno de Gustavo Petro.

Otro precandidato presidencial colombiano, Felipe Córdoba, también se refirió al reconocimiento internacional otorgado a María Corina Machado. A través de su cuenta de X manifestó su respeto y admiración por la líder opositora, resaltando la relevancia de su lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Para Córdoba, el galardón representa un llamado global a la defensa de las instituciones y la justicia frente a los abusos de poder.

“Expreso toda mi admiración y respeto por @MariaCorinaYA, ganadora del Premio Nobel de La Paz. Su esfuerzo incansable por la libertad y la democracia en Venezuela ha trascendido fronteras y hoy envía un mensaje claro al mundo: debemos defender la democracia hasta el último aliento, volver a confiar en las instituciones y asegurar que la justicia castigue a quienes han abusado del poder, manipulado al pueblo y violado sus derechos fundamentales”, comentó Córdoba en su mensaje.

Felipe Córdoba también felicitó a María Corina Machado - crédito @pipecordoba

La hija de Machado aceptó el diploma y la medalla Nobel, símbolos del galardón que este año otorga 11 millones de coronas suecas (equivalentes a un millón de euros o 1,2 millones de dólares). Se los entregó el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Sosa, al recibirlos, fue aplaudida de pie por la audiencia, de espaldas a una imagen de su madre. El acto contó con la presencia de los reyes Harald V y Sonia de Noruega.

Entre los asistentes estuvieron Edmundo González, dirigente opositor venezolano; Jonas Gahr Store, jefe de gobierno noruego; el presidente de Argentina, Javier Milei; José Raúl Mulino, mandatario de Panamá; y Santiago Peña, presidente de Paraguay.

La hija de Machado aceptó el diploma y la medalla Nobel, símbolos del galardón que este año otorga 11 millones de coronas suecas (equivalentes a un millón de euros o 1,2 millones de dólares). Se los entregó el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes - crédito REUTERS/Leonhard Foeger

Previo a la entrega del premio, Jørgen Watne Frydnes ofreció unas palabras en las que pidió directamente a Nicolás Maduro que abandone la presidencia de Venezuela. Según expresó, este paso sería fundamental para iniciar un proceso de “transición pacífica hacia la democracia” en la nación sudamericana. Su pronunciamiento fue recibido con una prolongada ovación de los asistentes reunidos en el Ayuntamiento de Oslo

