Violencia vicaria: los perturbadores videos que publicó hombre que mató a su hija de 7 años en Atlántico

El caso de Albeiro Rafael Fontalvo Hernández en Soledad reaviva el debate sobre la violencia vicaria en Colombia - crédito TikTok

La publicación de videos inquietantes en TikTok por parte de Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, horas antes de asesinar a su hija de siete años en Soledad, Atlántico, provocó una profunda conmoción en Colombia y reavivó el debate sobre la violencia vicaria.

El caso, que involucra mensajes explícitos y amenazas dirigidas a la madre de la menor, puso en evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para madres e hijos en situaciones de conflicto familiar.

En los comentarios que siguieron a la última publicación de Albeiro Rafael Fontalvo, decenas de usuarios expresaron su horror ante el desenlace. El crimen fue descubierto por Manuel Fontalvo, padre del agresor y abuelo de la niña, que relató que alrededor de las 5:00 a. m. escuchó a su hijo llamarlo desde la habitación.

Videos inquietantes publicados en TikTok por el agresor horas antes del crimen alertan sobre señales de violencia familiar - crédito TikTok

Al ingresar, encontró a Albeiro cubierto de sangre y a su nieta sin vida, con múltiples heridas causadas con una cuchilla. Vecinos colaboraron en el traslado al Camino Simón Bolívar, donde se confirmó la muerte de la menor. El agresor, gravemente herido, fue remitido al hospital Adelita de Char, donde falleció horas después.

Las autoridades hallaron en la habitación mensajes escritos en las paredes por Albeiro Rafael Fontalvo, dirigidos a su expareja Lisney Paola Rosado. En ellos, advertía que “no entregaría” a la menor y culpaba a la mujer de lo ocurrido.

También dejó palabras para su hijastro de nueve años, al que le pidió “cuidar a su mamá”. Estos escritos, junto con los videos, evidencian una escalada emocional que culminó en un acto extremo de violencia vicaria.

Los últimos cuatro videos publicados por Fontalvo en sus redes socailes muestran un cambio notable en su tono. En el primero, grabó a su hija y le dedicó la canción Si no me falla el corazón, de Los Diablitos, acompañada del mensaje: “Solos tú y yo hasta el final de los tiempos, mi bebé bella”.

En el segundo, aparece en modo selfie con la niña, que sostiene un osito de peluche, y agradece a Dios por tenerla a su lado. El tercer clip revela un giro emocional más oscuro: ambos están sentados en la cama mientras un audio dice: “El problema no fue que me engañara, fue que me hizo sentir loco por sospechar”. Fontalvo añadió: “Muchas veces pensamos que somos culpables, pero piensas y ves que tú no fuiste el de la falla”.

Mensajes escritos en las paredes por Fontalvo responsabilizan a su expareja y muestran una escalada emocional previa al crimen - crédito TikTok

El cuarto video es considerado el más perturbador. Fontalvo aparece serio y visiblemente ofuscado, y escribe: “Te amo tanto, hija, que por ti doy la vida”, mientras suena una ranchera de fondo con la frase: “Te voy a dar donde más te duele”. Esta fue su última publicación antes del crimen.

El caso generó un llamado nacional a reforzar la protección de las víctimas de violencia vicaria, una forma de agresión en la que los menores son utilizados para infligir daño emocional a la madre.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que este crimen, ocurrido el 6 de diciembre de 2025, evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de prevención y protección frente a este tipo de violencia, que puede y debe ser detectada y evitada por las instituciones del Estado.

La Defensoría del Pueblo alerta sobre el uso de la custodia como herramienta de violencia de género y control - crédito @MarnIris / x

De acuerdo con la información de la Defensoría del Pueblo, el agresor, Albeiro Fontalvo, ejercía violencia psicológica y coercitiva sobre su expareja, llegando a aislar a la niña de su madre mediante la custodia. La entidad destacó que la menor había manifestado su deseo de no permanecer con su padre, una petición que no fue atendida por las autoridades competentes.

Marín Ortiz expresó en X: “La custodia de una niña de 7 años usada por un padre para quitarle la vida a su propia hija y causarle un dolor innombrable a su madre. Se llama violencia vicaria y es violencia machista. Sin palabras”.