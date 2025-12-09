Colombia

Violencia vicaria: los perturbadores videos que publicó hombre que mató a su hija de 7 años en Atlántico

La difusión de grabaciones en redes sociales por parte del agresor antes del crimen generó alarma en la opinión pública y puso en discusión la necesidad de mejorar la protección a familias en riesgo

Guardar
El caso de Albeiro Rafael
El caso de Albeiro Rafael Fontalvo Hernández en Soledad reaviva el debate sobre la violencia vicaria en Colombia - crédito TikTok

La publicación de videos inquietantes en TikTok por parte de Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, horas antes de asesinar a su hija de siete años en Soledad, Atlántico, provocó una profunda conmoción en Colombia y reavivó el debate sobre la violencia vicaria.

El caso, que involucra mensajes explícitos y amenazas dirigidas a la madre de la menor, puso en evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para madres e hijos en situaciones de conflicto familiar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los comentarios que siguieron a la última publicación de Albeiro Rafael Fontalvo, decenas de usuarios expresaron su horror ante el desenlace. El crimen fue descubierto por Manuel Fontalvo, padre del agresor y abuelo de la niña, que relató que alrededor de las 5:00 a. m. escuchó a su hijo llamarlo desde la habitación.

Videos inquietantes publicados en TikTok
Videos inquietantes publicados en TikTok por el agresor horas antes del crimen alertan sobre señales de violencia familiar - crédito TikTok

Al ingresar, encontró a Albeiro cubierto de sangre y a su nieta sin vida, con múltiples heridas causadas con una cuchilla. Vecinos colaboraron en el traslado al Camino Simón Bolívar, donde se confirmó la muerte de la menor. El agresor, gravemente herido, fue remitido al hospital Adelita de Char, donde falleció horas después.

Las autoridades hallaron en la habitación mensajes escritos en las paredes por Albeiro Rafael Fontalvo, dirigidos a su expareja Lisney Paola Rosado. En ellos, advertía que “no entregaría” a la menor y culpaba a la mujer de lo ocurrido.

También dejó palabras para su hijastro de nueve años, al que le pidió “cuidar a su mamá”. Estos escritos, junto con los videos, evidencian una escalada emocional que culminó en un acto extremo de violencia vicaria.

Los últimos cuatro videos publicados por Fontalvo en sus redes socailes muestran un cambio notable en su tono. En el primero, grabó a su hija y le dedicó la canción Si no me falla el corazón, de Los Diablitos, acompañada del mensaje: “Solos tú y yo hasta el final de los tiempos, mi bebé bella”.

En el segundo, aparece en modo selfie con la niña, que sostiene un osito de peluche, y agradece a Dios por tenerla a su lado. El tercer clip revela un giro emocional más oscuro: ambos están sentados en la cama mientras un audio dice: “El problema no fue que me engañara, fue que me hizo sentir loco por sospechar”. Fontalvo añadió: “Muchas veces pensamos que somos culpables, pero piensas y ves que tú no fuiste el de la falla”.

Mensajes escritos en las paredes
Mensajes escritos en las paredes por Fontalvo responsabilizan a su expareja y muestran una escalada emocional previa al crimen - crédito TikTok

El cuarto video es considerado el más perturbador. Fontalvo aparece serio y visiblemente ofuscado, y escribe: “Te amo tanto, hija, que por ti doy la vida”, mientras suena una ranchera de fondo con la frase: “Te voy a dar donde más te duele”. Esta fue su última publicación antes del crimen.

El caso generó un llamado nacional a reforzar la protección de las víctimas de violencia vicaria, una forma de agresión en la que los menores son utilizados para infligir daño emocional a la madre.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que este crimen, ocurrido el 6 de diciembre de 2025, evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de prevención y protección frente a este tipo de violencia, que puede y debe ser detectada y evitada por las instituciones del Estado.

La Defensoría del Pueblo alerta
La Defensoría del Pueblo alerta sobre el uso de la custodia como herramienta de violencia de género y control - crédito @MarnIris / x

De acuerdo con la información de la Defensoría del Pueblo, el agresor, Albeiro Fontalvo, ejercía violencia psicológica y coercitiva sobre su expareja, llegando a aislar a la niña de su madre mediante la custodia. La entidad destacó que la menor había manifestado su deseo de no permanecer con su padre, una petición que no fue atendida por las autoridades competentes.

Marín Ortiz expresó en X: “La custodia de una niña de 7 años usada por un padre para quitarle la vida a su propia hija y causarle un dolor innombrable a su madre. Se llama violencia vicaria y es violencia machista. Sin palabras”.

Temas Relacionados

Violencia vicariaAlbeiro Rafael Fontalvo HernándezTikTokSoledadAtlánticoProtección infantilColombia-Noticias

Más Noticias

En unos días las empresas tendrán que empezar a hacerle un pago extra a millones de trabajadores: la Reforma Laboral es la razón

La nueva norma aprobada en el Congreso de la República modificará la estructura de pagos y exigirá a las compañías revisar los sistemas de nómina y planificación financiera

En unos días las empresas

Juan José Lafaurie revoluciona TikTok con su mamá, María Fernanda Cabal: esta vez puso en aprietos al expresidente Álvaro Uribe

El joven abogado aprovechó su plataforma para hacerle una pregunta al líder del Centro Democrático, que sorprendió por su tono personal y relajado, al revelar una faceta más humana de su relación con la senadora y precandidata presidencial

Juan José Lafaurie revoluciona TikTok

Levantan la restricción del Pico y placa regional para ingresar a Bogotá: más de 990.000 vehículos entraron a la capital

El monitoreo constante de la autoridad vial permitió mantener la seguridad y el orden en los corredores de acceso, mientras se reporta un alto volumen de desplazamientos en el cierre del periodo festivo

Levantan la restricción del Pico

Suspensiones de agua afectarán a barrios de Medellín, Bello y Envigado del 9 al 15 de diciembre: así está la programación

Varias zonas urbanas enfrentarán cortes nocturnos por trabajos técnicos y emergencias. Autoridades locales anunciaron medidas para mitigar molestias y asegurar la continuidad del suministro

Suspensiones de agua afectarán a

La Alcaldía de Bogotá ofrecerá 7.000 cupos gratuitos para esterilización de mascotas

El programa impulsado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal prioriza a familias de bajos ingresos y animales en situación vulnerable, facilitando el acceso a procedimientos preventivos durante la temporada de festividades

La Alcaldía de Bogotá ofrecerá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Papá de Greeicy Rendón reapareció

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Altafulla se posicionó como la persona más buscada en Google Colombia durante 2025: así reaccionó

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Deportes

La afición de Atlético Nacional

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remesón

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla

Celébralo “Curramba”: Junior es finalista de la Liga BetPlay y va por su estrella número 11 contra el Tolima

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026