Videos registran pelea entre vecinos por uso de pólvora en Bogotá

Una pelea en Bogotá ocurrió por el uso desmedido de pólvora - crédito @PasaenBogota / X

La madrugada del 8 de diciembre, una discusión relacionada con el uso de pólvora en el barrio Castilla, localidad de Kennedy, provocó una confrontación física entre vecinos y un grupo de personas que encendía explosivos en la vía pública.

El incidente se agravó cuando los presentes registraron en video el momento en que se produjo una agresión contra una mujer que protestaba por el ruido y el peligro generado por la explosión de artefactos pirotécnicos.

La situación generó alarma entre los habitantes, quienes denuncian la perturbación constante al descanso y los riesgos de lesiones.

El hecho quedó grabado en varios celulares, evidencia que muestra cómo la comunidad buscó detener la quema de pólvora tras no poder dormir a causa del escándalo.

Imágenes captadas por vecinos exponen una pelea en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, donde una discusión por el uso de pólvora y el ruido terminó en agresiones físicas y denuncias por riesgos a la seguridad durante las fiestas de diciembre - crédito @PasaenBogota / X

Los videos muestran el momento exacto en que se desata la pelea debido al uso irresponsable de explosivos, seguido de la agresión que recibió una residente del sector.

Diversas personas intentaron intervenir para evitar que la disputa fuera a mayores.

Este episodio ocurrió después de que circulara en redes sociales un video grabado en Bogotá, sin que se precise el sector, donde dos hombres emplean pólvora a modo de pistolas de agua.

En las imágenes, los sujetos disparan chispas hacia su alrededor, lo que provocó rechazo entre usuarios de plataformas digitales.

Numerosos comentarios señalaron el peligro de manipular explosivos de esa forma durante las celebraciones de diciembre y advirtieron sobre posibles lesiones corporales o daños en los ojos.

Las publicaciones en redes sociales reflejan la preocupación de la ciudadanía por el uso indiscriminado de pirotecnia en espacios residenciales y públicos.

Numerosos mensajes destacaron que manipular pólvora con ese nivel de descuido pone en peligro a los asistentes y puede originar emergencias de salud.

Entre las reacciones se repiten advertencias sobre las consecuencias para peatones y residentes, en especial menores de edad, ya que las secuelas van desde quemaduras hasta pérdidas irreversibles de visión o movilidad en dedos y manos.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud han reiterado en distintas oportunidades la prohibición de manipular estos materiales explosivos fuera de los espectáculos autorizados. Los organismos insisten en la importancia de prevenir incidentes similares a los captados en videos recientes, y han comunicado que cada diciembre aumenta el reporte de personas lesionadas, incluidas quemaduras, amputaciones y afecciones graves en ojos.

El contexto de estos incidentes plantea la necesidad de reforzar los controles y la vigilancia en barrios de Bogotá durante las fiestas. Según las autoridades locales, los reportes por uso de pólvora persisten a pesar de los operativos especiales y la divulgación de mensajes preventivos.

La administración distrital busca reducir los casos mediante campañas educativas, participación comunitaria y patrullajes coordinados en las zonas con más denuncias.