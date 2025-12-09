Por chats de alias Calarcá y posibles crímenes durante la Paz Total, así reaccionó el país político: “El único beneficiado son los criminales”

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc - crédito Colprensa

Un archivo de mensajes extraídos de los computadores de alias Calarcá, uno de los líderes de las disidencias de las Farc, deja entrever posibles casos de homicidios contra líderes sociales, incorporación forzada de menores y expansión de grupos armados mientras el Gobierno Petro gestionaba la denominada “paz total”.

La información revelada por Noticias Caracol indicó que durante el periodo de cese al fuego y ante una menor intervención estatal, la organización habría fortalecido sus actividades ilícitas y su estructura militar.

El hecho generó diversas reacciones entre políticos. María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, cuestionó al presidente Gustavo Petro.

“Mientras Petro ordena avanzar en diálogos con el terrorista alias Calarcá de las Farc, esa facción continúa asesinando, reclutando niños y fortaleciendo su poder mediante el narcotráfico. Aquí el único beneficiado con las órdenes de Petro son los criminales”, señaló Cabal.

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa aseguró que Gustavo Petro “postró” a Colombia “ante la ilegalidad”.

“El escándalo revelado por Noticias Caracol en semanas recientes parece no tener final. No sólo porque en los archivos de ‘Calarcá’ se encontró un presunto caso de infiltración guerrillera, sino porque hay una descripción detallada del modus operandi de las disidencias de las Farc, donde se evidencia desde un aprovechamiento sistemático de la Paz Total para fortalecerse, hasta órdenes de asesinato contra excombatientes que sí le apostaron a la dejación de las armas. En definitiva, Gustavo Petro postró al país ante la ilegalidad", afirmó Carlos Fernando Motoa.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, calificó el informe de Noticias Caracol como “devastador”.

"Este informe es devastador. La “Paz total” terminó siendo una claudicación. Claramente el gobierno facilitó el fortalecimiento de una parte de las disidencias. Queda solo un legado de muerte y corrupción“, señaló Alejandro Gaviria.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, cuestionó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por decir que "continuará lo que hace el gobierno de Gustavo Petro".

“Hay que ver este informe de Noticias Caracol sobre cómo Calarcá y su gente asesinan y llevan a cabo toda clase de horrores mientras el Gobierno los protege. E Iván Cepeda dice que continuará lo que hace el gobierno de Gustavo Petro”, afirmó Peñalosa.

Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional y jefe de debate de Abelardo de la Espriella, cuestionó a Gustavo Petro, preguntándole si va a decir que la información revelada será "un montaje con inteligencia artificial“.

“¿Saldrá Gustavo Petro a decir que todo es un montaje con inteligencia artificial? Hasta los firmantes de la falsa paz de Santos están asustados con lo que está haciendo Calarcá y las Farc en todo el país. Esto se acaba en agosto del 2026″, expresó Enrique Gómez.

La periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, resaltó el informe revelado por Noticias Caracol, y landó duras críticas contra alias Calarcá.

"Impresionante informe de Noticias Caracol. Petro le dio licencia para delinquir a alias “Calarcá”, a cambio de ser negociador de paz en este Gobierno corrupto", indicó Dávila.

Y agregó: “Este bandido ha masacrado y secuestrado policías y militares, reclutando niños y más… y aún así, sigue libre y gozando de privilegios. Como presidente, acabaremos la historia al total y pondremos tras las rejas a criminales como Calarcá. Lo extraditaremos".

