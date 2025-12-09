Mensaje oculto: Feid y Silvestre Dangond interpretan sentida canción y aumentan especulaciones sobre el fin de la relación con Karol G

Feid y Silvestre Dangond sorprenden con show en Medellín y elevan sospechas sobre ruptura con Karol G - crédito @feid/ Instagram

La reciente colaboración entre Feid y Silvestre Dangond en Medellín generó un intenso debate en redes sociales, no solo por la magnitud del evento gratuito, sino también por las interpretaciones sobre el estado sentimental del artista paisa y su vínculo con Karol G.

La presentación, que tuvo lugar durante la tradicional Noche de Velitas en el barrio Buenos Aires, reunió a miles de asistentes y se convirtió en un fenómeno viral, alimentando rumores sobre una posible ruptura entre los dos exponentes de la música urbana.

Durante el concierto, Feid invitó a Silvestre Dangond al escenario para interpretar juntos varios éxitos del vallenato, entre ellos, Que no se enteren, una canción que muchos consideran aborda el dolor de un amor imposible.

La elección de este tema, solicitada expresamente por Feid, fue interpretada por numerosos seguidores como una alusión directa a su situación sentimental con Karol G. La ausencia de la cantante en la inauguración del nuevo negocio de Feid en Medellín también fue motivo de especulación, incrementando las conjeturas sobre el fin de la relación.

El evento, denominado “Ferxxolandia”, destacó por la presencia de Silvestre Dangond y la participación de artistas como Ñejo, Jhay, Fernando González y Los Hermanos Alvarado, quienes acompañaron a Feid en una jornada que se extendió desde las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana.

La energía del público y la interacción entre los músicos crearon un ambiente de celebración y nostalgia, especialmente cuando Dangond, visiblemente emocionado, compartió un mensaje con los asistentes: “Ámense todo lo que puedan, quiéranse y no esperen a que alguien los ame, ámense ustedes mismos, respétense ustedes mismos. Lo que me pasó antes de llegar acá fue increíble, me hizo llorar. Cuando entré al barrio y vi las ollas de sancocho en la calle, y vi la comunidad entera bailando, me hizo sentir cuando era un niño libre de juicios, cuando era un niño feliz e inocente, gracias”, expresó el cantante.

La colaboración entre ambos artistas no se limitó a una sola canción. Interpretaron juntos temas como Loco paranoico, Materialista y La colegiala, lo que desató la euforia del público y consolidó la noche como un hito para los seguidores de ambos géneros. Silvestre Dangond agradeció públicamente a Feid por la invitación y por el recibimiento en el barrio Buenos Aires, afirmando: “Parcero Feid. Gracias por abrirme las puertas de Ferxxolandia. Llegué como invitado y salí sintiendo que Buenos Aires también es mi casa. ¡Gracias por el cariño! Saliste más ‘Silvestrista’ que José Silvestre”.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Frases como “No sabíamos que necesitábamos este junte” y “Tremendo regalo de Navidad anticipado” se multiplicaron en los comentarios, reflejando el impacto de la colaboración y el aprecio por el regreso de los artistas a sus raíces. La aparición sorpresa de Dangond en el concierto gratuito de Feid fue vista por muchos como un homenaje a la tradición musical colombiana y un puente entre el vallenato y el reguetón.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre la relación entre Feid y Karol G persiste. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una ruptura, la interpretación de Que no se enteren y la ausencia de la cantante en eventos recientes han alimentado las especulaciones. Algunos seguidores consideran que podría tratarse de una pausa temporal, mientras que otros ven en estos gestos la confirmación de un distanciamiento definitivo.

Por su parte, Karol G continúa enfocada en sus proyectos personales y en la preparación de su próxima gira Tropicoqueta, prevista para 2026 en los principales estadios del mundo. La expectativa sobre futuras colaboraciones entre Feid y Silvestre Dangond también se mantiene alta, especialmente ante la posibilidad de nuevas presentaciones conjuntas durante las festividades de diciembre, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial al respecto.

La Noche de Velitas en Medellín, marcada por la fusión de géneros y la emotividad de los artistas, dejó una huella en la memoria colectiva de los asistentes y reavivó el interés por la vida personal de Feid, consolidando su posición como uno de los referentes más influyentes de la música urbana en Colombia y Latinoamérica.