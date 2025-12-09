Melissa Gate arremetió de nuevo contra Yina Calderón y defendió a La Jesuu de acusaciones públicas

Melissa Gate defendió a La Jesu de las acusaciones lanzadas por Yina Calderón tras la reciente polémica en redes sociales - crédito @lajesuu/Instagram - cortesía del Canal RCN y @yinacalderontv/IG

La controversia desde La casa de los famosos Colombia 2 continúa generando reacciones, incluso meses después del final del reality.

En este contexto, la influencer Melissa Gate cuestionó públicamente las afirmaciones de la empresaria de fajas Yina Calderón sobre la creadora de contenido La Jesuu, personaje central tras unas declaraciones que circulan en redes sociales. Según reportes previos, la rivalidad entre Calderón y La Jesuu se originó durante el programa y se ha extendido al ámbito digital y mediático.

En recientes semanas, la disputa escaló luego del evento Streaming Fighters, donde Calderón se enfrentó a Andrea Valdiri, amiga cercana de La Jesuu. La Jesuu expresó su respaldo hacia Valdiri tras comentarios ofensivos que circularon en internet y, después de la contienda, publicó material humorístico en referencia a la retirada de Calderón. Esta secuencia de publicaciones intensificó la discusión y dio pie a nuevas respuestas por parte de Calderón.

Los señalamientos cobraron mayor notoriedad cuando Yina Calderón se integró al reality La Mansión de Luinny. Usuarios en redes sociales le atribuyeron comentarios discriminatorios hacia La Jesuu, en los que ella junto a su hermana Juliana Calderón, aseguraban que la caleña tenía mal olor por su color de piel. En medio de la polémica, Gate, quien compartió escenario y trabajo con ambas, decidió intervenir.

En declaraciones que dio Gate por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, desmintió enfáticamente las acusaciones relativas a la higiene de La Jesuu. “Ella sí se bañaba, porque todas las tardes yo estaba con ella en el baño. A veces hasta le pasaba la toalla. Todo lo que usted está diciendo no es verdad. La Jesuu no huele mal (...) la que huele mal es usted”, aseguró Gate aludiendo directamente a Yina Calderón.

El cruce de mensajes entre las creadoras de contenido expuso la permanencia de la confrontación. Hasta la fecha, ninguna de las implicadas ha manifestado intención de poner fin al conflicto, que sigue obteniendo eco en redes y mantiene opiniones divididas entre los seguidores de cada una. La atención pública se centra en las declaraciones y desmentidos, mientras la tensión parece lejos de resolverse.