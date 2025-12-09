Lotería de Cundinamarca aumentó el premio mayor a $8.000 millones en una fecha específica

La Lotería de Cundinamarca presentó cambios en su sorteo navideño y anticipó novedades para los jugadores en diciembre - crédito Montaje Camila Castillo / Inforbae

La Lotería de Cundinamarca anunció que el premio mayor para la temporada navideña sube de 6.000 millones de pesos a 8.000 millones de pesos.

Este ajuste convierte la edición de diciembre en una de las más atractivas del año para jugadores de todo el país, quienes apuestan por un golpe de suerte en la recta final de 2025.

El sorteo 4781, llamado “Navidad Millonaria con la Cundi”, se realizará el lunes 15 de diciembre y contará con una bolsa total de $18.000 millones en premios. Según información oficial de la Lotería de Cundinamarca, el valor del billete se mantiene en $15.000 y mantiene el formato unifraccional.

La entidad confirma que esta edición fortifica el plan de premios y responde al interés de miles de compradores habituales y nuevos participantes que asocian la tradición de la lotería con las celebraciones de fin de año y la posibilidad de mejorar sus condiciones económicas.

El incremento del premio mayor busca atraer a más apostadores, mientras el plan de premios distribuye recursos adicionales en diferentes categorías. La lotería detalla que el sorteo especial busca cerrar el año “con premios que podrían transformar la vida de los jugadores”.

La dinámica mantiene sus sistemas habituales de venta, tanto con loteros en calle como en canales digitales autorizados, para garantizar acceso a público en distintas regiones de Colombia y promover la participación en todo el territorio nacional.

Los datos de la entidad revelan que el sorteo “Navidad Millonaria con la Cundi” plantea una agenda clave para el segundo semestre, pues cada billete vendido otorga a los loteros un incentivo directo: por cada venta reciben $1.000 pesos adicionales a su comisión ordinaria.

El incentivo busca reconocer el rol de los vendedores y respaldar a quienes dependen de este ingreso económico, sobre todo en una de las temporadas más importantes para el sector.

Maribel Córdoba Guerrero, gerente de la Lotería de Cundinamarca, afirmó: “Navidad Millonaria con la Cundi es más que un sorteo, es una invitación a compartir esperanza, apoyar a nuestros loteros y aportar a la salud de miles de familias colombianas y cundinamarquesas más vulnerables. Este año elevamos el premio mayor para que más colombianos sientan que la buena fortuna también puede tocar su puerta”.

El valor unifraccional del billete facilita la posibilidad de compra total del premio (en lugar de fracciones) y mantiene el precio ya establecido en sorteos regulares.

La entidad recordó que, además del premio mayor, el plan de premios distribuye el resto de los recursos en diferentes sorteos secundarios y aproximaciones, que amplían las posibilidades de obtener un beneficio para quienes adquieren el billete.

De acuerdo con la Lotería de Cundinamarca, la expectativa en torno a este sorteo especial ha crecido entre jugadores y loteros en todo el territorio.

La temporada decembrina representa un momento en el que la tradición de la lotería alcanza sus mayores niveles de venta, asociada a la posibilidad de premios extraordinarios y el cierre de ciclo anual.

El sorteo se destaca como una oportunidad para impulsar ventas y asegurar recursos para el sistema de salud, ya que el juego oficial aporta de manera directa a las finanzas del sector en el departamento.

El anuncio de la edición especial de diciembre responde a una estrategia para dinamizar el mercado de juegos de azar regulados y posicionar el sorteo navideño como un referente a nivel nacional.

La lotería invita a los colombianos mayores de edad a participar y verificar sus boletos por canales oficiales después del sorteo.

La entidad recomienda comprar los billetes únicamente a través de loteros autorizados y plataformas certificadas, para garantizar la validez del documento y el cobro de los premios según la reglamentación.