Las obras de Bogotá que serán habilitadas en 2026 y mejorarán el transporte aéreo y terrestre

Bogotá atraviesa una etapa crucial en materia de movilidad, pues la inauguración de obras viales estratégicas busca aliviar los problemas de tráfico mientras avanzan grandes proyectos como el metro de Bogotá y el fortalecimiento de TransMilenio en corredores principales como la Avenida 68 y la calle 13.

La Administración local está priorizando la entrega oportuna de estas infraestructuras para responder a las crecientes demandas ciudadanas en el tránsito diario y mejorar la conectividad entre diferentes sectores de la capital.

En un foro convocado por el Grupo Prisa, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló de los avances y retos actuales y aseguró que durante “el 2026 resultará definitorio para entregar al menos las obras clave que permitirán mejorar la vida de quienes se movilizan en la ciudad”.

El mandatario indicó que las intervenciones buscan reducir la congestión y optimizar los trayectos hacia las zonas más concurridas.

Galán remarcó que su gobierno duplicó la velocidad de ejecución en los proyectos enfocados en resolver los cuellos de botella heredados de alcaldías anteriores y precisó que: “Encontramos procesos atascados y grupos de obra con bajo avance. Hoy todas esas intervenciones ya se reactivaron y tienen metas claras para concluirlas”.

Insistió en que esta aceleración se refleja con las obras sobre la Avenida Boyacá, donde el distrito ejecuta ampliaciones, adecuación de puentes y mejoras en la infraestructura peatonal que han sido entregados de manera paulatina desde 2024.

Las obras que estarán listas en Bogotá para 2026

Entre las obras de infraestructura que llegarán a su culminación el próximo año están:

La Carrera Novena, ubicada en el norte de la ciudad, fue definida por el alcalde como un proyecto clave para mejorar la conexión entre localidades y redistribuir el flujo vehicular en zonas de alta congestión como la Av. Boyacá y la Autopista Norte.

La obra principal consiste en la ampliación de 2.3 km de la Avenida Laureano Gómez entre las calles 170 y 193 habilitación de seis carriles (tres por sentido), espacio público y ciclorrutas.

Las autoridades prevén la entrega total para el primer semestre de 2026, aunque ya se habilitaron algunos tramos (como el costado oriental entre 170 y 183) para favorecer la movilidad en el sector.

Los trabajos incluyen además labores puntuales como la rehabilitación de redes en la zona de la calle 116-117, lo que ocasionó cierres temporales.

El alcalde precisó que: “La Carrera Novena dará una nueva alternativa a quienes requieran conectarse entre Usaquén y el centro, descongestionando rutas tradicionales”.

La administración estima que la vía servirá como modelo para futuras ampliaciones y modernización de corredores en la capital.

El mandatario se refirió de manera puntual al avance del cable aéreo de San Cristóbal, catalogando este sistema de transporte como “imprescindible para integrar comunidades históricamente aisladas”. Galán resaltó.

“El cable de San Cristóbal comenzará a operar en 2026. Aumentará las opciones para los habitantes de la zona alta y facilitará el acceso a los servicios y oportunidades que ofrece la ciudad”.

En la Avenida Ciudad de Cali, la administración aseguró que entregará tres grupos de obra durante el siguiente año, con el objetivo de reforzar los enlaces entre el occidente y la red principal del transporte público.

“La Avenida Ciudad de Cali será clave para complementar operaciones en las periferias y responder a la demanda de quienes viven alejados del centro”, sostuvo Galán en su intervención.

Por otro lado, la Avenida 68 estará habilitada antes de concluir su mandato, es decir, en 2027.

Esta vía permitirá la conexión del occidente con zonas industriales, comerciales y residenciales, ampliando la cobertura de TransMilenio con 21 estaciones más y descongestionando los accesos.

Un capítulo especial corresponde a la construcción del metro de Bogotá, que para 2026 contará con una inversión calculada en $5,3 billones, según estimaciones oficiales.

Según el informe expuesto en el foro, el avance de la construcción del metro, que pronto llegará al 70%, ya genera un impacto directo en la economía local.

“El metro de Bogotá genera 15.000 empleos directos y unos 40.000 más junto con otras obras en ejecución”. Esta dinámica, apuntó el alcalde, estimula la actividad en los sectores productivos vinculados a la construcción y los servicios asociados.

Esta obra comenzaría a operar en 2028, después de las pruebas de trenes previstas para 2026 en los viaductos de Bosa, etapa que se ampliará a medida que continúe el desarrollo del proyecto en 2027.

El mandatario señaló que la actual administración recibió varias obras con problemas de planeación o ejecución, situación que obligó a realizar ajustes contractuales y fortalecer la supervisión técnica. “Muchas de las intervenciones recibidas presentaban falencias de fondo, pero ya corregimos las dificultades y en 2026 los ciudadanos observarán resultados tangibles”, afirmó.

El alcalde enfatizó que “La ciudad va a comenzar a ver la luz al final del túnel”, reafirmando que los esfuerzos no terminarán hasta garantizar la entrega de proyectos capaces de transformar la vida urbana.

La administración de Galán incorporó un plan de seguimiento a cada infraestructura con participación de veedurías comunitarias y expertos independientes, como mecanismo para asegurar transparencia, uso racional de recursos y cumplimiento de plazos.

El gobierno local sostiene que la solución al desafío vial requiere inversión continua, supervisión ciudadana, nuevas rutas y alternativas que descongestionen la red vehicular tradicional.

En el cierre de su intervención, Carlos Fernando Galán detalló el compromiso del distrito: “Nuestro deber consiste en acelerar lo que se nos confió, actuar con eficiencia y dejar las obras funcionando antes de finalizar el periodo de gobierno”.

El mandatario propuso mantener abiertos los canales de comunicación con la ciudadanía para recibir sugerencias y evaluar el impacto de las obras en tiempo real.