Las cesantías pueden ser embargadas a millones de personas en estos tres casos: cuánto es lo máximo que le pueden retener

Las cesantías corresponden a un salario del trabajadores

Las cesantías son un ahorro obligatorio que cumple un papel esencial en la protección social de los trabajadores en Colombia. Dicho fondo, creado para respaldar a los que pierden el empleo o desean financiar proyectos de vivienda o educación, está amparado por una protección legal que, en términos generales, impide el embargo. No obstante, la ley colombiana contempla excepciones precisas que permiten la retención de estos recursos bajo circunstancias específicas y siempre mediante orden judicial.

Por eso, conocer el régimen de embargo de cesantías es clave para proteger la estabilidad económica de millones de familias y evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar derechos laborales. Y es que las cesantías constituyen una prestación social obligatoria a cargo del empleador, cuyo objetivo es crear un fondo de ahorro a favor del trabajador. El monto corresponde a un mes de salario por cada año laborado, o a la proporción correspondiente si el contrato termina antes de completar el año.

El trabajador puede disponer de este dinero en caso de quedar desempleado o para cubrir gastos relacionados con vivienda o educación. La Ley 50 de 1990 establece que el empleador debe consignar las cesantías en el fondo correspondiente antes del 14 de febrero de cada año; el incumplimiento de esta obligación genera una sanción económica equivalente a un día de salario por cada día de retraso.

El marco legal colombiano, por medio del artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo, determina que las cesantías, al igual que otras prestaciones sociales, son inembargables sin importar su cuantía. Dicha protección busca garantizar un mínimo de seguridad económica para el trabajador y el núcleo familiar, con el fin de evitar que estos recursos sean utilizados para saldar deudas comunes y se asegure la función social. Los fondos de cesantías insisten en que cualquier intento de embargo fuera de las causales permitidas será rechazado.

Excepciones legales al embargo de cesantías

Aunque la regla general es la inembargabilidad, la ley contempla situaciones específicas en las que las cesantías pueden ser objeto de embargo, siempre bajo la intervención de un juez y con límites estrictos:

Pensión alimentaria:

Si un trabajador tiene una deuda por cuota alimentaria reconocida de forma judicial —ya sea hacia hijos, padres o cónyuge—, un juez puede ordenar el embargo de hasta el 50% del valor acumulado en cesantías. La medida prioriza el derecho de los beneficiarios de alimentos sobre otros acreedores y solo puede ejecutarse mediante orden judicial, nunca por solicitud directa del acreedor ni de otra entidad.

Deudas con cooperativas registradas de forma legal:

En estos casos, si la persona no ha cumplido con sus obligaciones crediticias, la cooperativa puede solicitar ante un juez el embargo parcial de las cesantías, también limitado al 50% del total. El proceso exige la intervención judicial y la debida legalización de la solicitud.

Daño material demostrable a su empleador:

En este caso, tras un proceso legal, el fondo de cesantías puede retener la parte necesaria para cubrir la deuda, siempre con orden judicial.

Aunque la norma establece un tope del 50% para el embargo de cesantías, hay casos excepcionales en los que un juez puede autorizar la retención del 100% de estos recursos, en especial, cuando el deudor muestra resistencia reiterada a cumplir la orden judicial o se presentan circunstancias agravadas. En tales escenarios, el fondo de cesantías debe acatar la orden siempre que esté debidamente sustentada y legalizada.

Procedimiento para el embargo y desembargo de cesantías

El embargo de cesantías solo puede ejecutarse mediante una orden judicial. El fondo de cesantías está obligado a cumplir la instrucción del juez, siempre que la solicitud cumpla con los requisitos legales y se encuentre debidamente fundamentada. El proceso inicia con la presentación de la demanda del acreedor autorizado, seguida de la evaluación y decisión del juez, quien determina el monto y las condiciones del embargo. El fondo retiene la suma indicada y la destina al pago de la deuda reconocida.

Para levantar un embargo sobre las cesantías, el trabajador debe:

Demostrar ante el juez que cumplió con la obligación que originó la medida. Esto implica presentar constancias de pago, paz y salvo y demás pruebas requeridas.

Una vez verificado el cumplimiento, el juez emite un oficio que autoriza el levantamiento del embargo, el cual debe ser acatado por el fondo de cesantías.

Qué recursos no son embargables

No todas las deudas permiten el embargo de cesantías. Obligaciones bancarias, créditos comerciales, reportes en centrales de riesgo, deudas tributarias, cobros de entidades estatales o moras en arriendos y servicios públicos no habilitan la retención de estos recursos. Además, otras prestaciones sociales como la prima de servicios, los intereses de cesantías, la seguridad social y la dotación también son inembargables, salvo las mismas excepciones aplicables a las cesantías: deudas por pensión alimentaria, créditos con cooperativas autorizadas o resarcimiento de perjuicios al empleador.

Asimismo, el trabajador afectado por un embargo de cesantías tiene derecho a conocer el motivo y el alcance de la medida, así como a presentar pruebas de pago o acuerdos que permitan solicitar el levantamiento del embargo. El proceso requiere la intervención del juez que dictó la orden, quien debe verificar el cumplimiento de la obligación y emitir el oficio correspondiente para que el fondo de cesantías libere los recursos. El trabajador puede solicitar certificados y constancias que acrediten la finalización del proceso y la restitución de sus derechos.

La posibilidad de acceder nuevamente a las cesantías depende de la autorización expresa del juez que ordenó el embargo, quien debe emitir el documento que permita al fondo proceder con el desembargo y restituir el acceso al ahorro del trabajador.